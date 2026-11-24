جوان آنلاین: به نقل از شفق نیوز، مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در پیامی خطاب به بغداد بر ضرورت پایبندی به مبانی قانون اساسی و حل مشکلات از طریق خردورزی تاکید و مخالفت خود را با اتخاذ تصمیمات بر اساس «سلیقه شخصی» اعلام کرد.

به گزارش مهر، بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخیرا مراکز تصمیم‌گیری در عراق شاهد تحرکات و تشدید تنش‌های غیرعادی علیه اقلیم کردستان بودند.

بارزانی افزود که اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۰۳ نقش اصلی در سرنگونی نظام سابق و پایان دادن به دیکتاتوری داشت و همچنین در ساخت عراق جدید و تدوین قانون اساسی که قرار بود زمینه زندگی مسالمت‌آمیز همه عراقی‌ها را فراهم کند و به رنج‌ها، سیاست‌های انکار و محروم‌سازی پایان دهد، نقش برجسته‌ای ایفا کرد.

وی تاکید کرد که انتظار می‌رفت قانون اساسی عراق حقوق و وظایف همه طرف‌ها را تثبیت کند و حاکمان این کشور به قانون اساسی و اراده مردم احترام بگذارند، اما این قانون اجرا نشد.

بارزانی با اشاره به حمایت این اقلیم از علی الزیدی نخست وزیر عراق گفت که اقلیم از تلاش‌های وی برای حل مشکلات و مقابله با فساد حمایت کرده و این حمایت را در عمل نیز نشان داده است.

بارزانی در ادامه با انتقاد از کارزار گمراه‌کننده و ناعادلانه علیه اقلیم و انتشار روزانه اتهامات بی‌اساس، تصریح کرد که مشکلات از طریق کارزار‌های مغرضانه، اتهامات بی‌اساس و تصمیمات یک‌جانبه حل نخواهد شد.

وی همچنین گفت: همان‌گونه که در مبارزه با فساد با نخست وزیر عراق همکاری کرده‌ایم، در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و پدیده قاچاق نیز همکاری خواهیم کرد، اما این همکاری باید از طریق راه‌های قانونی و مبتنی بر قانون اساسی صورت گیرد.

بارزانی بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به مبانی قانون اساسی و حاکم بودن خردورزی در کشوری که برای رهایی از دیکتاتوری و دستیابی به آزادی رنج‌های بسیاری متحمل شده است، تاکید کرد و گفت هیچ طرفی نباید بر اساس سلیقه شخصی، اطلاعات نادرست یا تصمیمات اشتباه و مخرب عمل کند.

او اعلام کرد که اقلیم، تسلیم تصمیمات مغایر با قانون اساسی یا تحمیل اراده هیچ فرد یا نهادی نخواهد شد.

واکنش ۲ حزب عمده اقلیم کردستان عراق به تصمیم‌های الزیدی

اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق امروز سه شنبه در بیانیه‌ای مشترک در واکنش به تصمیم‌های اخیر دولت فدرال عراق تاکید کردند که تعرض به حقوق و دستاورد‌های اقلیم کردستان «خط قرمز» است و تصمیم‌های یک‌جانبه به امنیت و ثبات عراق کمک نمی‌کند.

این دو حزب در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که بیانیه صادرشده از سوی سخنگوی نیرو‌های مسلح عراق و تحولات و اقداماتی که طی چند روز گذشته در صحنه عراق رخ داده، برای اقلیم کردستان عراق غیرمنتظره و تعجب‌آور بوده است.

در این بیانیه آمده است: اقلیم کردستان عراق چیزی فراتر از حقوق تصریح‌شده در قانون اساسی عراق مطالبه نکرده، در حالی که این حقوق طی سال‌های گذشته بار‌ها نقض شده است.

دو حزب مذکور همچنین بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به قانون اساسی و قرار دادن آن به عنوان مرجع حل اختلافات میان اربیل و بغداد تاکید و اعلام کردند هرگونه اقدام یا تصمیم علیه اقلیم خارج از چارچوب قانون اساسی، نقض قانون اساسی محسوب می‌شود.

حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی همچنین تاکید کردند که گفت‌و‌گو، شفافیت و تفاهم بهترین راه برای حل اختلافات است و باید از اتخاذ تصمیم‌های یک‌جانبه پرهیز شود.

