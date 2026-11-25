جوان آنلاین: وزارت دفاع ترکیه شب گذشته اعلام کرد که پنج نظامی بر اثر سقوط بالگردی متعلق به نیروی هوایی ترکیه از نوع «AS-۵۳۲» در جریان یک پرواز آموزشی جان باخته‌اند. این بالگرد پس از برخاستن از استان اسکی‌شهیر در مرکز کشور سقوط کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای درگذشت پنج نظامی را تسلیت گفت و با خانواده‌های آنان، نیروهای مسلح ترکیه و ملت این کشور ابراز همدردی کرد.

تیم‌های امدادی همچنان عملیات خود را در محل سقوط بالگرد نظامی در منطقه تپه‌باشی، در استان اسکی‌شهیر واقع در مرکز ترکیه، ادامه می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، بالگرد در منطقه‌ای روستایی در نزدیکی محله «یوروکاک‌چاییر» سقوط کرده است؛ این محل حدود ۲۵ کیلومتر (۱۵.۵ مایل) با مرکز شهر فاصله دارد.

این روزنامه افزود که بلافاصله پس از دریافت گزارش‌هایی درباره این حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی شهرداری کلان‌شهر اسکی‌شهیر، به همراه نیروهای اداره مدیریت بحران و حوادث اضطراری ترکیه (آفاد)، به محل سقوط اعزام شدند.

این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که اقدامات امنیتی و تحقیقات میدانی در محل حادثه همچنان ادامه دارد.