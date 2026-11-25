منابع خبری یمن از حملات هوایی عربستان سعودی به بندر و فرودگاه بین‌المللی الحدیده و چند منطقه دیگر در این استان و همچنین سه حمله به شهرستان حرف سفیان در استان عمران واقع در شمال غربی یمن خبر دادند.

جوان آنلاین: عربستان سعودی بامداد امروز(چهارشنبه) در مجموعه‌ای از حملات هوایی، بندر الحدیده، فرودگاه بین‌المللی این شهر و مناطق دیگری در استان الحدیده را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش‌، حملات هوایی عربستان سعودی، بندر و فرودگاه بین‌المللی الحدیده و همچنین یک مرکز تولید عسل متعلق به یکی از شهروندان یمنی در شهرستان الزهرة را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری سبأ، شهر الحدیده نیز هدف حملات هوایی دیگری قرار گرفت و صدای پرواز جنگنده ها در آسمان این شهر شنیده شد.

این خبرگزاری همچنین گزارش داد که شهرستان حرف سفیان در استان عمران واقع در شمال غربی یمن در سه مرحله، هدف حملات هوایی عربستان سعودی قرار گرفت.

پیشتر «ترکی المالکی» سخنگوی رسمی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با صدور بیانیه ای بندر الحدیده را تهدید به حمله هوایی کرد و از غیرنظامیان خواست که این بندر را تخلیه کنند.

در مقابل، سخنگوی نیروهای مسلح یمن هشدار داد که در صورت هدف قرارگرفتن بندر الحدیده توسط نیروهای ائتلاف، بندر جده و بنادر سعودی در دریای سرخ هدف نیروهای مسلح یمن قرار خواهند گرفت.

سرتیپ «یحیی سریع» اعلام کرد که بندر جده و تمامی بنادر عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، در صورت اجرای تهدیدهای عربستان برای بمباران بندر الحدیده، در فهرست اهداف نیروهای مسلح یمن قرار خواهند گرفت.

وی در بیانیه ای همچنین به کارکنان و افراد حاضر در این بنادر و مناطق پیرامونی آنها هشدار داد که این اماکن را بصورت فوری تخلیه کنند و از آنها فاصله بگیرند.

در این بیانیه همچنین از شرکت‌های کشتیرانی خواسته شد که کشتی‌های خود را فورا" از این بنادر خارج کنند.