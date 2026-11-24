جوان آنلاین: «ظاهراً دیگر تیری در ترکش تحریم‌کنندگان نمانده که کارشان به تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران کشیده است»، این جمله عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نمایش جدید وزارت خزانه‌داری رژیم امریکا، عصاره یک منازعه اقتصادی و سیاسی طولانی است که حاکمان کاخ سفید در آن با تکیه بر سلطه مالی خود می‌کوشند جریان تجارت خارجی کشورمان را مختل و استقلال تصمیم‌گیری اقتصادی مردم ایران را به هزینه‌ای سنگین تبدیل کنند، اما به اعتراف خودشان، ایران با وجود «تحریم‌های فراگیر» میلیارد‌ها دلار در نظام مالی بین‌المللی جابه‌جا کرده است.



عبدالناصر همتی در واکنش به توهمات «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری امریکا، درباره تحریم مرکز مبادله و آنچه واشینگتن آخرین مرحله بانکداری سایه ایران می‌نامد، گفت: «ظاهراً دیگر تیری در ترکش تحریم‌کنندگان نمانده که کارشان به تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران کشیده که صرفاً سکو و پلتفرم ثبت معاملات است.» رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان سپس با اشاره به ماهیت آشکار فعالیت این مرکز افزود: «مرکز مبادله که پیش چشم همه است، ساختمانش نشانی دارد، نامش روی تابلوی سردر است و وب‌سایتش هم در دسترس همه است، اگر اینجا را هم «بانکداری سایه» می‌بینند، ظاهراً دچار توهم آفتاب و سایه شده‌اند، شاید وقتی آدم در روز روشن هم هر سایه‌ای را تهدید می‌بیند، فقط در پادگان احساس امنیت می‌کند.»

کنایه همتی متوجه نوعی برچسب‌گذاری است که در دستگاه تحریم رژیم امریکا به رویه‌ای معمول تبدیل شده است و هرگاه یک زیرساخت اقتصادی در خدمت استمرار مبادلات ایران قرار می‌گیرد، واشینگتن می‌کوشد آن را در قالب یک تهدید امنیتی تعریف کند و با تغییر عنوان فعالیت اقتصادی، زمینه اعمال محدودیت حقوقی و مالی را فراهم آورد. مرکز مبادله نیز با همین شیوه مواجه شده است، در حالی که ماهیت فعالیت آن در ساختار رسمی بازار ارز کشورمان تعریف شده و کارکرد اصلی آن ثبت معاملات و سامان‌دهی عرضه و تقاضاست.

اصطلاح بانکداری سایه به فعالیت‌های واسطه‌گری اعتباری و مالی خارج از چارچوب متعارف بانکداری رسمی اشاره دارد، اما یک سکوی معاملاتی که عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز را به یکدیگر متصل می‌کند، هیچ تناسبی با چنین فعالیت‌هایی ندارد. بنابراین استفاده از این عنوان برای معرفی مرکز مبادله کشورمان، قرینه‌ای بر نمایشی بودن اقدامات «طبقه اپستین» در راستای عملیات روانی است.

اعتراف خزانه‌داری به استمرار شبکه مالی ایران

از طرفی آن‌طور که فارس نقل کرده است، بیانیه وزارت خزانه‌داری امریکا صراحتاً به توانایی ایران در حفظ و بازسازی شبکه‌های مالی خارجی با وجود تحریم‌ها اعتراف می‌کند و می‌نویسد: «ایران با وجود «تحریم‌های فراگیر» میلیارد‌ها دلار در نظام مالی بین‌المللی جابه‌جا کرده است.» دستگاهی که سال‌ها با هدف قطع ارتباط مالی ایران با جهان فعالیت کرده، اکنون در اسناد خود از شبکه‌ای سخن می‌گوید که منابع ارزی را جابه‌جا می‌کند، نیاز واردکنندگان را پوشش می‌دهد و با استفاده از سازوکار‌های متنوع، تجارت خارجی را استمرار می‌بخشد. چنین اعترافی با ادعای فلج شدن اقتصاد ایران سازگار نیست و محدودیت توان تحریم‌کننده در متوقف کردن تمام مجاری مبادلاتی کشور را آشکار می‌کند.

البته جابه‌جایی میلیارد‌ها دلار به معنای دسترسی بدون محدودیت به منابع ارزی یا حذف هزینه‌های ناشی از تحریم نیست. با این حال، استمرار فعالیت شبکه‌های مالی و بازسازی مسیر‌های تجاری، با توهمی که واشینگتن از انسداد کامل اقتصاد ایران تبلیغ می‌کند فاصله دارد، زیرا اقتصاد ایران با وجود فشار‌های خارجی، سازوکار‌های لازم برای تأمین بخشی از نیاز‌های تجاری خود را حفظ کرده است.

