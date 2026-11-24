جوان آنلاین: حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای فرمودند: عمیقاً امیدوارم با جبران کاستی‌های ناشی از بعضی سیاست‌های گذشته جمعیتی و پیگیری مجد‌انه سیاست صحیح و راهبردی افزایش جمعیت جوان و محوریت خانواده در این مقوله، میهن عزیزمان از گردنه خطیر و مرحلۀ سرنوشت‌سازی که در آن قرار داریم، به‌سلامت عبور نماید.

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، سیاست «افزایش جمعیت با محوریت خانواده» را یک سیاست راهبردی و از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران برشمردند و تأکید کردند: بی‌شک هر ایرانی غیور که خواهان آینده‌ای روشن و با شکوه برای این آب و خاک و مردمان آن باشد، انگیزه و اراده‌ای قوی برای امتداد نسلی ایرانیان در تراز تمدن نوین اسلامی خواهد داشت.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که توسط سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی صبح امروز در این رویداد قرائت شد، به این شرح است: برگزاری چهارمین رویداد ملی جوانی جمعیت، مناسبت خوبی برای صحبت در مورد مسئله خطیر جمعیت است. در میان مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت و دستیابی به ایران هر چه قوی‌تر، مسئله افزایش جمعیت آینده ایران عزیز با حفظ همه جهات مطلوبه کمی و کیفی، از اهم آن به شمار می‌آید. این مسئله راهبردی و سرنوشت‌ساز که در دهه‌های اخیر بار‌ها مورد تأکید رهبر عظیم‌الشأن شهید اعلی‌الله مقامه‌الشریف قرار گرفته‌بود، هم در به فعلیت رساندن قو‌ت‌ها و در خلق و ارتقای فرصت‌های متعد‌د علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و هم در دفع و رفع تهدیدات و بدخواهی‌های دشمنان، مؤثر است. به نظر می‌رسد که بعد از غفلتی ممتد و خسارت‌بار که بر صحنه برنامه‌ریزی و مدیریت امور کشور حاکم شده‌بود، اینک در اثر بعضی اقدامات، مجالی فراهم شده تا مردم و مسئولان با نگرشی عمیق‌تر به این مسئله بپردازند.

در ادامه این پیام آمده‌است: در توجه به شئون مختلف جمعیت و ملزومات و مایحتاج آن در انواع عرصه‌ها، گاه خانواده و گاه فرد، معیار سنجش امور می‌باشد. در بعضی از امور از قبیل مسکن و بسیاری از کالا‌ها و خدمات، مصرف‌کننده و کاربر آن، خانواده و در بعضی دیگر از قبیل خوراک، پوشاک، و اموری مرتبط با سلامت، فرد به عنوان واحد معیار در نظر گرفته می‌شود. مسئله دستیابی به جمعیت مطلوب از اموری است که هر دو جهت در آن دخالت دارد. از این‌رو پرداختن به انواع زیرساخت‌ها و جهات مرتبط با تحکیم بنیان خانواده، یک عنصر دائمی در مسیر تلاش برای اصلاح منحنی جمعیت کشور خواهد بود؛ همچنان‌که رسیدگی به شئون فردی مرتبط نیز لازم است. توجه جد‌ی و کلان به امر تسهیل ازدواج در سن جوانی، تأمین سلامت فردی، که خود وابسته به امور متعد‌ده‌ای است، حمایت از فرزندآوری، ترویج فرهنگ خانواده‌محوری و معر‌فی نمونه‌های موفق در این زمینه هر یک به منزله قدمی مؤثر در مسیر قوی‌تر شدن ایران است. همچنین تبیین صحیح این مطالب برای آحاد ملت و به خصوص جوانان هم کمکی دیگر در این جهت خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب در ادامه فرموده‌اند: بی‌شک هر ایرانی غیور که خواهان آینده‌ای روشن و با شکوه برای این آب و خاک و مردمان آن باشد، انگیزه و اراده‌ای قوی برای امتداد نسلی ایرانیان در تراز تمد‌ن نوین اسلامی خواهد داشت. عمیقاً امیدوارم با جبران کاستی‌های ناشی از بعضی سیاست‌های گذشته جمعیتی و پیگیری مجد‌انه سیاست صحیح و راهبردی افزایش جمعیت جوان و محوریت خانواده در این مقوله، میهن عزیزمان از گردنه خطیر و مرحله سرنوشت‌سازی که در آن قرار داریم، به سلامت عبور نماید و با توفیقات الهی و دعای خیر و برکت سرورمان عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، اسباب نزول برکات الهی بر ایرانیان که پرچم‌داران حق و عدالت در این روزگار به شمار می‌آیند، هر چه بیشتر و بهتر فراهم شود، به منه و کرمه.