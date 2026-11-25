یک نماینده پارلمان آلمان با انتقاد از سیاست انرژی برلین، خرید گاز آمریکا پس از کنار گذاشتن منابع روسیه را پرهزینه و کمک‌های مالی به اوکراین را عامل تداوم جنگ و افزایش شمار قربانیان دانست.

جوان آنلاین: میشائل اسپندیلر، نماینده پارلمان آلمان از حزب «آلترناتیو برای آلمان» با انتقاد از سیاست دولت فریدریش مرتس در حوزه انرژی، خرید گاز آمریکا با قیمت‌های بسیار بالا را نتیجه کنار گذاشتن منابع انرژی روسیه دانست.

وی با اشاره به تغییر مسیر واردات انرژی آلمان پس از قطع وابستگی به روسیه، گفت برلین اکنون گاز طبیعی مایع آمریکا را با قیمت‌های «احمقانه» خریداری می‌کند.

این عضو پارلمان آلمان همچنین با انتقاد از اختصاص بودجه سالانه این کشور به حمایت از اوکراین، گفت این کمک‌ها به طولانی‌تر شدن جنگ و افزایش شمار قربانیان به صدها هزار نفر منجر شده است.

اسپندیلر، سیاست دولت مرتس در قطع واردات انرژی روسیه و جایگزین کردن آن با منابع آمریکایی را عامل تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد آلمان دانست.

آلمان پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، واردات انرژی از روسیه را کاهش داد و به سمت منابع جایگزین، از جمله گاز طبیعی مایع آمریکا حرکت کرد. این سیاست با انتقاد احزاب مخالف در آلمان درباره افزایش هزینه‌های انرژی، فشار بر صنایع و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد این کشور همراه بوده است.