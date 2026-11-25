جوان آنلاین: وزارت امور خارجه آمریکا با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی ساکن غرب آسیا خواست به دلیل افزایش خطر حملات مسلحانه از سوی انصارالله یمن و تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن مقامات و مراکز دولتی واشنگتن در منطقه، به شدت محتاط باشند.

این وزارتخانه به شهروندان خود توصیه کرد به هشدارهای امنیتی، لغو احتمالی پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرهای هوایی توجه کنند.

در این بیانیه همچنین ادعا شده است که ایران منافع آمریکا در بحرین و کویت را هدف حملات خود قرار داده و انصارالله نیز اقدام به حمله به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در عربستان سعودی کرده است؛ اقداماتی که به ادعای واشنگتن، علاوه بر بر جای گذاشتن تلفات غیرنظامی و اختلال شدید در حمل‌ونقل، خطر تشدید سریع درگیری‌ها را به همراه دارد.

ساعاتی پیش نیز سفارتخانه‌های آمریکا در بحرین و قدس اشغالی در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از احتمال تشدید تنش در پی حملات نیروهای مسلح یمن و جمهوری اسلامی ایران خبر داده و از اتباع خود خواسته بودند تا آب و غذا و دارو ذخیره کنند.