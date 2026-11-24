جوان آنلاین: دست‌کم هفت نفتکش در فاصله ۱۶ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند. این آماری است که مرکز اطلاعات دریایی مشترک ثبت کرده که در کنار افزایش حوادث دریایی در اکتبر و نوامبر، نشان می‌دهد مسیر حیاتی انتقال انرژی همچنان زیر فشار است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روز دو‌شنبه ۲۳نوامبر ۲۰۲۶ مدعی شد که ایران پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، حملات پهپادی و موشکی خود را افزایش داده ولی تأکید کرد که پس از انتخابات قیمت نفت به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. او گفته که ایران در هفته گذشته بیش از هر زمان دیگری در طول بیش از یک سال گذشته پهپاد و موشک پرتاب کرده ولی تأکید کرد که «نگران نباشید، همه آنها رهگیری و ساقط شده‌اند و هیچ خسارتی وارد نکرده‌اند.» ترامپ در حالی از کاهش قیمت نفت به‌عنوان نشانه موفقیت سیاسی خود استفاده می‌کند که مرکز اطلاعات دریایی مشترک (JMIC) در تازه‌ترین ارزیابی خود از ثبت هفت حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز طی روز‌های ۱۶ تا ۲۱ نوامبر خبر داده است. بر اساس این گزارش، چند شناور در نزدیکی سواحل عمان هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته و دو دریانورد مفقود و ۱۳ نفر زخمی شده‌اند. این مرکز سطح تهدید دریایی منطقه را «شدید» ارزیابی کرده و احتمال حملات بیشتر را بالا دانسته است. داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم، از افزایش حوادث حکایت دارد. این نهاد در اکتبر ۳۱ حمله در محدوده هرمز و آب‌های اطراف آن ثبت کرده و تا ۱۸ نوامبر نیز حدود ۱۹ حادثه دیگر گزارش داده است. سازمان بین‌المللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل، شمار حملات تأییدشده در اکتبر و نوامبر را ۳۴ مورد اعلام کرده است؛ رقمی که از سطح ماه‌های پیشین جنگ بالاتر است. کارشناسانی که با «ای‌بی‌سی‌نیوز» گفت‌و‌گو کرده‌اند، می‌گویند هدف حملات می‌تواند پرهزینه و غیرقابل‌اتکا کردن مسیر‌هایی باشد که امریکا برای تداوم عبور محموله‌های انرژی ایجاد کرده است. در چنین فضایی، نخست‌وزیر قطر در واشینگتن با مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، دیدار کرد. محور گفت‌و‌گو‌ها تلاش برای بازگرداندن تهران و واشینگتن به مسیر مذاکره بود. محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی پس از دیدار با روبیو هشدار داد منطقه توان تحمل دور تازه‌ای از تشدید تنش میان ایران و امریکا را ندارد.

با این حال، چشم‌انداز مذاکرات همچنان مبهم است. دونالد ترامپ روز یک‌شنبه گفت حملات نظامی علیه ایران ممکن است پس از آغاز سال نو میلادی از سر گرفته شود. در داخل امریکا نیز ادامه جنگ با پرسش‌های جدی درباره تأمین مالی و اختیارات دولت روبه‌رو شده است. رهبران جمهوری‌خواه سنا از امکان مذاکره با دموکرات‌ها بر سر قطع بودجه اختصاصی عملیات جنگی استقبال محتاطانه‌ای نشان داده‌اند. سوزان کالینز، رئیس کمیته تخصیص بودجه سنا، گفته است متن پیشنهادی برای توافق را بررسی خواهد کرد. جان تون، رهبر اکثریت سنا، نیز از آمادگی برای مذاکره درباره طرحی سخن گفته که هم دولت را تأمین مالی کند و هم نیاز‌های امنیت ملی را پوشش دهد. در چنین شرایطی، پیشنهاد دموکرات‌ها برای ممنوعیت تأمین هزینه عملیات تهاجمی علیه ایران بدون مجوز کنگره، شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. در این طرح، دفاع از نیرو‌های امریکایی و تخلیه غیرنظامیان همچنان مجاز خواهد بود. اختلاف بر سر بودجه در آستانه مهلت ۱۱ دسامبر برای تأمین مالی دولت، تصمیم‌گیری درباره ادامه جنگ را به یکی از محور‌های مناقشه در کنگره تبدیل کرده است.