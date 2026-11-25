ارتش یمن هشدار داد که در صورت حمله رژیم سعودی به بندر «الحدیده»، آنها نیز تمام بنادر این کشور را هدف قرار می‌دهند.

جوان آنلاین: تهدید ائتلاف متجاوز سعودی به هدف قرار دادن بندر «الحدیده»، با واکنش متقابل ارتش یمن همراه شد.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد چهارشنبه هشدار داد که در صورت عملی‌شدن تهدید رژیم سعودی برای حمله به بندر «الحدیده»، ارتش یمن نیز تمام بنادر این کشور در خط ساحلی دریای سرخ را هدف قرار می‌دهد.

شبکه «المسیره» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «از تمام کارمندان، کارگران و هر کسی که در نزدیکی این بنادر است، می‌خواهیم فوراً آنجا را ترک کرده و از آنها دوری کنند».

در این بیانیه همچنین آمده است: «همچنین از تمام شرکت‌های کشتیرانی می‌خواهیم که کشتی‌های خود را فوراً از بنادر سعودی خارج کنند».

دقایقی پیش از این، ائتلاف متجاوز به یمن به رهبری رژیم سعودی، از ساکنان بندر «الحدیده» خواسته بود که هرچه سریعتر این منطقه را ترک کنند.