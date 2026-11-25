دبیرکل سازمان ملل متحد درباره خطرات هوش مصنوعی بدون نظارت هشدار داد و گفت: «هوش مصنوعی به شیوه‌هایی نگران‌کننده وارد میدان نبرد شده است.»

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش در نشست روز سه شنبه به وقت محلی شورای امنیت در سطح عالیرتبه در مورد حل‌وفصل مناقشات در عصر دگرگونی‌های شتابان فناوری (۲۴نوامبر ۲۰۲۶- ۳ آذر ۱۴۰۵) خاطرنشان کرد: «جنگ‌های امروز به میدان آزمایش فناوری‌های هدف‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی تبدیل شده‌اند.»از جمع‌آوری اطلاعات گرفته تا انتخاب اهداف، الگوریتم‌ها به‌طور فزاینده‌ای در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مرگ و زندگی نقش دارند.

وی تاکید کرد: «تا زمانی که سلاح‌های هسته‌ای وجود دارند، تصمیم استفاده از آنها باید صرفا بر عهده انسان‌ها باشد.» نباید اجازه داد هوش مصنوعی اصل بنیادین کنترل انسانی بر استفاده از زور و تصمیم‌گیری برای کشتن در میدان نبرد را تضعیف کند.

گوترش گفت: «هنگامی که غیرنظامیان کشته می‌شوند یا حقوق بشر نقض می‌شود، پاسخ هرگز نباید این باشد که الگوریتم این کار را انجام داده است. ربات‌های قاتل نباید هیچ جایی در آینده ما داشته باشند.»

دبیرکل سازمان منلل بار دیگر بر درخواست خود برای آغاز فوری مذاکرات با هدف دستیابی به یک سند حقوقی الزام‌آور درباره سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار مرگبار تاکید کرد و گفت هوش مصنوعی به گسترش اطلاعات نادرست سرعت بخشیده و رقابتی مهارنشده را به راه انداخته است؛ رقابتی که منافع تجاری و رقابت‌های ژئوپلیتیکی آن را هدایت می‌کنند.

گوترش تصریح کرد: رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی، همراه با مصرف گسترده انرژی و آب در مراکز داده هوش مصنوعی، هم‌اکنون موجب تشدید تنش‌ها در جوامع و میان کشورها شده است.

وی گفت: «این شورا (شورای امنیت) وظیفه ویژه‌ای دارد تا اطمینان حاصل کند رقابت بر سر فناوری‌های نوظهور، صلح و امنیت بین‌المللی را بی‌ثبات نمی‌کند.»

دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: «کشورهایی که از بیشترین توانمندی در حوزه هوش مصنوعی برخوردارند، بیشترین مسئولیت را بر عهده دارند.».

گوترش خواستار اتخاذ فوری تدابیر اعتمادساز از جمله ایجاد کانال‌های ارتباطی مستقیم برای جلوگیری از محاسبات اشتباه و تشدید تنش‌ها و پیشگیری از وقوع بحران شد و گفت: «علاوه بر این، تمرکز قدرت در دست شمار اندکی از کشورها و شرکت‌ها باید همه ما را نگران کند.»