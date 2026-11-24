جوان آنلاین: جایزه جوانی جمعیت در شرایطی برگزار شد که نرخ باروری کل و میزان موالید کشورمان به پایین‌ترین رقم تاریخی خود رسیده‌است و با تداوم همین وضعیت پیش‌بینی می‌شود تا ۷۵ سال آینده جمعیت ایران به ۳۱میلیون نفر خواهد رسید و در محاصره کشور‌های با جمعیت صد‌ها میلیونی، امنیت ملی و ایران قوی به هدفی دست‌نیافتنی تبدیل شود. همچنانکه در پیام امام سید مجتبی خامنه‌ای رهبر فرزانه انقلاب به جایزه جوانی جمعیت، در میان مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت و دستیابی به ایران هرچه قوی‌تر، مسئله افزایش جمعیت آینده ایران عزیز با حفظ همه جهات مطلوبه کمی و کیفی، از اهم آن به شمار می‌آید و مسئله جمعیت مسئله‌ای راهبردی و سرنوشت‌ساز است. در چنین شرایطی توجهی همه جانبه و نگاه کلان‌نگر به مسئله جمعیت می‌تواند راهگشا باشد.

آیین اختتامیه چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، با حضور مسئولان ستاد ملی جمعیت، جمعی از خانواده‌ها، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان و کنشگران حوزه جمعیت و اهالی رسانه در پژوهشگاه نیرو برگزار شد. این رویداد که نخستین دوره آن در سال ۱۴۰۲ برگزار شد، در اجرای ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف شناسایی و تقدیر از افراد، خانواده‌ها و مجموعه‌های فعال در این حوزه، به صورت سالانه برگزار می‌شود. چهارمین دوره این جایزه در هفت بخش خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان برگزار شد و ۳ هزار و ۲۲۷ اثر و مشارکت به دبیرخانه آن رسید.

جمعیت یکی از دو موضوع بزرگ و اساسی پیش روی کشور

وزیر بهداشت در آیین اختتامیه چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، با هشدار در نسبت به کاهش نرخ باروری به کمتر از ۳۸/۱ فرزند به ازای هر زن، بحران جمعیت را تهدیدی برای امنیت ملی، پایداری اقتصادی و آینده اجتماعی کشور دانست.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در چهارمین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید درباره مسئله جمعیت گفت: «تأکید چندباره بر یک موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت توجه جدی به آن است. مسئله جمعیت یکی از دو موضوع بزرگ و اساسی پیش روی کشور است و برای حل آن باید همه دستگاه‌ها و بخش‌ها مشارکت کنند.»

وزیر بهداشت با بیان اینکه کشور باید عقب‌ماندگی‌های گذشته در حوزه جمعیت را جبران کند، گفت: «حل مسئله جمعیت نیازمند همکاری همگانی است و نباید اجازه دهیم شکاف و اختلال در پایه‌های جمعیتی کشور به مشکلات عمیق‌تری منجر شود.»

ظفرقندی با اشاره به تجربه برخی کشور‌های توسعه‌یافته در مواجهه با کاهش جمعیت ادامه داد: «کشور‌هایی مانند ژاپن امروز با شرایط دشواری در حوزه جمعیت مواجه شده‌اند و با وجود تلاش‌های مختلف، عبور از این وضعیت برای آنها آسان نیست. در برخی کشور‌های دیگر از جمله روسیه و فرانسه نیز اقداماتی برای مقابله با کاهش جمعیت انجام شده‌است، اما تجربه این کشور‌ها نشان می‌دهد که این مسئله راه‌حل ساده و کوتاه‌مدت ندارد.»

وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مختلف این مسئله اظهار کرد: «مسئله جمعیت دیگر یک موضوع مقطعی و مربوط به گزارش‌های سالانه نیست؛ ما با یک بحران وجودی و تغییر پارادایم جمعیتی مواجه هستیم. گذار شتابان از ساختار جمعیتی جوان به سمت جامعه سالمند، صرفاً یک چالش جمعیت‌شناختی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی، پایداری اقتصادی و تداوم حیات اجتماعی کشور به شمار می‌رود.» وزیر بهداشت با بیان اینکه جوانی جمعیت یک ضرورت راهبردی برای آینده کشور است، تصریح کرد: «شعار «ایران من، جوان بمان» صرفاً یک آرزوی زیبا نیست، بلکه الزامی راهبردی برای بقا و استمرار توسعه کشور است.

۱۳ میلیون مجرد

آمار‌ها نگران‌کننده است؛ نرخ باروری کل به کمتر از ۳۸/۱ فرزند به ازای هر زن در سن باروری رسیده که فاصله زیادی با سطح جانشینی دارد. در صورت تداوم این روند، در آینده نزدیک با شکاف عمیقی در نیروی کار، ساختار حمایت‌های اجتماعی و مسائل اقتصادی مواجه خواهیم شد. اگر امروز در مدیریت این بحران جمعیتی کوتاهی کنیم، هزینه‌های جبران آن در آینده بسیار سنگین خواهد بود.

