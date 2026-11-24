شباب الاهلی در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا با نتیجه ۵ بر یک برابر القادسیه شکست خورد، اما الزوراء در غیاب علیرضا منصوریان در جام کشور‌های خلیج فارس برابر نماینده بحرین شکست سنگینی را متحمل شد.

جوان آنلاین: در ادامه هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا یک بازی برگزار شد.

در این بازی شباب الاهلی از تیم القادسیه عربستان پذیرایی کرد که این بازی با پیروزی قاطع نماینده عربستان به پایان رسید.

شباب الاهلی در این بازی توانست با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی برسد.

سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی دو بازیکن ایرانی شباب الاهلی در ترکیب اصلی تیم خود به میدان رفتند و عزت‌اللهی با یک پاس دیدنی سازنده تک گل تیمش بود.

آزمون در دقیقه ۷۰ تعویض شد و جایگزین او بلافاصله توانست تک گل شباب الاهلی را به ثمر رساند.

القادسیه با پیروزی که در این بازی به دست آورد با ۱۱ امتیاز به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کرد و این باعث شد تا استقلال به رده چهارم سقوط کند.

شکست سنگین تیم منصوریان.

اما تیم الزوراء عراق با هدایت علیرضا منصوریان در جام کشور‌های حوزه خلیج فارس با نتیجه چهار بر یک برابر الرفاع بحرین شکست خورد.

کشور بحرین ویزای منصوریان را صادر نکرد و این مربی ایرانی در این دیدار در کنار تیمش نبود.