اسناد وزارتخانه‌های دفاع و دارایی آلمان نشان می دهد که دولت این کشور قصد دارد بیش از چهار میلیارد یورو برای خرید موشک‌های جدید جهت استفاده در سامانه‌های پدافند هوایی «پاتریوت» و تجهیزات مرتبط با آن هزینه کند.

جوان آنلاین: گرچه تعداد دقیق موشک‌ها مشخص نشده، اما در قرارداد اصلی، خرید دست‌کم ۴۸۰ فروند موشک پیش‌بینی شده است که تحویل آنها از سال ۲۰۳۰ تا اواخر سال ۲۰۳۳ انجام خواهد شد.

بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در ۱۷ نوامبر اعلام کرد که کشورش قصد دارد در سال ۲۰۲۷، نزدیک به ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۵۳.۶ میلیارد دلار) به بخش دفاعی اختصاص دهد.

آلمان در حال حاضر مشغول اجرای یک برنامه نوسازی گسترده برای ارتش خود است که هدف آن تقویت جناح اروپایی ناتو و تکمیل مجدد ذخایر مهمات رو به اتمام است.

به گزارش ایرنا، آلمان بخش بزرگی از موشک های پاتریوت خود را در اختیار اوکراین قرار داده است.

پیشتر وزیر دفاع آلمان با اعلام ناتوانی برلین در ارسال سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت بیشتر به اوکراین، هشدار داد که واگذاری تجهیزات اضافی می‌تواند شکاف‌های جدی در توان دفاعی این کشور ایجاد کند.

این درحالیست که پیشتر شبکه سی‌ان‌ان در چهارم اوت (۱۳ مرداد) ۲۰۲۶ به نقل از دو منبع مطلع از گزارش موجودی تسلیحات ارتش آمریکا اعلام کرد که این کشور از زمان آغاز جنگ با ایران، نزدیک به ۸۰ درصد رهگیرهای سامانه دفاع موشکی تاد و حدود نیمی از رهگیرهای پاتریوت خود را مصرف کرده است.