سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: بسیج قدرتی جهانیست و دشمن توان خنثی‌سازی آن را ندارد.

جوان آنلاین: سردار شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پیامی ضمن تبریک هفته بسیج تاکید کرد: بسیج عامل اصلی پایداری ساختار دفاعی و امنیتی کشور است. بسیج تنها قدرت جهانی است که هیچ یک از راهبردهای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی توانایی پیش‌بینی و خنثی‌سازی آن را ندارد.

وی افزود: حضور بسیج در شرایط دشوار کشور امیدآفرین، اعتمادآفرین و در میانه طوفان‌های سخت آرامش‌آفرین است. بسیج یعنی وقتی اراده الهی مردم با فرامین امام جامعه مسلمین و فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی پیوند می‌خورد، هیچ قدرتی در جهان توان ایستادگی در برابر آن را ندارد.

سردار شکارچی ادامه داد: بسیج در عین سادگی با ایمان، با بصیرت، شجاع، جهادی و ولایت‌مدار است و چنین شاخص‌هایی بسیج را به شکست‌ناپذیرترین نیروی جهان تبدیل کرده است.