وزیر بهداشت با اشاره به وجود حدود ۱۳ میلیون جوان در کشور خاطرنشان کرد: «مقدمه بحث فرزندآوری این است که به بحث ازدواج نگاه عمیق چندجانبه داشته باشیم.»

چالش اجرای قوانین حوزه جمعیت

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این مراسم با اشاره به وضعیت شاخص‌های جمعیتی کشور، نسبت به نامطلوب بودن روند رشد جمعیت و افزایش سالمندی هشدار داد و گفت: «با وجود تدوین سند، تصویب قانون و تشکیل ستاد راهبری، همچنان با چالش‌های متعددی در حوزه جمعیت مواجه هستیم.»

وی گرانی مسکن و دشواری تأمین سرپناه برای جوانان را از مهم‌ترین موانع اقتصادی فرزندآوری دانست و افزود: «بیکاری و اشتغال ناپایدار جوانان نیز از دیگر عواملی است که بر تصمیم خانواده‌ها برای ازدواج و فرزندآوری تأثیر می‌گذارد.»

بنا به تأکید خسرو پناه تغییر نگرش نسبت به ازدواج و فرزندآوری و همچنین تغییر سبک زندگی و گسترش برخی گرایش‌های فردگرایانه از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حل چالش‌های کلیدی جمعیت گفت: «حل مسئله جمعیت نیازمند تمرکز بر موضوعاتی مانند مسکن، حمایت از مادران و اجرای قوانین موجود است و پیشنهاد می‌کنم همه دستگاه‌های مسئول به مدت یک تا دو سال بر عوامل دارای بیشترین اثربخشی در این حوزه متمرکز شوند.»

انقلاب خاموش جمعیتی در ایران

رسول صادقی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور هم در این مراسم با اشاره به پیچیدگی تحولات جمعیتی و تأثیر متقابل آن بر حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، سیاست و محیط زیست اظهار کرد: «جمعیت‌های انسانی همواره با پویایی و تغییر مواجهند و در این میان، با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده جمعیتی روبه‌رو هستیم که بر یکدیگر اثر می‌گذارند و یکدیگر را تشدید می‌کنند.»

رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور هشدار داد: «تداوم باروری پایین می‌تواند در نسل‌های آینده نیز اثرگذار باشد و به‌تدریج خود به یک هنجار و رفتار اجتماعی تبدیل شود، بنابراین، سیاست‌گذاران باید از این فرصت برای مواجهه با چالش‌های موجود استفاده کنند.»

وی دومین مسئله مهم را پیامد‌های چند دهه باروری پایین بر ساختار جمعیتی کشور دانست و گفت: «تغییر ساختار جمعیت به سمت سالمندی را می‌توان نوعی انقلاب خاموش جمعیتی دانست؛ روندی که با سرعت بالایی در حال وقوع است و پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای به‌ویژه در نظام‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به دنبال خواهد داشت.»

صادقی با اشاره به فرصت پنجره جمعیتی کشور تصریح کرد: «پیش از ورود به مرحله سالمندی گسترده، باید از ظرفیت جمعیت قابل‌توجه در سنین فعالیت و سرمایه انسانی کشور استفاده کنیم. این فرصت که حدود ۲۰ سال گذشته و تقریباً ۲۰ سال آینده نیز ادامه دارد، امکان مناسبی برای تقویت سرمایه انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن فراهم کرده‌است.»

اهمیت حفظ ایران جوان

سید حامد برکاتی، دبیر چهارمین رویداد جایزه جمعیت با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌ها در مسیر فرزندآوری اظهار کرد: «خانواده‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند و مشوق‌ها نیز در این مسیر اهمیت دارند، اما در کنار تشویق باید به اصلاح فرایند‌ها و رفع موانعی که پیش روی خانواده‌ها قرار دارد، توجه کنیم تا دشواری‌های فرزندآوری کاهش یابد.»

برکاتی با اشاره به ضرورت حفظ جمعیت جوان کشور گفت: «سیاست حراست از جمعیت و حرکت در مسیر جوان ماندن آن باید ادامه پیدا کند. رئیس‌جمهور نیز در مناسبت روز دفاع مقدس بر اهمیت جوان ماندن جمعیت تأکید کرد؛ چراکه ایران با حفظ جمعیت جوان خود خواهد ماند.»

برکاتی با اشاره به اهمیت محله‌محوری و مسجدمحوری در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی گفت: «این رویکرد برای آینده پیشنهاد شده و در حال پیگیری است. اقدامات بزرگی در این زمینه می‌توان انجام داد، اما تحقق آن بدون مشارکت گروه‌های مردمی امکان‌پذیر نیست.»

بنا به تأکید وی دستگاه‌ها باید موانع را از پیش پای مردم بردارند تا مسیر حمایت از خانواده و فرزندآوری هموار شود. همچنین شرکت‌ها، مؤسسات و مدیرانی که اقدامات موفق و قابل تعمیم انجام داده‌اند، می‌توانند به عنوان الگو معرفی شوند تا سایر شهرها، دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها نیز از تجربه‌های آنان استفاده کنند.