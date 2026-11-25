نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که اکثریت مردم آمریکا خواهان پایان فوری جنگ تجاوزکارانه این کشور و رژیم صهیونیستی علیه ایران هستند، حتی اگر این امر به معنای پذیرش شرایطی نامطلوب‌تر باشد.

جوان آنلاین: در مجموع، ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی با «پایان فوری جنگ، صرف‌نظر از شرایط آن» موافق هستند.

این رقم در میان دموکرات‌ها و افراد مستقل بالاتر است به‌طوری که ۸۰ درصد از دموکرات‌ها و ۵۹ درصد از افراد مستقل با این گزینه موافق هستند. حدود ۲۵ درصد از جمهوری‌خواهان نیز نظر مشابهی دارند.

همچنین، اکثریت رأی‌دهندگان دموکرات از انجام اقداماتی برای اعمال فشار بر دولت دونالد ترامپ جهت پایان دادن به این جنگ حمایت کردند.

۵۳ درصد از اعضای این حزب اعلام کردند که با قطع بودجه این جنگ توسط کنگره موافقند و ۵۱ درصد نیز از «قطع بودجه جنگ با ایران» در مذاکرات بودجه‌ای پیش رو حمایت کردند حتی اگر این اقدام خطر تعطیلی دولت را به همراه داشته باشد.

این آمار روز سه‌شنبه در جدیدترین «نظرسنجی مسائل حیاتی» منتشر شد که توسط دانشگاه مریلند و مؤسسه تحقیقاتی «ایپسوس» تهیه شده است.

در این نظرسنجی، دیدگاه‌های ۱۰۲۲ بزرگسال آمریکایی درباره جنگ پرسیده شد.

در یکی از پرسش‌ها، از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا میان سه گزینه یکی را انتخاب کنند: پایان فوری درگیری، تشدید اقدامات نظامی، یا ادامه مسیر کنونی با هدف گرفتن امتیاز از ایران.

تنها ۲۱ درصد از کل پاسخ‌دهندگان از ادامه مسیر کنونی حمایت کردند و ۱۸ درصد نیز طرفدار تشدید اقدامات نظامی بودند.

به نظر می‌رسد مردم آمریکا نسبت به استدلال‌های دولت این کشور در دفاع از جنگ که شامل نابودی برنامه هسته‌ای ایران می‌شود نیز بدبین هستند.

یافته‌های «نظرسنجی مسائل حیاتی» نشان می‌دهد که تنها ۲۸ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که جنگ، ایران را در «موقعیتی بدتر» برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای قرار داده است.

این نظرسنجی در حالی منتشر می‌شود که حزب دموکرات در حال بحث برای پایان دادن به این جنگ نامحبوب و سطح اقدامات خود است.

در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر، واکنش منفی نسبت به جنگ و همچنین مسائل مرتبطی همچون افزایش قیمت سوخت به کسب دستاوردهای چشمگیر برای حزب دموکرات کمک کرد.

در همین حال، حزب جمهوری‌خواه به رهبری ترامپ، یکی از سنگین‌ترین شکست‌های خود در تاریخ معاصر آمریکا را متحمل شد و کنترل هر دو مجلس کنگره را از دست داد.

اعضای جناح چپ ضدجنگ در حزب دموکرات، این نتایج را سندی دانستند که نشان می‌دهد رأی‌دهندگان خواهان پایان دادن به جنگ و همچنین پایان حمایت آمریکا از اسرائیل هستند.