جوان آنلاین: به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور پست‌های توزیع برق تامین کننده تاسیسات نظامی-صنعتی اوکراین را در شهر وینیتسیا، شهرک‌های اوبولونیه در منطقه چرنیهیف و راکیتنه در منطقه ریونه هدف قرار دادند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: همچنین، یک کشتی باری حامل محموله‌های دو منظوره برای نیرو‌های مسلح اوکراین در جنوب غرب اودسا در دریای سیاه با موفقیت مورد اصابت قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه در ادامه این بیانیه بر ادامه عملیات ویژه نظامی در تمامی محور‌های تأکید کرد.