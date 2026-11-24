جوان آنلاین: نرخ محصول راهبردی گندم همچنان در ابهام است. در سال جاری دولت گندم کشاورزان را ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و گندم خارجی را ۹۲ هزار تومان وارد کرد. کشاورزان با طرح این سؤال که چرا در چهار ماه گذشته دولت نتوانسته با شش نماینده تشکل‌ها و کشاورزان به یک نقطه مشترک برسد، از بی‌تفاوتی دو عضو تأثیرگذار کابینه و غیبت چند هفته‌ای آنها و عدم حضور در جلسات شورای قیمت‌گذاری گله می‌کنند. طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری نرخ گندم یا به این دلیل است که دولت در تخمین هزینه‌های واقعی تولید ناتوان بوده یا تلاش می‌کند با به تأخیر انداختن قیمت، فشار مالی بر بودجه دولت را کاهش دهد که در هر دو صورت، حضور نیافتن پورمحمدی و مدنی‌زاده در جلسات شورا از نظر مدیریتی پذیرفتنی نیست و باید به مجلس و مردم جوابگو باشند.



در چهار ماهی که از تکلیف دولت برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم می‌گذرد، وزیر جهاد کشاورزی مدام از تعیین نرخ در «آینده نزدیک» خبر داده و توجیه تعویق چند ماهه را اختلاف نظر اعضای شورای قیمت‌گذاری به نفع کشاورز اعلام کرده است. این اظهارات در حالی است که وقتی قانون تعیین می‌کند نرخ خرید در تیرماه اعلام شود، هدف این است که کشاورز با دید باز و پیش‌بینی هزینه‌ها، برای فصل زراعی برنامه‌ریزی کند و عبارت «به‌زودی» نرخ تعیین می‌شود، به معنای پذیرش صریح شکست در اجرای قانون است که این تأخیر پنج ماهه، کشاورز را در وضعیتی قرار داده که نمی‌داند آیا تولید گندم در سال جاری برای او سودآور خواهد بود یا خیر.

در حالی که زمان سرمایه کشاورز است و کشاورزی که نمی‌داند محصولش با چه قیمتی خریداری می‌شود، در تصمیم‌گیری برای خرید نهاده‌ها، کود و سموم دچار تردید می‌شود. بنابراین آیا منطقی است که دولت برای رعایت منافع تولیدکننده، او را پنج ماه در بلاتکلیفی نگه دارد؟ البته هرگونه ادعای حمایت از کشاورز، زمانی پذیرفته است که در کنار حمایت مالی، شفافیت و تعهد به زمان‌بندی وجود داشته باشد.

هر ساله سهم خرید دولت ۱۰ درصد کاهش می‌یابد

یک پژوهش در اتاق اصناف کشاورزی ایران، نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته هر ساله سهم خرید دولتی گندم ۱۰ درصد کاهش یافته و امسال به کمترین میزان یعنی ۶۰ درصد رسیده است، کارشناسان اعلام بی‌موقع، نرخ کم و پرداخت با تأخیر مطالبات گندمکاران را عامل کاهش خرید دولتی می‌گویند.

امسال دولت ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خرید، در حالی که تولید بنابر آمار وزارت جهاد ۱۴.۵ میلیون تن بود. گزارش‌هایی وجود دارد که گندم ایران در کشور‌های همسایه به قیمت‌های بالاتر فروخته شد. متأسفانه دولت، به بهانه کمبود اعتبارات، گندم کشاورز را ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان خرید، اما مجبور شد بعد از تأمین ذخایر استراتژیکش، کیلویی ۹۲ هزار تومان گندم وارد کند. آیا عمدی در این سنگ‌اندازی‌ها بر سر خرید تضمینی گندم وجود دارد؟ محصول استراتژیک گندم، پس از تبدیل شدن به آرد و نان به جامعه بازمی‌گردد، در حالی که هنوز حق تولیدکننده در این چرخه به طور کامل بازنگشته است.

انتقاد رئیس اتاق اصناف کشاورزی از مدنی‌زاده و پورمحمدی

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، با انتقاد از برگزار نشدن جلسات شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در یک ماه اخیر گفت: تاکنون سه جلسه به دلیل عدم حضور مسئولان دولتی لغو شده و در جلسات برگزارشده نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به‌عنوان اعضای اصلی شورا، حضور نداشتند. وی با اشاره به اهمیت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم افزود: هنوز نتوانسته‌ایم جلسه‌ای با حضور اعضای اصلی شورا برای بررسی این موضوع مهم برگزار کنیم. در آخرین جلسه نیز دو نماینده مجلس نسبت به این وضعیت اعتراض کردند و ما هم تأکید کردیم که عدم حضور این مسئولان، بی‌احترامی به اعضای شورای قیمت‌گذاری و بی‌اعتنایی به امنیت غذایی کشور است.

