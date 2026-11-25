جوان آنلاین: سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که درصورت هرگونه تجاوز به بندر الحدیده، بندر جده و تمامی بنادر سعودی در امتداد دریای سرخ در فهرست اهداف نیروهای مسلح یمن قرار می‌گیرند.

وی از کارکنان و شرکت‌های کشتیرانی خواست فوراً این بنادر را تخلیه کنند.

همزمان، جنگنده‌های سعودی اطراف فرودگاه صنعا را بمباران کردند و در تعز نیز بر اثر تیراندازی مزدوران سعودی به غیرنظامیان، یک زن زخمی شد.

نیروهای مسلح یمنی تأکید کردند که با وجود تداوم تجاوزگری و محاصره ظالمانه یمن از سال ۲۰۱۵، با عملیات‌ قاطع خود کنترل مناطق راهبردی از جمله باب‌المندب و جزایر مهم را حفظ کرده و به دفاع از کشور ادامه خواهند داد.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان به بمباران فرودگاه صنعا اقدام کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با اجرای عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.