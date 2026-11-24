رئیس جمهور با اشاره به نقشه دشمنان برای ایجاد اختلاف و چنددستگی در جامعه، بر ضرورت پرهیز از تقابل، تقویت گفت‌و‌گو و تعامل با همه ارکان جامعه تأکید کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، شامگاه سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در دیدار با آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، با تشریح وضعیت کنونی جامعه و شرایط پیچیده، بر تلاش همه‌جانبه مدیران اجرایی کشور برای خدمت‌گزاری به مردم تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تمام مدیران اجرایی کشور در تلاش هستند تا خدمتگزار مردم و جامعه باشند، اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود، محدودیت‌ها و علی‌رغم وجود مشکلات، با چارچوب مدیریتی و راهبرد‌های گوناگون در مسیر ارائه خدمات متنوع به اقشار مختلف مردم و بهبود وضعیت قرار داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری این نکته که اصلاح وضعیت موجود و رسیدگی به مسائل فرهنگی زمان‌بر است، تصریح کرد: برای ساماندهی وضع موجود، طرح‌ها و برنامه‌های متنوعی تحت عنوان حکمرانی مسجد و محله‌محور با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و جماعت در دستور کار است. ضرورت دارد با توجه به نقشه دشمنان برای ایجاد اختلاف و چنددستگی، از تقابل پرهیز شود و تعامل با تمام ارکان جامعه به کار گرفته شود و جامعه با یکدیگر در گفت‌و‌گو باشد.

پزشکیان همچنین توسعه نهضت عدالت آموزشی را فرصتی برای بهبود و ساماندهی مسائل آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برشمرد و گفت: تربیت به شکل آنی انجام نمی‌شود؛ چنانچه نظام تعلیم و تربیت اصلاح شود، به مرور اوضاع فرهنگی هم از پایه اصلاح خواهد شد.