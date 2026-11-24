جوان آنلاین: جمشیدی دبیر فدراسیون گلف در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات قهرمانی کشور بانوان زیر ۱۸ سال از اصحاب رسانه بابت پوشش خبری مسابقات ورزشی تشکر و قدردانی کرد: «بار‌ها گفته‌ام هرکاری و هر مسابقه‌ای که در فدراسیون‌ها و رشته‌های ورزشی مختلف انجام می‌شود اگر اخبار آن به درستی منتشر نشود گویی اتفاق خاصی رخ نداده و داستان نهایتا در خانواده محو خواهد شد.»

دبیر فدراسیون گلف در خصوص نحوه و شرایط برگزرای مسابقات قهرمانی کشور بانوان رده سنی زیر ۱۸ سال گفت این رقابت قرار بود در تابستان برگزار شود که اتفاقات آن را به پاییز موکول کرد: «در تقویم ورزشی فدراسیون گلف هرساله برگزاری مسابقات قهرمانی کشور بانوان زیر ۱۸ سال هست. رقابت‌هایی که قرار بود تابستان امسال برگزار شود، اما به دلیل تداخل‌های برنامه‌ای و فشردگی که بود متاسفانه به فصل پاییز افتاد و باعث شد تا به جهت اشتغال به تحصیل ورزشکاران این رده سنی، تعداد کمتری در این مسابقات شرکت کنند. درحالی که در جامعه آماری ما علاقه‌مندان و ورزشکاران به مراتب بیشتری در این رده سنی داریم. رشته گلف جزو رشته‌هایی است که به جرات می‌توان گفت که جامعه آماری آن در بحث آقایان ۵۰-۵۰ است اگر در بخش بانوان علاقه‌مندان و بیشتری نباشد.»

جمشیدی ضمن اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات حاشیه‌ای نداشتیم تاکید کرد گلف رشته‌ای بی‌حاشیه است که عمدتا بدون حاشیه به پایان می‌رسد و نهایتا برخی نگات فنی و ظریفی رخ می‌دهد که با یک تذکر قابل حل است. او همچنین در ادامه با اشاره به نحوه برگزاری مسابقات گلف تکید کرد: «این دوره از مسابقات هم در حقیقت بازیابی توان استعداد‌های زیر ۱۸ سال بود. ما در رشته گلف رده بندی‌هایمان براساس سن است. در بحش بانوان دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال داریم برای مسابقات. در بخش آقایان یک رده سنی زیر ۱۸ سال، یک رده سنی ۱۸ تا ۵۵ و یک رده سنی بالای ۵۵ و سینیور‌ها را داریم. در بخش بانوان، رده سنی زیر ۱۸ برای فدراسیون بسیار حائز اهمیت است. به طوریکه سال گذشته تعداد زیادی از نفراتی حاضر در مسابقات دیروز و امروز را در مسابقات استعدادیابی کشف و شناسایی کردیم. در استان‌های خود توسط مربیان استعدادیاب پرورش پیدا کرده و مسنجم شدند و امروز در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردند.»

جمشیدی درخصوص چشم اندازه فدراسیون گلف خصوصا بعد از اعزام دو ورزشکار به بازی‌های آسیایی ناگویا تاکید کرد: «سال ۲۰۰۹ بعد از ۱۰۰ سال که به خواسته خود فدراسیون جهانی گلف از المپیک فاصله گرفته بود، به جمع تیم‌های حاضر در بزرگترین رویداد ورزشی دنیا اضافه شد. درست از همان زمان بارقه‌هایی از رشته گلف در ایران ایجاد شد و اتفاقات خیلی مثبتی رخ داد در این رشته تا رسیدیم به مسابقات آسیایی ناگویا. در این رقابت‌ها نتایجی که حاصل شد نتایج خوبی بود، اما مطلوب فدراسیون نبوود. باوجود این، اما اثرگذای که بر جامعه گلف و افزایش جامعه آماری آن و ارتقا سطح فنی بازیکنان داشت به قدری بالا و مثبت بود که ارزش آن را داشت که ما حتما تلاش بکنیم که در این مسابقات حضور پیدا کنیم. در تلاش هستیم که با دعوت از مربیان خارجی، اعزام بازیکنان به اردو‌های برون مرزی که در زمین‌های کاملا استاندارد برگزار می‌شود و اردو‌های داخلی متعدد، سطح فنی بچه‌ها را چنان ارتقا کنیم که در یک دهه آینده در خصوص رنگ مدال‌های همین دخترانی که امروز در مسابقات زیر ۱۸ سال شرکت کردند صحبت کنیم.»

