جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در فضای مجازی در واکنش به کارشکنی آمریکا در عملکرد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نوشت: آمریکا آنقدر نگران تسلیحات شیمیایی است که عملاً در حال فلج کردن نهاد ناظر جهانی بر سلاح‌های شیمیایی است!

وی افزود: سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) ممکن است ناچار به تعلیق فعالیت‌های خود و محدود کردن برنامه‌های اصلی‌اش شود. ایالات متحده با ایجاد مانع در برابر اجرای مأموریت این سازمان، آگاهانه صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد. این اقدام مایه شرمساری است.