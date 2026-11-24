جوان آنلاین: این مسابقات که از دوم آذرماه به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی آیلند تهران آغاز شده بود، امروز سوم آذرماه با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

در رقابت‌های انفرادی، اسرا قدسی از استان قم با مجموع ۲۱۰ ضربه، عنوان نخست بخش انفرادی را کسب کرد. آیلین حسینی از لرستان با ۲۳۰ ضربه در جایگاه دوم ایستاد و دایانا حاتمی از تیم تهران الف نیز با ۲۵۴ ضربه به مقام سوم رسید.

در بخش تیمی نیز قم با مجموع ۷۶۶ ضربه عملکرد بهتری نسبت به رقبا داشت و به عنوان قهرمانی دست یافت. خوزستان با ۷۸۸ ضربه در رتبه در جایگاه دوم قرار گرفت. تیم تهران الف نیز با ۸۳۸ ضربه، عنوان سوم را از آن خود کرد.

مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال با حضور مهرداد جمشیدی، دبیرکل فدراسیون گلف، نگار صیادی، مسئول فنی مسابقات، حسن کریمیان، سرمربی تیم ملی گلف مردان، امیرهوشنگ کمالی، مشاور اقتصادی فدراسیون و محسن آهنگرزاده، تولیدکننده تجهیزات گلف برگزار شد. مراسمی که با صحبت‌های جمشیدی و همچنین نگار صیادی و توصیه آنها به دختران گلفر ایران در خصوص اهمیت صداقت در این مسابقات همراه بود.