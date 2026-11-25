رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد: کنترل جنگ‌افزارها باید در اختیار انسان‌ها و قوانین باشد، نه هوش مصنوعی.

جوان آنلاین: «میرجانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در نشست روز سه شنبه به وقت محلی شورای امنیت در سطح عالیرتبه در مورد حل‌وفصل مناقشات در عصر دگرگونی‌های شتابان فناوری (۲۴نوامبر ۲۰۲۶- ۳ آذر ۱۴۰۵) گفت: بشر به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که در آن ممکن است تصمیم‌گیری درباره مرگ و زندگی به‌طور کامل به ماشین‌ها واگذار شود.

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد: «هوش مصنوعی برای خود در جنگ محدودیت تعیین نخواهد کرد؛ این دولت‌ها هستند که باید چنین محدودیت‌هایی را تعیین کنند.»

وی افزود: هفته گذشته، دولت‌ها در ژنو برای هفتمین کنفرانس بازنگری کنوانسیون برخی سلاح‌های متعارف گرد هم آمدند تا درباره مذاکره برای تدوین قواعد الزام‌آور حقوقی در زمینه سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار تصمیم‌گیری کنند؛ اما این نشست بدون دستیابی به یک ماموریت روشن و فوری برای آغاز مذاکرات به پایان رسید.

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ تصریح کرد: فناوری با سرعت زیادی در حال پیشرفت است، بی‌آنکه درک مشترکی از چگونگی به‌کارگیری آن در جنگ وجود داشته باشد. «انتظار کشیدن تا زمانی که این توانمندی‌ها چنان گسترده، تثبیت‌شده یا قدرتمند شوند که دیگر امکان کنترل موثر آنها وجود نداشته باشد، بسیار خطرناک است.»

وی گفت: هوش مصنوعی هم‌اکنون در حال سرعت بخشیدن به عملیات نظامی و گسترش دامنه آنهاست؛ امری که هزینه‌های فاجعه‌باری برای غیرنظامیان به همراه داشته است.

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ ادامه داد: «به همین دلیل، صرف‌نظر از اینکه یک سامانه تا چه اندازه دقیق و مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه عمل می‌کند، قضاوت انسانی همچنان برای ارزیابی هر حمله ضروری است.»

وی تاکید کرد: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار توقف تمام کاربردهای نظامی هوش مصنوعی نیست، بلکه از دولت‌ها می‌خواهد چارچوب‌ها و قواعد بین‌المللی روشنی برای تنظیم توسعه و استفاده از این فناوری تدوین کنند.

او هشدار داد: «بدون وجود مقررات، این فناوری همچنان در میدان نبرد مورد آزمایش قرار خواهد گرفت و غیرنظامیان در معرض پیامدهای آزمون و خطا قرار خواهند گرفت.»