جوان آنلاین: «هیبت الحلبوسی» در بیانیه‌ای از دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق خواست از تنش‌آفرینی رسانه‌ای پرهیز کنند.

وی تأکید کرد که هرگونه اختلاف باید به دیوان عالی فدرال ارجاع شود و تصمیمات آن برای تمامی مقامات لازم‌الاجراست.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که نخست‌وزیر عراق تصمیماتی درباره مدیریت گذرگاه‌های مرزی و میادین نفتی صادر کرد؛ اقداماتی که با واکنش منفی مسرور و مسعود بارزانی و بیانیه احزاب کُرد مواجه شد. در همین حال، چارچوب هماهنگی شیعه نیز خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این مسائل شد.

الحلبوسی تأکید کرد که پایبندی به قانون اساسی یک وظیفه الزام‌آور است و پارلمان نیز متعهد به تصویب بودجه‌ای عادلانه برای توزیع منابع کشور می‌باشد.