مسرور بارزانی: تصمیمات الزیدی تعجب آور است

مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق امروز سه شنبه با تصمیمات اخیر دولت مرکزی مخالفت کرد و آن را مغایر با نتایج مذاکرات میان اربیل و بغداد توصیف کرد.

او از گروه‌های سیاسی اقلیم خواست که اختلافات را حل کنند و منافع عالی اقلیم را بر منافع شخصی و حزبی ترجیح دهند.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از تصمیمات امروز الزیدی ابراز تعجب کرد و آن را مغایر با نتایج گفت‌و‌گو‌های سابق با بغداد دانست.

او گفت: بغداد و سایر طرف‌ها را به استناد به قانون اساسی دعوت می‌کنم، هر مساله‌ای خارج از قانون اساسی باشد غیر قابل قبول است. این بیانیه غیرقابل قبول است و هرگونه گفت‌و‌گو با دولت فدرال باید صرفا بر قانون اساسی عراق استوار باشد، نه تصمیم‌های یک‌جانبه.

وی در ادامه بیان کرد: از تناقض میان محتوای مذاکرات پیشین با هیئت عراقی و مفاد بیانیه بغداد و پیش‌نویس قانون بودجه سال ۲۰۲۷ ابراز تعجب می‌کنیم. اقلیم کردستان هرگونه اقدام غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی را که حقوق این اقلیم را تحت تأثیر قرار دهد، رد می‌کند.

او توضیح داد: دولت اقلیم کردستان برای هماهنگی درباره منابع طبیعی و میدان گازی کورمور، در چارچوب قانون اساسی آمادگی دارد.

وی از جریان‌های سیاسی دراقلیم کردستان عراق خواست که صفوف خود را متحد کنند و منافع عالی اقلیم را بر منافع حزبی مقدم بدانند.

دستورات الزیدی چه بود؟

علی الزیدی نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه حاکمیت ملی تجزیه‌ناپذیر است و حفاظت از ثروت‌های عراق نبردی برای موجودیت کشور محسوب می‌شود، دستور مجموعه‌ای از اقدامات و تصمیمات را صادر کرد تا دولت به تمام اشکال قاچاق پایان دهد.

اول: تصمیمات اداری و انضباطی

برکناری رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی از سمت خود.

برکناری فرمانده عملیات کرکوک وفرمانده پلیس کرکوک به خاطر عدم پیگیری و نظارت بر پرونده قاچاق فرآورده‌های نفتی.

برکناری فرمانده تیپ اول پلیس انرژی، معاون فرمانده تیپ، رئیس اطلاعات تیپ اول پلیس انرژی، رئیس بخش ایست‌وبازرسی‌های این تیپ.

صدور مجازات توبیخ رسمی برای رئیس امنیت ملی در استان کرکوک و رئیس سازمان اطلاعات ملی در این استان.

تعلیق از کار مدیرکل شرکت نفت شمال و معاونان وی تا پایان تحقیقات سازمان فدرال پاکدستی عراق.

همچنین مدیرکل سابق شرکت برای انجام تحقیقات به مراجع مربوطه معرفی شود.

برکناری رئیس بخش بازرسی کرکوک، وابسته به شرکت عمومی توزیع فرآورده‌های نفتی، به دلیل انجام ندادن وظایف محوله.

تعلیق از کار مدیرکل توسعه صنعتی و مدیرکل شرکت صنایع معدنی در وزارت صنعت و معدن تا پایان تحقیقات سازمان فدرال پاکدستی.

دوم: توصیه‌ها و اقدامات اداری و فنی

پرونده‌ها و تخلفات به دستگاه قضایی عراق ارجاع داده شوند و سازمان فدرال پاکدستی مسئول تحقیق درباره موارد زیر باشد تا نتایج به قاضی دادگاه تحقیقات جرائم جنایی مبارزه با فساد مرکزی ارائه شود.

۱. بررسی قرارداد‌های فروش فرآورده‌های نفتی میان شرکت نفت شمال و شرکت «المحور الفضی» (محور نقره‌ای) و سایر شرکت‌ها و اطمینان از صحت تمام مقادیر تحویل‌شده.

۲. بررسی نحوه تحویل نفت خام یا تامین آن از سوی وزارت نفت برای پالایشگاه‌های بازیان و کار و تطبیق مقدار نفت تحویلی با مقدار دریافتی.

