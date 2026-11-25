وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت، اعلام کرد که عربستان سعودی با ارسال سلاح و مهمات برای مزدوران خود به دنبال شعله‌ور نگه داشتن آتش جنگ است.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه یمن در پیامی خطاب به رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل این سازمان، نسبت به تداوم تسلیح نیروهای وابسته به عربستان در یمن، هشدار داد.

وزارت امور خارجه یمن در این نامه اعلام کرد که عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ علیه یمن در سال ۲۰۱۵، به ارسال تسلیحات برای گروه‌های مسلح وابسته به خود ادامه داده است؛ اقدامی که با هدف طولانی کردن جنگ، بی‌ثبات‌سازی امنیت یمن و گرفتار کردن این کشور در چرخه درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی صورت می‌گیرد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن اخیراً انبارها و مخازن بزرگی از تسلیحات، مهمات و تجهیزات نظامی را کشف کرده‌اند که از سوی عربستان سعودی تأمین شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از این انبارها تنها بخش محدودی از حجم تسلیحات و تجهیزات کشف‌شده را نشان می‌دهد.

وزارت امور خارجه یمن در ادامه تأکید کرد که تجهیزات نظامی کشف‌شده بخشی از یک زنجیره انباشت و تأمین تسلیحاتی است که عربستان طی سال‌های گذشته با هدف تجهیز نیروهای وابسته به خود و فراهم کردن زمینه تشدید درگیری‌های نظامی در یمن ایجاد کرده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که ادامه ارسال انواع تسلیحات برای نیروهای وابسته به عربستان و تقویت تجمعات نظامی، نشان‌دهنده جدی نبودن ریاض در مسیر دستیابی به صلح و تلاش برای شعله‌ور نگه داشتن آتش درگیری‌ها در یمن است.