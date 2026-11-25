رئیس دفتر تحلیل نظامی و سیاسی روسیه گفت که حتی در صورت موافقت پنتاگون با تحویل ۶۰ موشک رهگیر پاتریوت به اوکراین، این میزان تسلیحات تأثیری در موازنه جنگ اوکراین ایجاد نخواهد کرد.

جوان آنلاین: «الکساندر میخائیلف»، رئیس دفتر تحلیل نظامی و سیاسی روسیه، اظهار داشت که تحویل ۶۰ موشک رهگیر سامانه پدافندی پاتریوت به اوکراین نمی‌تواند تغییر محسوسی در وضعیت میدانی این کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به حجم حملات هوایی روسیه و تعدد اهدافی که اوکراین باید از آنها حفاظت کند، گفت که این تعداد موشک پاتریوت برای تأمین امنیت تمامی تأسیسات و زیرساخت‌های در معرض حملات هوایی کافی نیست.

این کارشناس روس در ادامه به محدودیت‌های دیگر سامانه‌های پدافندی مورد استفاده اوکراین اشاره کرد و گفت که سامانه آلمانی «ایریس-تی» از برد مناسبی برای مقابله با تهدیدات موشک‌های بالستیک برخوردار نیست.

به گفته میخائیلف، سامانه «ناسامز» نیز با مشکل تأخیر در تأمین موشک‌های آمریکایی مواجه است و اوکراین تنها تعداد محدودی از سامانه‌های فرانسوی «اس‌ای‌ام‌پی/تی» را در اختیار دارد.

کاهش ذخایر موشکی آمریکا و تأثیر جنگ با ایران

رئیس دفتر تحلیل نظامی و سیاسی روسیه، یکی از دلایل تردید پنتاگون درباره ارسال موشک‌های بیشتر به اوکراین را کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و همچنین ملاحظات سیاسی واشنگتن دانست.

وی تأکید کرد که جنگ با ایران موجب افزایش فشار بر ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا شده و هم‌زمان نیاز به افزایش تولید این تسلیحات را بیش از گذشته آشکار کرده است.

این کارشناس روس افزود که جبران ذخایر موشکی آمریکا و افزایش ظرفیت تولید رهگیرها ممکن است چندین سال زمان ببرد؛ مسئله‌ای که محدودیت‌های واشنگتن در تأمین هم‌زمان نیازهای نظامی متحدان خود را برجسته می‌کند.

پیام واشنگتن به کی‌یف درباره آینده کمک‌های نظامی

میخائیلف همچنین معتقد است تأخیر و تردید آمریکا در ارسال موشک‌های رهگیر بیشتر، این پیام را برای کی‌یف به همراه دارد که واشنگتن می‌تواند در هر زمان، روند ارسال کمک‌های نظامی را متوقف یا محدود کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پدافند هوایی یکی از مهم‌ترین نیازهای نظامی اوکراین در جنگ با روسیه به شمار می‌رود و سامانه‌های پاتریوت نقش مهمی در مقابله با حملات موشکی و هوایی ایفا می‌کنند.