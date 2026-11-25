مدیرکل سازمان جهانی بهداشت خواستار لغو فوری محاصره نفتی کوبا توسط آمریکا شد و هشدار داد که این اقدام جان کودکان را به خطر می‌اندازد.

جوان آنلاین: «تدروس آدهانوم گبریسوس» روز سه شنبه در جریان سفر اخیر خود به کوبا که شامل بازدید از چندین مرکز درمانی در هاوانا بود اظهار داشت: تشدید محدودیت‌ها و تحریم‌های مربوط به سوخت، آسیب مستقیمی به مردم کوبا، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه وارد می‌کند.

وی تاکید کرد: این وضعیت جان مردم کوبا، از جمله جان کودکان را به خطر می‌اندازد.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در جریان سفر سه روزه خود اعلام کرد که این سازمان ۲ میلیون دلار برای تقویت برنامه ملی ایمن‌سازی کوبا و تأمین تجهیزات پزشکی ضروری برای مراکز درمانی اختصاص خواهد داد.

سازمان ملل متحد نیز بارها نسبت به بحران انسانی رو به گسترش در این جزیره هشدار داده و محاصره نفتی اعمال‌شده از سوی آمریکا را نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر تمام مردم کوبا دانسته است.

دولت کوبا اعلام کرده تحریم‌های آمریکا منجر به قطعی‌های روزانه برق به مدت ۲۰ ساعت یا بیشتر، کمبود شدید دارو و ملزومات جراحی و افت شاخص‌های سلامت از جمله افزایش نرخ مرگ‌ومیر نوزادان شده است.

به گزارش ایرنا، پیش از این وزیر بهداشت کوبا در دیدار با مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO)، با تشریح پیامدهای محاصره اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا بر نظام سلامت این کشور، اعلام کرد کمبود منابع و تجهیزات پزشکی موجب شده است بیش از ۱۰۰ هزار بیمار، از جمله حدود ۱۲ هزار کودک، در صف انتظار عمل جراحی باشند.

تنش‌ها میان هاوانا و واشنگتن در طول سال ۲۰۲۶ تشدید شده است، چرا که آمریکا با تحت فشار قرار دادن دولت کوبا در تلاش است تا تغییرات سیاسی و اقتصادی مورد نظر در این جزیره ایجاد کند؛ سیاستی که ابتدا با محاصره نفتی و سپس با تحریم‌های ثانویه اعمال شد. از ماه مه گذشته تاکنون، بیش از ۳۰ چهره سرشناس و ۵۰ شرکت تحریم شده‌اند.