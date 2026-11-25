دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: تاکنون بیش از ۷۰ میلیون پاکت شیر و ۳۸ میلیون واحد تغذیه رایگان در میان دانش‌آموزان توزیع شده و بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۵۶ هزار مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

جوان آنلاین: حسین اسداللهی روز چهارشنبه، به آخرین وضعیت اجرای طرح توزیع شیر و تغذیه رایگان در مدارس کشور اشاره و اظهار کرد: تامین شیر مدارس به‌صورت سراسری انجام شده و فرآیند توزیع آن در مناطق مختلف کشور در حال اجراست، تلاش ما بر این است که این طرح با قوت و استمرار ادامه یابد تا دانش‌آموزان سراسر کشور، به‌ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار، از مزایای تغذیه‌ای و سلامت‌محور آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به آمار اقلام توزیع‌شده در قالب این طرح افزود: تاکنون حدود ۷۰ میلیون پاکت شیر و ۳۸ میلیون واحد مکمل تغذیه‌ای در سطح مدارس کشور توزیع شده که این اقلام شامل محصولاتی نظیر نان روغنی، نان خرمایی، خرما و برخی اقلام بهداشتی است که در کنار شیر و با هدف ارتقای وضعیت تغذیه‌ای دانش‌آموزان توزیع می‌شود.

اسداللهی با بیان اینکه سبد تغذیه دانش‌آموزان در سال جاری توسعه یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۵۶ هزار مدرسه کشور تحت پوشش این طرح قرار دارند. همچنین با پیش‌بینی و تأمین اقلام مکمل غذایی در کنار شیر، دامنه خدمات تغذیه‌ای طرح گسترش یافته و میزان بهره‌مندی دانش‌آموزان از این اقلام افزایش پیدا کرده است.

۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح شیر مدارس

دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش‌ و پرورش درباره اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح نیز گفت: در قانون، اعتباری نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه شیر و تغذیه رایگان مدارس در نظر گرفته شده است. تخصیص و پرداخت این اعتبارات نیز متناسب با عملکرد اجرایی طرح و میزان تأمین و تحویل شیر و اقلام تغذیه‌ای از سوی صنایع لبنی و سایر تأمین‌کنندگان انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت و کیفیت محصولات توزیعی در مدارس خاطرنشان کرد: نظارت‌های بهداشتی بر شیر مدارس با حساسیت و دقت بالایی انجام می‌شود. پیش از توزیع هر محموله شیر، آزمایش‌ها و بررسی‌های لازم از سوی سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت انجام می‌گیرد و پس از احراز شرایط و تأیید کیفیت محصول، مجوز توزیع صادر می‌شود.

اسداللهی ادامه داد: بدون تردید، رعایت الزامات بهداشتی و اطمینان از سلامت محصولات، اولویت اصلی ما در اجرای این طرح است. اگرچه طی مراحل نظارتی و آزمایشگاهی ممکن است در برخی موارد موجب طولانی‌تر شدن فرآیند تأمین و توزیع و ایجاد فاصله زمانی در اجرای برنامه شود، اما سلامت دانش‌آموزان و کیفیت محصولی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست.

مشارکت ۳۵ کارخانه لبنی در اجرای طرح شیر مدارس

وی با اشاره به فرآیند ارزیابی شرکت‌های لبنی متقاضی مشارکت در این طرح اظهار کرد: از مجموع ۷۵ شرکت و کارخانه لبنی مورد بررسی، تنها ۳۵ کارخانه موفق به احراز شرایط و استانداردهای موردنیاز برای مشارکت در طرح شدند و در حال حاضر این واحدها در فرآیند تأمین و توزیع شیر مدارس همکاری دارند. همچنین شرکت‌های معتبر و برندهای شناخته‌شده صنعت لبنیات کشور نیز در اجرای این برنامه مشارکت دارند.

هدف‌گذاری برای ۳۰ نوبت توزیع شیر و تغذیه رایگان در سال آینده

دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش‌ و پرورش با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه این طرح در سال آینده گفت: هدف‌گذاری ما اجرای ۳۰ نوبت توزیع شیر و اقلام تغذیه‌ای رایگان در مدارس است؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان در هر هفته دو نوبت از این خدمات بهره‌مند شوند.

اسداللهی تاکید کرد: توسعه و استمرار طرح توزیع شیر و تغذیه رایگان مدارس، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت دانش‌آموزان، بهبود وضعیت تغذیه‌ای آنان و تحقق عدالت آموزشی و تغذیه‌ای است البته امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، صنایع لبنی، تأمین‌کنندگان و مجموعه‌های استانی، بتوانیم ضمن تداوم اجرای طرح در سال جاری، در سال آینده نیز به اهداف پیش‌بینی‌شده دست پیدا کنیم.