جوان آنلاین: با توجه به شرایط خاص تأمین گاز کشور در سال جاری، صرفه‌جویی در مصرف گاز بیش از هر زمان دیگری ضروری است و در این شرایط، مشارکت و همراهی مردم نقشی کلیدی در مدیریت مصرف و عبور مطمئن از روز‌های سرد زمستان ایفا می‌کند. امسال پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه» به عنوان یک هدف‌گذاری همگانی برای مدیریت مصرف و گرمایش منازل در حال اجراست. گزارش‌ها از همراهی مردم در صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف از جمله در مصرف گاز حکایت دارد. طبق آمار‌ها مصرف گاز کشور در اول آذرماه ۶.۵ میلیون مترمکعب نسبت به روز قبل آن کاهش داشته است. این در شرایطی است که شرکت ملی گاز از مردم خواسته با پیوستن به پویش صرفه‌جویی، مصرف گاز را مدیریت کنند. با این حال همچنان ۵۸ درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود.



طبق آمار شرکت ملی گاز ایران در روز دوم آذرماه ۱۴۰۵، از مجموع ۶۹۶ میلیون مترمکعب گاز تولیدی کشور، ۴۰۳ میلیون مترمکعب در بخش خانگی مصرف شده است. بر این اساس، ۵۸ درصد از کل گاز تولیدی کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به مصرف رسیده است. در زمستان پیش رو تأکید دولت به عدم قطع گاز صنایع است. در سال‌های گذشته عمده تأکید سیاست‌گذار حوزه انرژی در شرایط ناترازی‌ها، جلوگیری از قطعی برق و گاز بخش خانگی بوده است و در این شرایط عمدتاً صنایع تحت فشار بیشتری قرار می‌گرفتند. این وضعیت به مرور تولیدات صنعتی را با چالش روبه‌رو می‌کند. بنابراین تأکید امسال دولت بر جلوگیری از قطعی گاز صنایع و لزوم همراهی بیشتر در مدیریت مصرف، به خصوص در بخش خانگی و تجاری است.

ارتباط مستقیم مدیریت مصرف گاز خانگی با استمرار تولید برق

دولت با هدف افزایش عرضه گاز و جبران بخشی از ظرفیت تولید از دست‌رفته، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات در پی کاهش توان تولید گاز کشور بر اثر حملات ددمنشانه دشمن به تأسیسات گازی در جریان جنگ اخیر، با هدف بازگرداندن ظرفیت تولید و تقویت پایداری تأمین گاز کشور دنبال می‌شود. طبق گزارش‌ها و با اقدامات انجام‌شده، بخشی از ظرفیت تولید به میزان بیش از ۱۳۰ میلیون مترمکعب به شبکه بازگشته است، اما با وجود این، همچنان تا دستیابی به میزان تولید مطلوب و مورد نیاز، فاصله وجود دارد و این امر لزوم مدیریت جدی مصرف را گوشزد می‌کند. باید توجه داشت که مدیریت مصرف گاز ارتباط مستقیمی نیز با استمرار تولید برق دارد. از آنجا که بخش عمده برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی و با استفاده از گاز طبیعی تولید می‌شود، مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی، نه تنها هزینه‌های خانوار را کاهش می‌دهد، بلکه نقشی حیاتی در پشتیبانی از تولید برق، استمرار سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها و حفظ پایداری شبکه سراسری انرژی کشور دارد. اگرچه نیروگاه‌های حرارتی امکان استفاده از سوخت‌های مایع جایگزین نظیر گازوئیل و نفت‌کوره را نیز دارند، اما ظرفیت استفاده از این سوخت‌ها در همه نیروگاه‌ها یکسان نیست. بنابراین، کاهش مصرف در بخش خانگی، فشار بر شبکه گاز را کاهش می‌دهد و امکان تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند.

