جوان آنلاین: وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌های مالی و مسدودسازی دارایی‌های مقامات صنعا از سوی انگلیس، با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست ائتلاف سعودی صورت می‌گیرد.

این وزارتخانه تأکید کرد که نه انگلیس و نه هیچ قدرت دیگری قادر نخواهد بود عربستان را از بحران خودساخته در یمن نجات دهد و راه نجات، پایان‌دادن به تجاوزگری و محاصره این کشور است.

این موضع‌گیری در واکنش به اقدام دولت انگلیس در تحریم چهار مقام ارشد دولت صنعا و مسدودسازی دارایی‌های انصارالله اتخاذ شده است. وزارت خارجه یمن همچنین با یادآوری ایام استعمار انگلیس و نزدیک شدن به سالروز خروج آخرین نظامیان انگلیسی در ۳۰ نوامبر، تأکید کرد که طرح‌های سلطه‌جویانه جایی در جهان امروز ندارد.