حوزه‌های علمیه، انجمن‌ها و سازمان‌های علمی در لبنان خواستار برگزاری یک گردهمایی علمی برای ابراز همبستگی با آرمان علمای بحرین و محکومیت احکام ظالمانه حبس ابد علیه آنها شدند.

جوان آنلاین: این گردهمایی روز پنجشنبه، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ ( ۵ آذر ۱۴۰۵) در تالار «الجنان» در جاده فرودگاه در حومه جنوبی بیروت برگزار خواهد شد.

این فراخوان در حالی صادر می‌شود که محکومیت‌های گسترده عربی و اسلامی علیه احکام ظالمانه صادر شده توسط دادگاه‌های غیرقانونی رژیم «آل خلیفه» علیه بیش از ۶۰ نفر از علمای شیعه که برخی از آنها به حبس ابد محکوم شده‌اند، انجام شده است.

نیروهای مخالف نظام آل خلیفه در بحرین با صدور بیانیه ای از آحاد مردم این کشور خواستند که به جنبش مردمی علیه حکومت بحرین ادامه دهند و تظاهرات خشم را که هر جمعه با عنوان «جمعه حمایت از علما» برگزار می شود، گسترش دهند.

بر اساس گزارش پایگاه اخبار بحرین، تظاهرات علیه نظام سیاسی آل خلیفه و در حمایت از علمای بحرین و اعتراض به احکام سنگین قضایی علیه شماری از علمای دینی شیعه در این کشور، سه شنبه شب در برخی از نقاط این کشور ادامه یافت.

در این تظاهرات که در مناطق «الهمله» و «عالی» در بحرین برگزار شد، تظاهرکنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته هایی که بر روی آنها شعارهای « مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل » نوشته شده بود و همچنین سردادن شعارهای « خشم آزادگان از زندان‌های ظالمان قوی‌تر است» و «با جان و خون خود، از تو دفاع خواهیم کرد، ای عالم» و «روح و خونمان فدای تو ای فقیه»، انزجار خود را از حکومت آل خلیفه و مخالفت شدید با احکام ظالمانه صادر شده علیه علمای شیعه و فعالان بحرین اعلام کردند.

اعتراض‌های اخیر در بحرین در پی صدور احکام سنگین قضایی علیه ۶۹ نفر، شامل ۶۱ عالم دینی شیعه و هشت فعال این کشور شدت گرفته است.

دادگاه عالی کیفری بحرین روز ۲۵ آبان‌ماه (۱۶ نوامبر) ۶۴ نفر از متهمان این پرونده را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. آیت‌الله شیخ عیسی قاسم نیز از جمله افرادی است که به صورت غیابی به حبس ابد محکوم شده است.

مقام‌های قضایی بحرین اتهام این افراد را تشکیل و اداره گروهی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای تغییر نظام سیاسی این کشور اعلام کرده‌اند که با انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

مجمع حقوق بشر بحرین و شماری دیگر از نهادهای حقوق بشری این احکام را محکوم کرده و درباره روند رسیدگی قضایی، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و گزارش‌های مربوط به بدرفتاری و اخذ اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده‌اند.

در همین حال، پس از صدور این احکام، تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی در مناطق مختلف بحرین ادامه دارد و معترضان خواستار لغو احکام، آزادی بازداشت‌ شدگان و پایان دادن به محدودیت‌ ها علیه علمای دینی و فعالان مدنی هستند.