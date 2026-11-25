دولت یمن ضمن محکوم کردن حمله به ۳ مسجد تاریخی در استان تعز از سوی جنگنده‌های سعودی، تصریح کرد که عربستان در کمتر از یک ماه به ۱۱ مسجد و در طول جنگ یمن به ۲۰۴۵ مسجد حمله کرده است.

جوان آنلاین:سازمان کل اوقاف دولت یمن با صدور بیانیه‌ای حمله به ۳ مسجد و آثار تاریخی در استان تعز در جنوب یمن از سوی جنگنده‌های سعودی را محکوم و تأکید کرد که از زمان آغاز تجاوز به یمن در ۱۲ سال پیش، مجموع مساجد هدف حملات در استان‌های مختلف این کشور به ۲۰۴۵ مسجد رسیده است.

این سازمان در بیانیه‌ای توضیح داد که جنگنده‌های سعودی طی روزهای اخیر، ۳ مسجد را در دو شهرستان «المسراخ» و «صبر الموادم» در جنوب تعز هدف قرار داده‌اند. این سازمان خاطرنشان کرد که تداوم این حملات، شمار مساجد هدف‌ گرفته‌ شده در کمتر از یک ماه را به ۱۱ مسجد افزایش داده است.

در این بیانیه تأکید شده است که تداوم حملات هوایی عربستان به مساجد و تبدیل آنها به تلی از آوار، «چالشی آشکار در برابر تمامی ادیان آسمانی، ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی» به شمار می‌رود.

این سازمان همچنین هدف قرار دادن مساجد تاریخی و عبادتگاه‌ها را «جنایت جنگی تمام‌عیار و تلاشی مذبوحانه برای محو هویت ایمانی و تاریخی ملت یمن» دانست و رژیم سعودی را مسئولیت کامل کیفری و اخلاقی این تجاوزها معرفی کرد.

سازمان اوقاف در صنعا بار دیگر از نهادهای اسلامی و حقوقی خواست تا در قبال تخریب سازمان‌یافته عبادتگاه‌ها و آثار دینی و تاریخی، مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند و برای محکومیت فوری این جنایت‌ها و مجازات عاملان آن اقدام کنند.