برآورد ۸۵ هزار تومانی وزارت جهاد کشاورزی از نرخ جدید گندم

عالمی ادامه داد: وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اعضای اصلی شورا هستند و حق رأی دارند، اما در بسیاری از جلسات به جای آنها معاونان یا حتی کارشناسان دستگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که اهمیت تعیین قیمت گندم و امنیت غذایی کشور در سطحی پایین‌تر از جایگاه واقعی آن مورد توجه قرار گرفته است.

اختلاف ۲۰ هزار تومانی در نرخ‌های پیشنهادی

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره اختلاف دیدگاه‌ها درباره نرخ خرید تضمینی گندم گفت: در جلسات شورا ارقام مختلفی مطرح شده، اما اختلاف قابل توجهی میان دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد وجود دارد، به‌طوری که فاصله پیشنهاد‌ها بیش از ۲۰ هزار تومان است و همین اختلاف مانع رسیدن شورا به اجماع و تعیین نرخ نهایی شده است. عالمی تأکید کرد: در نهایت منابع مالی خرید تضمینی گندم باید از سوی دولت تأمین شود و لازم است مسئولان اصلی دستگاه‌های مرتبط با حضور در جلسات، درباره این موضوع مهم به جمع‌بندی برسند.

غیبت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین جلسه قیمت‌گذاری

دیروز آخرین جلسه شورای قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی برای تعیین قیمت گندم برگزار شد تا پس از چهار ماه قیمت تعیین شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران عطاءالله هاشمی که در این جلسه حضور داشت، در گفت‌و‌گو با فارس گفت: «جلسه شورای قیمت‌گذاری در حال برگزاری است، اما وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور ندارند»، تلاش اعضای شورا این است که قیمت نهایی و اعلام شود. هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه آنالیز قیمت تمام‌شده تولید گندم نشان می‌دهد هر کیلوگرم محصول حداقل ۸۵ هزار تومان هزینه دارد، ما طبق مکانیسم قانونی رأی‌گیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به مسئولیت نهاد‌های متولی در اجرای تصمیمات افزود: هر نتیجه‌ای که از رأی‌گیری این جلسه حاصل شود، باید بلافاصله اجرایی گردد. اگر دولت توان پرداخت مبالغ مصوب را نداشته باشد، این یک بحران متفاوت خواهد بود، اما کشاورزان بر این باورند که اگر دولت از پرداخت هزینه تمام‌شده سرباز می‌زند، باید انحصار خرید را بردارد. اگر دولت گندم را از کشاورز داخلی خریداری نکند، می‌توانیم گندم را صادر کنیم یا تبدیل به آرد کرده و به کشور‌های همسایه صادر کنیم.

انتقاد از مدیریت بودجه و درخواست شفافیت در بودجه ۱۴۰۶

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به تجربیات سال گذشته و ضرورت اصلاح رویکرد مالی دولت تأکید کرد: امسال با شرایط دشواری همراه بودیم و کشاورزان با دولت مدارا کردند، اما در سال آینده دولت موظف است مبالغ مصوب را در موعد مقرر پرداخت کند.

وی تصریح کرد: در گفت‌و‌گو با نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کردم که در بودجه سال ۱۴۰۶، نباید مطالبات گندمکاران را به ردیف‌های اعتباری مشکوک‌الوصول گره زد. این مبالغ باید از یک منبع اعتباری کاملاً مشخص و در دسترس، از طریق پیش‌پرداخت تأمین شود. این عضو شورای قیمت‌گذاری با انتقاد از عملکرد نهاد‌های دولتی که خود را حامی و قیم کشاورزان می‌نامند، افزود: واردات گندم با قیمت ۹۲ هزار تومان در حالی انجام می‌شود که نه‌تنها قیمت توافق‌شده با کشاورز داخلی در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ رعایت نشده، بلکه حتی کمتر از آن قیمت نیز برای تولیدکننده داخلی لحاظ شده است. این روند باید مورد رسیدگی و محاکمه قرار گیرد تا حق تولیدکننده داخلی از بین نرود.

