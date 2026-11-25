جوان آنلاین: «دیوید مک‌گینتی»، وزیر دفاع کانادا، در واکنش به بیانیه وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) علیه سیاست‌های دفاعی اتاوا، تأکید کرد که کشورش یک کشور مستقل است و از ایالات متحده پیروی نمی‌کند.

پنتاگون پیش‌تر در سندی، کانادا را متهم کرده بود که دهه‌هاست برای تأمین نیازهای دفاعی خود به مالیات‌دهندگان آمریکایی متکی بوده و برنامه‌ای برای رسیدن به هدف ناتو جهت افزایش هزینه‌های دفاعی ندارد؛ تنشی که در پی جنگ تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ علیه کانادا و تهدیدات مکرر واشنگتن تشدید شده است.

وزیر دفاع کانادا در پاسخ به این فشارها اعلام کرد که این کشور در مسیر افزایش هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری امنیتی تا رسیدن به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ قرار دارد و هزینه‌ها تا سال ۲۰۳۰ به ۴ درصد خواهد رسید. با این حال، وی خاطرنشان کرد که همکاری‌های دو کشور در قالب فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی (نوراد) و ناتو کماکان پابرجا است.

همچنین تنش میان دو کشور پس از صدور دستورالعمل محرمانه از سوی «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، برای محدود کردن حضور مقامات آمریکایی در رویدادها و اندیشکده‌های کانادایی (از جمله مجمع امنیت بین‌المللی هالیفاکس) افزایش یافته است. پنتاگون همچنین به بررسی خرید جنگنده‌های سوئدی «گریپن» به جای خرید کامل ناوگان اف-۳۵ توسط کانادا انتقاد کرده بود.