جمشیدی در ادامه تاکید کرد که فدراسیون بیش از هرچیز به توسعه رده‌سنی ۱۸ سال می‌اندیشد: «تلاش فدراسیون گلف بر این است که رده سنی زیر ۱۸ سال چه در بخش پسران و چه دختران را بیشتر توسعه دهیم. چرا که بیس تیم ملی گلف ایران از این رده سنی هستند که شکل می‌گیرد. اگرچه که یک رده سنی زیر ۱۸ سال به طور مجزا داریم، اما نگاه ویژه‌ای به این رده داریم. پیش بینی کردیم هم برای سه ماهه پایانی ۱۴۰۵ و هم کل تقویم ۱۴۰۶ اردو‌های منسجمی در رده سنی زیر ۱۸ سال و متقاعب آن اعزام‌های متعددی را داشته باشیم که بچه‌ها بتوانند زمین‌های بین المللی را هم ببینند و تجربه حضو در این زمین‌ها را هم به دست آورند جهت رسیدن به سطح فنی بالا.»

امید زیادی وجود داشت که زمین گلف مجموعه انقلاب تا قبل از بازی‌های آسیایی ناگویا به فدراسیون واگذار شود. اتفاقی که رخ نداد. باوجود این، اما جمشیدی در پاسخ به خبرنگار جوان از وعده وزیر ورزش برای حل و فصل این مسئله خبر می‌دهد: «با دستور مساعد مقام عالی وزارت قرار شد زمین گلف مجموعه انقلاب در اختیار فدراسیون قرار گیرد. فرایند‌های قانونی و اداری آن در حال طی شدن هست، اما گاهی برخی تغییر مدیریت‌ها زمان را طولانی‌تر می‌کند، اما در نهایت فرایند‌های قانونی آن درحال طی شدن است تا در اختیار فدراسیون گلف قرار گیرد. زمین باشگاه انقلاب یک سرمایه ملی است که نیاز بازیابی و بهسازی دارد. کافی است قدمی داخل میدان‌های یک، دو و سه مجموعه آیلند که در اختیار بخش خصوصی است بزنید، بعد وارد مجموعه انقلاب شوید تا متوجه عرض بنده خواهید شد که وقتی می‌گوییم زمین گلف انقلاب نیاز به بازیابی و بهسازی دارد حتما باید این روند به زودی انجام شود تا این سرمایه ملی از بین نرود. این کار را کارشناسان فدراسیون می‌توانند انجام دهند. ما پیش بینی هزینه‌ها و منابع درآمدی آن را از بخش‌های خصوصی کردیم تا به محض انعقاد قرارداد با فدراسیون، بالافاصله از روز بعد قرارداد شروع می‌کنیم به بازسازی، بهسازی و مرمت زمین گلف، احیای آن و رساندنش به سطح استاندارد.»

جمشیدی همچنین در پاسخ به خبرنگار جوان از احتمال حضور ۶ تیم در رقابت‌های سوپرلیگ گلف خبر داد: «پیشتر به پرسپولیس پیشنهاد حضور در سوپرلیگ داشتیم، اما جوابی دریافت نکردیم. پیش‌بینی می‌کنیم که لیگ از دو هفته آینده شروع شود. برنامه دور رفت آن تدوین شده و احتمالا از دو هفته آینده مسابقات سوپرلیگ گلف کشور هم با حضور ۶ تیم شروع خواهد شد. ملی حفاری اهواز، نفت و گاز مسجد سلیمان، توافق هندیجان، سپاهان، ذوب آهن و استقلال تیم‌هایی هستند که در این دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.»