استخر‌های روباز و باغ‌رستوران‌ها در فهرست متخلفان مصرف گاز

طبق اعلام جدید سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، حدود ۷۰ درصد از مشترکان گاز خوش‌مصرف و طبق الگو هستند. ۱۸ درصد از مشترکین متوسط‌مصرف هستند و در پله دوم قرار دارند و پله سوم و چهارم بد‌مصرف و خیلی بد‌مصرف هستند و به‌رغم هشدار‌ها نسبت به مدیریت مصرف بی‌توجه هستند. رستوران‌ها و باغ‌رستوران‌هایی که در فضای باز از تجهیزات گرمایشی استفاده می‌کنند، مشترکین خانگی که دمای وسایل گرمایشی را بیش از حد نیاز افزایش می‌دهند، صاحبان ویلا‌هایی که در شرایط ضرورت صرفه‌جویی، برای گرم کردن استخر‌های روباز خود حجم بالایی از گاز کشور را مصرف می‌کنند، همگی در شمار مصرف‌کنندگان خارج از الگوی مصرف قرار دارند. بر این اساس اخیراً قطع گاز برخی رستوران‌ها و باغ‌رستوران‌های متخلف در دستور کار قرار گرفت و گاز ۹۷۰۰ ویلای پرمصرف نیز قطع شد. با توجه به محدودیت بیشتر گاز در مناطق شمالی کشور از جمله مازندران، گلستان و خراسان شمالی و حجم بالایی از مشترکان غیردائم به لحاظ ماهیت توریستی بودن این مناطق، به صاحبان ویلا اعلام شده که در پیک مصرف گاز در سکونتگاه‌های دائمی خود بمانند. در همین ارتباط، ابراهیم اسکندری، مدیر انرژی کربن گاز استان مازندران درباره اقدامات ویژه برای ویلا‌ها و مشترکین پرمصرف گفت: سکونتگاه‌های غیردائم یا توریستی در استان شناسایی شده‌اند که تعداد آنها نزدیک به ۲۲۰ هزار واحد است. ما از این مشترکین خواهیم خواست که در زمان اوج بحران، در سکونتگاه‌های دائمی خود حضور داشته باشند.

او با اشاره به سیاست‌های دولت مبنی بر حفظ دمای رفاه در حدود ۲۰درجه سانتی‌گراد، بر نقش کلیدی همراهی مردم در عبور از زمستان تأکید کرد و گفت: اگر همت ملی صورت بگیرد و با هدف حفظ سطح رفاه تولید در سایر استان‌ها، همه سازمان‌ها برای نگه داشتن دمای رفاه در ۲۰ درجه تلاش کنند، قطعاً با مشکل مواجه نخواهیم شد و زمستان را با سهولت پشت سر خواهیم گذاشت. مدیر انرژی کربن و گاز مازندران در ادامه تصریح کرد که بخش غذا و پروتئین از اولویت‌های بسیار بالا در مدیریت شبکه است و جزو اولویت‌های آخر ما برای قطع گاز هستند. ضمن اینکه تا سال گذشته نیز در بخش گلخانه‌های مرغداری و صنایع غذایی، با قطع گاز مواجه نشده‌ایم. اسکندری با اشاره به اینکه مازندران از استان‌های پرمصرف کشور و در انتهای زنجیره انتقال و توزیع گاز قرار دارد و به همین دلیل همراهی مردم در مدیریت مصرف اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: برای مدیریت مصرف همچنین به تمامی ادارات نیز ابلاغ شده است تا ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

زمستان بدون بحران گاز با دمای ۲۰ درجه

برای عبور کم‌چالش از روز‌های سرد پیش‌رو، مدیریت بهینه مصرف گاز و اصلاح الگوی گرمایش منازل از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه» با هدف کاهش مصرف انرژی، بر حفظ دمای محیط منازل در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، متناسب با شرایط ساختمان، متمرکز است. افزایش بیش از حد دمای وسایل گرمایشی فراتر از نیاز، یکی از عوامل افزایش مصرف گاز است. در این شرایط، تنظیم دمای فضای داخلی در محدوده استاندارد و استفاده از لباس مناسب فصل سرد، به جای افزایش دمای تجهیزات گرمایشی، می‌تواند ضمن حفظ آسایش حرارتی به کاهش مصرف انرژی کمک کند. همچنین جلوگیری از هدررفت انرژی از طریق درزگیری در‌ها و پنجره‌ها، ترمیم منافذ و عایق‌کاری اصولی کانال‌ها و مسیر‌های ارتباطی با فضای بیرون، از جمله اقدامات ساده و مؤثری است که مانع خروج هوای گرم و اتلاف انرژی می‌شود.