رسانه‌های آمریکایی از نفوذ سایبری هکرها به سیستم‌های سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) و سایر نهادهای امنیتی آمریکا خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع رسانه‌ای اعلام کردند که هکرها توانسته‌اند به یک سیستم غیرمحرمانه در سازمان تروریستی سیا نفوذ کنند.

روزنامه نیویورک‌ تایمز نیز با تأیید این نفوذ سایبری گزارش داد که این حمله، علاوه بر سیا، اطلاعات سایر سازمان‌های دولتی آمریکا نظیر اف‌بی‌آی و پنتاگون را نیز هدف قرار داده است.

هنوز مشخص نیست چه کسی پشت این حملات سایبری به سازمان سیا و سازمان اطلاعات ملی آمریکا است.

این رویداد، جدیدترین مورد از سلسله حملات سایبری و بحران‌های امنیتی زنجیره‌ای است که نهادهای حاکمیتی و اطلاعاتی واشنگتن را دربرگرفته است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش‌تر به اذعان این آسیب‌پذیری‌ها پرداخته بود؛ امری که نشان‌دهنده شکست ادعاهای امنیتی ایالات متحده در صیانت از زیرساخت‌های اطلاعاتی خود است.