۳. تحقیق از مدیر و کارکنان شرکت نفت شمال به دلیل سهل‌انگاری، کوتاهی در نظارت و وجود تخلفات.

۴. بررسی مجوز‌های صادرشده از سوی وزارت صنعت و معدن (اداره توسعه صنعتی) برای تمامی کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که موجب هدررفت اموال عمومی شدند.

۵. بررسی مبالغ پرداخت‌شده به نگهبانان غیرنظامی که برای حفاظت از خطوط لوله نفتی مامور شده بودند، زیرا طبق گزارش، این افراد در واقعیت در محل شرکت نفت شمال حضور نداشتند.

۶. تحقیق درباره تخلفات مربوط به نبود آزمایش‌های آزمایشگاهی و شناسایی میزان فرآورده‌های نفتی صادرشده به خارج از عراق از طریق گذرگاه‌های اقلیم کردستان عراق.

سوم: اقدامات مربوط به اقلیم کردستان عراق و گذرگاه‌های مرزی

۱. دستور به نخست وزیری اقلیم کردستان عراق مبنی بر اینکه هیچ مجوزی برای صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی صادر نکند، مگر از طریق وزارت نفت دولت فدرال عراق تا از تداخل اختیارات جلوگیری شود.

۲. تمام گذرگاه‌های مرزی واقع در اقلیم کردستان به سازمان گذرگاه‌های مرزی تحویل داده شوند.

۳. وزارت نفت عراق مسئولیت مدیریت تمام میادین نفتی متعلق به این وزارتخانه را که در محدوده اداری استان‌های دیالی، کرکوک، صلاح الدین و نینوا زیر قرار دارند و در حال حاضر از نظر امنیتی تحت کنترل اقلیم کردستان هستند، بر عهده بگیرد.

چهارم: اقدامات امنیتی، نظامی و کنترل مرز‌ها

۱. فرماندهی نیرو‌های مرزبانی موظف است تمام گذرگاه‌های غیررسمی در مرز‌های بین‌المللی با کشور‌های همسایه، از جمله گذرگاه‌های واقع در اقلیم کردستان را مسدود کند.

۲. وزارت دفاع موظف است از طریق تیپ‌های همکاری مشترک اول و دوم، تمام جاده‌های غیررسمی میان استان‌های دیالی، صلاح الدین، کرکوک و نینوا و اقلیم کردستان عراق را مسدود کند.

۳. وزارت کشور به پلیس انرژی دستور دهد که تمام میادین نفتی را تحت کنترل و نظارت قرار دهد و با نصب دوربین‌های مداربسته آنها را پایش کند. این دستور شامل میادین واقع در محدوده اداری دولت فدرال نیز می‌شود که از نظر امنیتی تحت کنترل دولت اقلیم کردستان عراق قرار دارند.

پنجم: اقدامات فنی، نظارتی و مهندسی

۱. تدوین سازوکاری شفاف برای تنظیم جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی میان استان‌ها و از طریق گذرگاه‌های مرزی به‌گونه‌ای که تمام نهاد‌ها ملزم به رعایت آن باشند.

۲. استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای حفاظت و نظارت بر خطوط لوله و چاه‌های نفتی، از طریق ایجاد یک سامانه دیجیتال ملی برای نظارت بر خطوط انتقال نفت و شناسایی قاچاق.

۳. وزارت نفت تمام چاه‌های نفتی فعال در عراق را به شمارنده‌ها و کنتور‌های الکترونیکی مجهز کند.

۴. دفتر نخست وزیری باید با استفاده از امکانات مهندسی خود، محوطه‌هایی در ایست‌وبازرسی‌های ورودی استان‌های سلیمانیه، اربیل و دهوک ایجاد کند. در این محل‌ها باید کارکنان وزارت نفت، پلیس انرژی و امنیت ملی مستقر شوند و آزمایشگاه‌هایی برای بررسی و آزمایش فرآورده‌های نفتی ورودی به این استان‌ها ایجاد شود.

۵. وزارت صنعت و معدن موظف است تمام کارخانه‌های تولید آسفالت اکسیدشده و نفتا را که در محدوده اداری استان‌های دیالی، صلاح الدین، کرکوک و نینوا قرار دارند و خارج از کنترل امنیتی دولت فدرال هستند، ظرف شش ماه به مناطق دیگری در داخل همین استان‌ها منتقل کند.