جوان آنلاین: مسابقات قهرمانی کشور بانوان زیر ۱۸ سال درحالی عصر امروز با معرفی نفرات برتر به نقطه پایان رسید که نگار صیادی، مسئول کمیته فنی این رقابت‌ها، سطح مسابقات را خوب توصیف کرد: «این دوره از رقابت‌ها با حضور ۲۰ ورزشکار از ۶ استان و طی دو روز (دوم و سوم آذر) برگزار شد. سعی داشتیم این مسابقات با سطح کیفی بالا و پیشرفت نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود. علاقه‌مندان خوبی در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند و شاهد چهره‌های جدیدی از استان‌های مختلف بودیم که همین مسئله باعث بالارفتن سطح مسابقات شده بود.

یکی از دغدغه‌های صیادی در خلاف اهدای جوایز نفرات اول تا سوم این رقابت‌ها، تاکید به اصل و ماهیت گلف بود. اینکه در گلف برخلاف سایر رشته‌ها خبری از داور نیست و اصل بر صداقت و درستی ورزشکاران گذاشته می‌شود و تک تک بازیکنان باید این مهم را سرلوحه کار خود قرار دهند: «ورزش گلف ورزشی است که داور ندارد و فقط یک مارشال یا سرپرست فنی داخل زمین است که به صورت چرخشی تمام زمین‌ها را نظارت می‌کند که اگر مشکلی برای بازیکنان ایجاد شد، حل وفصل کند. باوجود این، اما به دلیل سطح سنی بازیکنان ناچار شدیم در مسابقات کشوری بانوان زیر ۱۸ سال از داور استفاده کنیم. چرا که بازیکنان به دلیل کم سن و سال بودند هنوز خیلی به قوانین زمین و محلی ما واقف نبوند. همین مسئله باعث شد تا از برخی دوستان کمک بگیرم تا از علم و مهارت آنها جهت هدایت بچه‌ها در طول مسابقات و زمین بازی استفاده کنیم.

مهم‌ترین مسئله بعد از استعدادیابی‌های اخیر، سیاسیت حفظ آنهاست. مورد حائز اهیمتی که مسئول کمیته فنی مسابقات در خصوص آن به خبرنگار جوان گفت: «باتوجه به سیاست‌های فدراسیون قرار است سرمایه‌گذاری اصلی ما روی افراد زیر ۱۸ سال باشد. به همین دلیل دبیر فدراسیون از من خواستند تا خیلی جزئی‌تر سطح کیفی بازیکنان را زیر نظر بگیرم. در همین راستا توضیحاتی مقابل اسم بازیکنان یادداشت کردم. یادداشت‌هایی که حتما در گزارشاتم و ارد‌های بعدی و شاید حتی در اردوی بزرگسالان که به صورت میکس برگزار می‌شود از این عزیزان نیز استفاده کنیم.

صیادی در خصوص اینکه آیا می‌توانیم حداقل در نحوه برگزاری مسابقات به سطح اول آسیا نزدیک شویم یا نه تاکید کرد که رسیدن به سطح اول آسیا نیازمند داشتن یکسری زیرساخت‌های استاندارد است: «ما در درجه نخست باید زمین استاندارد داشته باشیم. حداقل این است که زمین گلف در اختیار فدراسیون باشد تا ما بتوانیم از تمام ابعاد و امکانات آن زمین استفاده کنیم و اگر این اتفاق رخ دهد باوجود اسپانسر‌های مختلف ما می‌توانیم به استاندارد‌های آسیا و جهان نزدیک‌تر شویم.»

مسئول کمیته فنی مسابقات قهرمانی کشور بانوان زیر ۱۸ سال همچنین در خصوص مسابقه‌ای‌تر بودن زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب یا آیلند صراحتا گفت که انتخابش انقلاب است: هنوز هم مجموعه انقلاب را مسابقاتی‌تر می‌بینم. چون به هر حال ما در زمین مجموعه انقلاب ۱۸ حفره داریم و یک چمن نصفه، نیمه و حداقلی که بازیکنان در آن راحت‌تر هستند. به لحاظ استانداردی هم که بخواهیم درنظر بگیریم هنوز هم مجموعه ورزشی انقلاب استاندارد‌های بالاتری نسبت به اینجا دارد. البته آیلند هم چشم‌انداز خیلی خوبی دارد و احساس می‌کنم اگر این زمین تکمیل شود می‌تواند به یکی از زیباترین و قشنگ‌ترین زمین‌های گلف خاورمیانه شود، چون پتانسیل آن را دارد.