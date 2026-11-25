جوان آنلاین: رابرت مالی، مسئول سابق میز ایران در وزارتخارجه آمریکا، و استیون ورتیم، مورخ سیاست خارجی آمریکا، در مقاله‌ای مشترک در روزنامه نیویورک تایمز نوشتند که یکی از نخستین چالش‌های دموکرات‌ها پس از تقویت موقعیت سیاسی خود، تصمیم‌گیری درباره نحوه برخورد با عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است.

نویسندگان این مقاله معتقدند دموکرات‌ها می‌توانند طی هفته‌های آینده با استفاده از اختیارات کنگره در زمینه تخصیص بودجه، مانع ادامه عملیات نظامی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران شوند.

به نوشته آنها، چنین اقدامی پیامدهایی از جمله تعطیلی دولت و تقویت موضع ایران را به همراه دارد، اما این پیامدها در مقایسه با هزینه سنگین از دست دادن هر فرصتی برای پایان دادن به عملیات نظامی، که دموکرات‌ها بارها آن را محکوم کرده‌اند و رای‌دهندگان نیز با اکثریتی قاطع رد کرده‌اند، ناچیز است.

مالی و ورتیم تاکید کردند نحوه عملکرد دموکرات‌های کنگره در شرایط کنونی، آزمونی مهم برای مشخص شدن میزان پایبندی آنها به پیام رای‌دهندگان و وعده‌های سیاسی‌شان خواهد بود.

عملیات نظامی علیه ایران؛ آزمون سرنوشت‌ساز دموکرات‌ها در کنگره آمریکا

حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، در کنار چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا

اختیار کنگره برای قطع بودجه عملیات نظامی علیه ایران

نویسندگان این مقاله با اشاره به اینکه کنگره اختیار قطع بودجه عملیات نظامی را دارد، نوشتند نزدیک‌ترین فرصت برای استفاده از این اختیار، پیش از ۱۱ دسامبر، یعنی مهلت تعیین‌شده برای تامین بودجه دولت فدرال یا پذیرش تعطیلی آن، فراهم می‌شود.

به نوشته آنها، دموکرات‌ها می‌توانند از تصویب هرگونه لایحه جدید بودجه خودداری کنند، مگر آنکه در آن استفاده از منابع مالی برای انجام عملیات خصمانه علیه ایران، از جمله محاصره دریایی آمریکا، ممنوع شود. محاصره دریایی اقدامی جنگی محسوب می‌شود و خطر تشدید تنش‌ها را به همراه دارد.

به این ترتیب، اقلیت کنونی دموکرات‌ها حتی پیش از آغاز به کار اکثریت جدید خود در ماه ژانویه نیز می‌توانند اقدامی قاطع انجام دهند.

با این حال، توافق‌نظر در همین نقطه پایان می‌یابد. برخی دموکرات‌ها نگران هستند که قطع بودجه جنگ از سوی ترامپ، اشتباهی سیاسی و راهبردی باشد. اگر شمار کافی از جمهوری‌خواهان با این تلاش مخالفت کنند، دولت تا زمان شکسته شدن بن‌بست سیاسی تعطیل خواهد شد.

در چنین شرایطی، ممکن است دموکرات‌ها متهم شوند که در زمانی که مردم آمریکا از آنان خواسته‌اند کشور را اداره کنند، هرج‌ومرج به وجود آورده‌اند. همچنین ترامپ ممکن است در طول تعطیلی دولت همچنان به ایران حمله کند و مانند گذشته از بودجه عادی پنتاگون برای این منظور استفاده کند.

علاوه بر این، جمهوری‌خواهان تقریبا به طور قطع دموکرات‌ها را متهم خواهند کرد که به ایران کمک می‌کنند تا تصور کند می‌تواند در برابر ایالات متحده دچار اختلاف و چنددستگی دوام بیاورد و پیروز شود.

برای نخستین بار از زمانی که ترامپ در ماه فوریه به همراه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، عملیات نظامی علیه ایران را آغاز کرد، جمهوری‌خواهان این فرصت را خواهند داشت که مسئولیت شکست تحقیرآمیز آمریکا و پیروزی غیرمحتمل جمهوری اسلامی را بر گردن دموکرات‌ها بیندازند.

از همین رو، برخی دموکرات‌ها از رویکردی کم‌تنش‌تر حمایت می‌کنند و خواستار آن هستند که تا آغاز به کار کنگره جدید برای تلاش در راستای پایان دادن به عملیات نظامی صبر کنند یا حتی پس از آن نیز صرفا اقداماتی نمادین در مخالفت با این عملیات انجام دهند، بدون آنکه تلاشی جدی برای توقف آن صورت دهند.

عملیات نظامی علیه ایران؛ آزمون سرنوشت‌ساز دموکرات‌ها در کنگره آمریکا