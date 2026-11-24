جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو که نشانه‌های از دست رفتن قدرت را بیش از گذشته احساس می‌کند، نه‌تنها احتمال کناره‌گیری از رهبری لیکود را رد کرده، بلکه برای سرنگونی کابینه احتمالی گادی آیزنکوت نیز خط‌ونشان می‌کشد. نظرسنجی‌ها از پیشتازی حزب یشار حکایت دارند.

اوضاع در اراضی اشغالی پس از انتخابات کنست و در جریان تلاش‌ها برای تشکیل کابینه آینده، بیش از پیش به سمت تقابل سیاسی پیش می‌رود. نظرسنجی‌ها از پیشتازی حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت در برابر لیکود حکایت دارند؛ وضعیتی که می‌تواند به پایان دوره قدرت نتانیاهو منجر شود. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نه‌تنها نشانه‌ای از عقب‌نشینی بروز نداده، بلکه برای حفظ جایگاه خود و بازگشت احتمالی به قدرت برنامه‌ریزی می‌کند. نتانیاهو پیش‌تر در گفت‌و‌گو‌های غیرعلنی تأکید کرده بود حتی در صورت ناتوانی در تشکیل کابینه آینده، از رهبری لیکود کناره‌گیری نخواهد کرد و ریاست اپوزیسیون را برای فراهم کردن زمینه بازگشت به قدرت بر عهده می‌گیرد. او دیروز در نشست فراکسیون لیکود، این موضع را آشکار و تقابلی‌تر تکرار کرد و گفت: «حتی اگر کابینه بدی تشکیل شود، اسرائیل از وجود افراد توانمند محروم نیست؛ ما آن را سرنگون خواهیم کرد.» معاریو با اشاره به تجربه سال ۲۰۲۱ و تشکیل دولت نفتالی بنت و یائیر لاپید که در نهایت به بازگشت نتانیاهو منجر شد، نوشت او اکنون نیز به تکرار همین تجربه امیدوار است و قصد دارد با شناسایی نقاط ضعف دولت احتمالی آینده، زمینه سقوط آن را فراهم کند.

این موضع‌گیری علاوه بر رقبای سیاسی، پیامی به درون حزب لیکود نیز دارد؛ نتانیاهو با اعلام صریح ادامه حضور خود در سیاست، می‌کوشد مانع شکل‌گیری رقابت‌های زودهنگام برای جانشینی‌اش شود. به این ترتیب، حتی احتمال شکست در انتخابات نیز به معنای پایان مناقشه بر سر قدرت در حزب حاکم نخواهد بود.

دامنه اختلافات میان نتانیاهو و آیزنکوت به مسائل امنیتی نیز کشیده شده است. آیزنکوت پیش‌تر ایران را خطرناک‌ترین تهدید برای رژیم صهیونیستی توصیف کرده بود، ولی حال می‌گوید که در شرایط کنونی تهدید فوری‌ای که اقدام نظامی پیش‌دستانه را ضروری کند، وجود ندارد. نتانیاهو در واکنش به این موضع، بر تداوم خطر ایران تأکید کرده و از کسانی که به گفته او تهدید‌های امنیتی را به دلایل سیاسی کم‌اهمیت جلوه می‌دهند، انتقاد کرده است. در مقابل، آیزنکوت نابودی یا خارج کردن ذخایر هسته‌ای مورد نظر ایران و دست‌کم قرار گرفتن آنها تحت نظارت شدید را از اولویت‌های خود دانسته و مدعی شده تهران همچنان سالانه صد‌ها میلیون دلار به حزب‌الله و ده‌ها میلیون دلار به حماس کمک می‌کند.

سران اسرائیل در مسیر نابودی آن؟

بحران سیاسی داخلی تنها نشانه فشار بر کابینه نتانیاهو نیست. جرد کوشنر، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، روز سه شنبه در اظهاراتی انتقادی درباره وضعیت رژیم صهیونیستی هشدار داده که این رژیم در برابر یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار دارد. کوشنر گفت: «احساس می‌کنم دوراهی این است که اسرائیل می‌تواند از تراژدی ۷ اکتبر برخیزد، بسیار امن‌تر و در جهان ادغام‌تر شود یا می‌تواند در مسیر فعلی، یعنی حرکت به سمت وضعیت مطرود جهانی، ادامه دهد.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که نارضایتی‌هایی در دولت ترامپ از عملکرد نتانیاهو، به‌ویژه در ارتباط با پیشبرد طرح شورای صلح تحت کنترل امریکا برای بازسازی غزه، گزارش شده است. یک چهره ارشد دموکرات در کمیته نظارت مجلس نمایندگان امریکا نیز در نامه‌ای به کوشنر، درباره احتمال تحقیق کنگره پیرامون تضاد منافع ناشی از فعالیت‌های مالی او و نقش دیپلماتیکش در پرونده‌های ایران، اوکراین و غزه هشدار داده است. افرایم گانور، نویسنده روزنامه معاریو، در ارزیابی وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی می‌نویسد این رژیم در سال ۲۰۲۶، در آستانه هشتادمین سال تأسیس خود، همچنان با فقدان قانون اساسی، چندپارگی سیاسی و ناتوانی در تشکیل یک دولت باثبات روبه‌روست. او معتقد است اسرائیل در ایجاد فضایی که شهروندان بتوانند با اطمینان در آن زندگی کنند، شکست خورده و اعتماد عمومی به رهبران سیاسی به‌شدت آسیب دیده است.

غزه؛ بحران دیگری بر دوش تل‌آویو

در کنار بحران‌های سیاسی و امنیتی، وضعیت انسانی غزه نیز به عاملی برای افزایش فشار‌های خارجی بر رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. جین شاهین و برایان شاتز، دو سناتور امریکایی، در نامه‌ای به تاریخ ۲۳ نوامبر خطاب به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، خواستار استفاده واشینگتن از ظرفیت و نفوذ خود برای کمک‌رسانی به صد‌ها هزار فلسطینی آواره در نوار غزه شدند. این دو سناتور با اشاره به بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل اعلام کردند بیش از ۷۰ هزار چادر در غزه دچار آبگرفتگی شده و دست‌کم چهار نفر، از جمله سه کودک، جان خود را از دست داده‌اند. آنها با تأکید بر ضرورت ورود فوری تجهیزات امدادی، سرپناه و اقلام زمستانی به غزه نوشتند تأخیر‌های رژیم صهیونیستی، پیامد‌های بحرانی را که از پیش قابل‌پیش‌بینی بود، تشدید کرده است.