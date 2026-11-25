افشاگری‌های جدید نشان می‌دهند که آیفون ۱۸e با طراحی متفاوتی در بخش دوربین پشتی عرضه خواهد شد. همچنین اطلاعات تازه، شایعات پیشین درباره اضافه شدن دوربین دوم به آیفون ایر ۲ را تایید می‌کنند.

جوان آنلاین: به نظر می‌رسد اپل راهبرد جدیدی را برای عرضه آیفون در پیش گرفته و قصد دارد رونمایی از گوشی‌های خود را در دو مرحله انجام دهد. این شرکت پس از معرفی مدل‌های رده‌بالای آیفون ۱۸ پرو و آیفون Duo در ماه سپتامبر، در حال آماده‌سازی نسخه‌های جدید مدل‌های ارزان‌تر خود است؛ مدل‌هایی که ظاهرا از نظر طراحی شباهت بیشتری به آیفون‌های گران‌قیمت خواهند داشت.

تصاویر CAD از آیفون ۱۸e که وب‌سایت انگجت به آن‌ها دسترسی پیدا کرده، نشان می‌دهند که برآمدگی دوربین پشتی این گوشی باز طراحی شده و ظاهری مشابه مدل‌های پرو پیدا کرده است. این تصاویر از منبعی آگاه به زنجیره تامین اپل به دست آمده‌اند؛ منبعی که پیش از این نیز اطلاعات دقیقی درباره رنگ‌بندی آیفون ۱۷ و آیفون ۱۸ پرو، پیش از معرفی رسمی آن‌ها منتشر کرده بود.

آیفون ۱۷e فعلی فاقد برآمدگی مشخص دوربین است. در این گوشی، لنز دوربین تنها اندکی از سطح بدنه بیرون زده و تقریبا هم‌سطح با قاب پشتی قرار دارد. میکروفون و فلاش ال‌ای‌دی نیز در بریدگی‌هایی روی شیشه پشتی تعبیه شده‌اند.

اما بر اساس تصاویر CAD مشاهده‌شده توسط انگجت، اپل ظاهرا قصد دارد این طراحی را در آیفون ۱۸e تغییر دهد. تصاویر منتشر شده، یک برآمدگی تقریبا مربعی‌ شکل با ابعاد حدود ۲۸ در ۳۵ میلی‌متر را نشان می‌دهند که دوربین پشتی تکی، فلاش ال‌ای‌دی و میکروفون پشتی را در خود جای داده است. این طراحی تا حدودی به ماژول دوربین آیپد پرو M۵ شباهت دارد.

افشای اطلاعات جدید از طراحی آیفون ۱۸e

نکته جالب اینکه به نظر می‌رسد آیفون ۱۸e تنها مدلی باشد که از این طراحی جدید برآمدگی دوربین استفاده می‌کند. فایل‌های CAD منتشرشده، نقشه‌های مربوط به آیفون ۱۸ استاندارد و آیفون ایر ۲ را نیز در بر می‌گیرند؛ دو مدلی که انتظار می‌رود در بهار آینده، هم‌زمان با آیفون ۱۸e روانه بازار شوند.

طبق این تصاویر، طراحی ظاهری آیفون ۱۸ استاندارد تغییر چندانی نخواهد کرد، اما ضخامت ماژول دوربین آن افزایش می‌یابد و از ۳.۴۵ میلی‌متر به ۳.۸ میلی‌متر می‌رسد.

اپل از زمان عرضه آیفون ۱۵ در مدل‌های استاندارد خود از حسگر ۴۸ مگاپیکسلی IMX۹۰۴ سونی استفاده کرده است. بنابراین، افزایش ضخامت ماژول دوربین می‌تواند نشانه‌ای از به‌کارگیری حسگرهای جدید یا ارتقای دوربین این گوشی باشد.

در مورد آیفون ایر ۲ نیز تصاویر CAD منتشرشده توسط انگجت، شایعات قبلی درباره اضافه شدن یک دوربین پشتی دیگر به این گوشی فوق‌باریک را تایید می‌کنند. این موضوع چندان هم دور از انتظار نیست؛ چراکه استفاده از تنها یک دوربین، یکی از انتقادهای اصلی کاربران به نسل نخست آیفون ایر بود.

اگرچه ضخامت بدنه آیفون ایر ۲ همچنان ۵.۶ میلی‌متر باقی خواهد ماند، اما ضخامت ماژول دوربین آن از ۳.۴۵ به ۳.۸ میلی‌متر افزایش پیدا می‌کند. دو لنز دوربین نیز به‌ صورت افقی در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت.

پیش از این، مارک گورمن، خبرنگار بلومبرگ، افشاگر معروف با نام کاربری Digital Chat Station و جف پو، تحلیلگر حوزه فناوری، همگی از تصمیم اپل برای اضافه کردن یک لنز فوق‌عریض به نسل دوم آیفون ایر خبر داده بودند. تصاویر CAD جدید نیز این گزارش‌ها را تایید می‌کنند.

همچنین انتظار می‌رود آیفون ۱۸ استاندارد و آیفون ایر ۲ از همان طراحی فعلی داینامیک آیلند استفاده کنند و برخلاف آیفون ۱۸ پرو، به بریدگی کوچک‌تر نمایشگر مجهز نشوند.

البته باید توجه داشت که این تغییرات هنوز قطعی نیستند و ممکن است اپل در ادامه روند توسعه محصولات خود، برخی از این تصمیم‌ها را کنار بگذارد. از آنجا که عرضه این گوشی‌ها برای سال آینده پیش‌بینی شده است، هنوز زمان زیادی تا ورود آن‌ها به بازار باقی مانده است.