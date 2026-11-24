جوان آنلاین: بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، در پی دریافت اطلاعات دقیق اطلاعاتی مبنی بر وجود سکو‌های ویژه پرتاب پهپاد که در زمین‌های کشاورزی شهرستان علی‌الغربی در شمال استان میسان مخفی شده بودند، یک تیم تخصصی اطلاعاتی و فنی برای بررسی موضوع تشکیل شد.

به گزارش ایسنا، به گزارش شفق نیوز، در ادامه این بیانیه آمده است نیرو‌های امنیتی ساعت ۱۴ با اعزام به منطقه، محدوده موردنظر را محاصره و عملیات بازرسی دقیقی را انجام دادند که در جریان آن، دو سکوی پرتاب پهپاد به همراه بقایا و قطعات پراکنده‌ای از موتور یک پهپاد کشف و ضبط شد.

دفتر رسانه‌ای فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق اعلام کرد تجهیزات کشف‌شده به‌صورت قانونی جمع‌آوری و توقیف شده و اقدامات حقوقی و فنی لازم مطابق با دستورالعمل‌های جاری در این زمینه در حال انجام است.