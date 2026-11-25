روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز دو فروند نفتکش متخلف در سواحل جنوبی و شرقی تنگه هرمز در پی اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی شدند.

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز دو فروند نفتکش متخلف در سواحل جنوبی و شرقی تنگه هرمز در پی اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه شدند .

این نفتکش ها به گمان خود بصورت مخفیانه در حال تلاش برای عبور از مسیر جعلی تنگه هرمز بودند که مین های دریایی اجازه عبور نداده و انفجار و آتش سوزی مهیبی ایجاد کردند.

مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه مجددا اعلام میکند: به تمامی خدمه کشتی های با سامانه های ناوبری و موقعیت یاب خاموش هشدار می دهیم، مراقب باشید دروغ مقامات آمریکایی شما را به کام انفجار و آتش مین های دریایی نکشاند؛ خود دانید.