بحران کود اوره؛ از مازاد تولید تا جهش ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به هزینه نهاده‌های کشاورزی توضیح داد: یکی از چالش‌های بنیادین که در حال حاضر مسیر تولید را تهدید می‌کند، نوسانات شدید و افزایش قیمت نهاده‌های اساسی است. با وجود اینکه کشور در زمینه تولید کود اوره با مازاد تولید مواجه است، اما قیمت‌های داخلی با جهش‌های غیرمنطقی روبه‌رو شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که قیمت کود اوره در دو مرحله نخست در اردیبهشت‌ماه ۱۰۰ درصد افزایش و از حدود ۷۰۰هزار تومان به ۱.۵ میلیون تومان رسید. در ادامه هم در ابتدای سال زراعی جدید (مهر ۱۴۰۵) با وجود نیاز مبرم به کالا‌های استراتژیک، شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها بودیم که قیمت‌ها را از ۱.۵ میلیون تومان به حدود ۳.۵ میلیون تومان رسانده است.

وی تأکید کرد: این جهش قیمتی، برخلاف انتظار، با روند‌های بازار و ظرفیت‌های تولید داخلی همخوانی ندارد و فشار مضاعفی بر کشاورز وارد می‌کند. این مسئول صنفی یادآور شد: با وجود افزایش قیمت و مازاد تولید کود اوره تنها در اختیار بخشی از تولیدات کشاورزی مثل گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و حبوبات قرار گرفته و باعث شده کشاورزان در انتخاب محصول مناسب برای کشت دچار سردرگمی شوند. تأمین تنها ۱۰درصد کود و سم مورد نیاز کشور نیز از احتمال افت ۳۰درصدی تولید گندم در فصل زراعی آتی حکایت دارد.

ورود دیوان محاسبات به پرونده «پول کسرشده گندمکاران»

همچنین مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران از ورود دیوان محاسبات کشور به پرونده عدم پرداخت کامل مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: پس از پیگیری‌های مستمر، مکاتبات بنیاد با نهاد‌های متولی و ارسال مستندات به دادستانی کل کشور، اکنون دیوان محاسبات نیز این اقدام را «مغایر با قانون» دانسته است.

علیقلی ایمانی در گفت‌و‌گو با مهر افزود: پس از ارسال نامه‌های سرگشاده به ریاست‌جمهوری و مکاتبات گسترده با نهاد‌های متولی و رایزنی با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، بالاخره دیوان محاسبات کشور وارد این پرونده شد. دیوان اعلام کرده است که عدم پرداخت کامل مطالبات گندمکاران که مجموعاً حدود ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان (۱۲.۲ همت) برآورد می‌شود با مصوبات شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی مغایرت قانونی دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به جزئیات این کسر مالی تصریح کرد: مبلغ کسرشده از مطالبات، معادل ۳ درصد از کل حقوق گندمکاران است. دیوان محاسبات تأکید کرده است که هیچ دستگاهی نباید تحت هیچ عنوانی (اعم از هزینه‌های بیمه یا کیفیت محصول)، مبلغی را از حق کشاورزان کسر کند. طبق قانون، تمامی مبالغ مصوب باید به‌طور کامل به حساب کشاورزان بازگردانده شود.

ابهام در نحوه پرداخت؛ تفاهم وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه

وی در پاسخ به این پرسش که این کسر مبالغ از سوی کدام نهاد صورت گرفته است، گفت: در نهایت مشخص شده که شرکت بازرگانی دولتی که تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند، مبالغ را با کسر این درصد پرداخت کرده است. ظاهراً طی تفاهمی میان وزیر جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، این رویکرد اتخاذ شده است، در حالی که طبق قوانین موجود، هیچ عضوی از شورا نمی‌تواند به‌صورت انفرادی و برخلاف مصوبات جمعی، بر سر مبالغ توافق‌شده رأی‌خواهی یا تغییر ایجاد کند.

ایمانی با اشاره به اقدامات قانونی بنیاد، افزود: ما تمامی مستندات و مدارک مربوط به این تخلفات را به صورت مستند برای دادستانی کل کشور ارسال کردیم. اکنون با ورود دیوان محاسبات، فرایند رسیدگی وارد مرحله جدیدی شده است. در حال حاضر دستگاه‌های متولی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، فرصت یافته‌اند تا اگر ادله فنی و قانونی برای این کسر مبالغ دارند ارائه کنند، در غیر این صورت، تصمیم نهایی باید منجر به بازگشت سریع این مبالغ به حساب کشاورزان شود.