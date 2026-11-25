رئیس دومای دولتی روسیه با اشاره به نشست سران روسیه، چین و آمریکا در شنژن گفت فرانسه، انگلیس و آلمان که در تلاش برای منزوی کردن مسکو بودند، خودشان منزوی شدند.

جوان آنلاین: ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه با انتقاد از سیاست کشورهای اروپایی در قبال مسکو، گفت: فرانسه، انگلیس و آلمان که برای منزوی کردن روسیه تلاش می‌کردند، خود در عرصه بین‌المللی منزوی شده‌اند.

رئیس دومای دولتی روسیه با اشاره به نشست سران روسیه، چین و آمریکا در شنژن، اظهار داشت: این سه کشور درباره مسائل مهم جهانی گفت‌وگو کردند، در حالی که کشورهای اروپایی مدعی انزوای روسیه، در این نشست حضور نداشتند.

وی افزود: فرانسه، انگلیس و آلمان تلاش کردند روسیه را منزوی کنند، اما در نهایت خودشان منزوی شدند زیرا در نشست سران آمریکا، روسیه و چین درباره مسائل مهم جهانی حضور نداشتند.

ولودین همچنین تأکید کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از منزوی شدن کشورش انجام داد و نشست شنژن نشان داد تلاش‌ها برای انزوای مسکو به نتیجه نرسیده است.

وی این نشست را نشانه‌ای از ناکامی سیاست غرب در منزوی کردن روسیه و تحول در نظم کنونی بین‌المللی دانست.