خبرگزاری ملی لبنان از ادامه حملات پهپادی و توپخانه ای رژیم اسرائیل به مناطق مختلف جنوب این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: یک پهپاد رژیم صهیونیستی در محله «الرجم» در شهرک میفدون منفجر شد که دومین انفجار پهپاد در این شهرک طی کمتر از نیم ساعت بود.

بر اساس این گزارش، یک پهپاد دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک قبریخا در محدوده شهرستان مرجعیون و استان نبطیه منفجر شد.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین در گزارش‌ های جداگانه از حملات توپخانه‌ ای رژیم صهیونیستی به ارتفاعات «علی الطاهر» در حومه النبطیه الفوقا و شهرک المنصوری در جنوب این کشور خبر داد.

این خبرگزاری افزود که ارتفاعات علی الطاهر در حومه النبطیه الفوقا و نیز شهرک المنصوری در محدوده شهرستان صور در جنوب لبنان هدف گلوله‌ باران توپخانه‌ ای متناوب ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

آتش‌ سوزی گسترده در مزارع زیتون «الغندوریه»

در پی گلوله‌ باران توپخانه‌ ای رژیم صهیونیستی، آتش‌سوزی گسترده‌ای در مزارع زیتون شهرک الغندوریه در منطقه بنت جبیل رخ داد که موجب سوختن بخش‌ هایی از زمین‌ های کشاورزی و گسترش آتش میان درختان زیتون شد.

در پی وقوع این آتش‌ سوزی، نیروهای امدادی وابسته به جمعیت «الرساله» برای کمک به مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن به مناطق بیشتر، به محل حادثه اعزام شدند.

این آتش‌ سوزی نگرانی‌ هایی درباره گسترش دامنه خسارات و آسیب دیدن بخش‌ های بیشتری از زمین‌ های کشاورزی منطقه ایجاد کرد.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین از اجرای عملیات انفجار گسترده توسط ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک کفرتبنیت در استان نبطیه خبر داد.

این خبرگزاری همچنین از حملات سنگین توپخانه‌ ای دشمن صهیونیستی به وادی زبقین در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل با استفاده از مسلسل اقدام به انجام عملیات جستجوی گسترده در شهر خیام کرد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.