چرا مرکز مبادله به هدف تحریم تبدیل شد؟

برای فهم کارکرد اقتصادی این مرکز باید زنجیره تأمین مالی تجارت خارجی را بررسی کرد، به طوری که معامله تجاری به سازوکاری برای تعیین قیمت ارز، تأمین منابع، انتقال وجه و تسویه نیاز دارد و صادرکننده باید درآمد حاصل از فروش کالا را به چرخه اقتصادی بازگرداند و واردکننده نیز باید ارز مورد نیاز خود را برای خرید کالا و مواد اولیه تأمین کند. مرکز مبادله با سامان‌دهی عرضه و تقاضا و ثبت معاملات، بخشی از این فرایند را سازمان‌دهی می‌کند.

در معماری مالی اقتصادی کشورمان، چنین زیرساختی به انضباط معاملاتی و شفافیت ثبت مبادلات کمک می‌کند و امکان ارتباط میان منابع ارزی صادراتی و تقاضای وارداتی را فراهم می‌آورد. بنابراین هدف‌گیری آن در فهرست تحریم‌ها را باید در چارچوب تلاش واشینگتن برای محدود کردن سازوکار‌های داخلی مدیریت ارز تحلیل کرد، زیرا هرچه اتصال میان درآمد‌های صادراتی و نیاز‌های وارداتی دشوارتر شود، هزینه تأمین کالا و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.

با این حال، تجارت خارجی به یک مرکز معاملاتی وابسته نیست و شبکه‌ای از ابزار‌های مورد نیاز و سازوکار‌های تسویه در اجرای معاملات بین‌المللی نقش دارند و محدود کردن یک حلقه، تمام اجزای زنجیره را از کار نمی‌اندازد. ضمناً تجربه تحریم‌های مالی نیز به بنگاه‌ها و دولت‌ها آموخته است که برای کاهش آسیب‌پذیری، مسیر‌های تأمین ارز، شرکای تجاری و روش‌های تسویه را متنوع کنند.

فشار اقتصادی و شکست منطق اجبار سیاسی

راهبرد فشار حداکثری بر یک نظریه مشخص در روابط بین‌الملل استوار بوده، با این رویکرد که قدرت مسلط با کنترل منابع مالی و محدود کردن دسترسی اقتصادی کشور هدف، هزینه مقاومت سیاسی را افزایش می‌دهد تا سرانجام محاسبات حاکمیتی آن کشور تغییر کند. در این الگو، تحریم ابزاری برای ایجاد اجبار است و ارزش آن با میزان امتیاز سیاسی دریافتی از طرف مقابل سنجیده می‌شود. حاکمان کاخ سفید سال‌ها این نظریه را علیه مردم ایران به کار گرفته و محدودیت‌های نفتی، بانکی، بیمه‌ای و تجاری را به مجموعه‌ای از فشار‌های دیپلماتیک و تهدید‌های نظامی پیوند زده است. با وجود این، فشار‌های گسترده نتوانسته نتیجه سیاسی مورد انتظار را محقق کند و همین شکست‌ها، استفاده مکرر از تحریم‌های جدید را به بخشی از سیاست مهار ایران تبدیل کرده است.

تحریم به‌مثابه ابزار جنگ شناختی

اعلام آنچه تحریم‌های جدید معرفی می‌شود حامل یک پیام روانی برای بازار و فعالان اقتصادی است و خزانه‌داری رژیم امریکا با انتشار نام نهاد‌های ایرانی و معرفی آنها به‌عنوان اجزای یک شبکه تهدیدآمیز تلاش می‌کند سطح نگرانی شرکت‌های خارجی را افزایش دهد و همکاری با اقتصاد ایران را پرهزینه‌تر جلوه دهد. به همین دلیل، آثار تحریم به محدوده مستقیم نهاد هدف محدود نمی‌ماند و رفتار بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران و طرف‌های تجاری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این عملیات روانی بر یک سازوکار مشخص تکیه دارد و می‌کوشد بین اعلام محدودیت و توهم توقف کامل فعالیت اقتصادی پیوند برقرار کند، به‌گونه‌ای که حتی اعلام تحریم یک مرکز معاملاتی به‌عنوان نشانه‌ای از انسداد کل شبکه تجارت ایران در ذهن مخاطب تثبیت شود، در حالی که به اذعان خودشان ایران با وجود تحریم‌ها و عملیات‌های مداوم خزانه‌داری که آخرین آن «عملیات طرد اقتصادی» نام گرفته، همچنان توانسته شبکه‌ای برای تأمین ارز و انجام تجارت خارجی حفظ کند.

به هر روی رژیم امریکا با تحریم مرکز مبادله، بار دیگر نشان داد که همچنان به دنبال محدود کردن حلقه‌های فعال تجارت خارجی ایران ماست، اما انتشار فهرست‌های جدید تحریمی جایگزین دستاورد سیاسی نمی‌شود و افزایش فشار نیز به‌خودی‌خود اراده یک ملت را در اختیار تحریم‌کننده قرار نمی‌دهد. جمله همتی درباره خالی شدن ترکش تحریم‌کنندگان، در دل همین واقعیت معنا پیدا می‌کند، به طوری که واشینگتن پس از سال‌ها اعمال فشار اکنون حتی یک سکوی علنی ثبت معاملات را هدف گرفته و این خود گویاترین نشانه از فرسودگی راهبردی است که قرار بود اقتصاد ایران را به نقطه توقف برساند.