جوان آنلاین: گاهی مدرسه هم درست مثل روز‌های پس از سیل و زلزله، به امدادرسانی نیاز دارد. شاید ساختمان‌ها سرپا باشند و کلاس‌ها دایر، اما حال دل دانش‌آموزان خوب نباشد. در چنین شرایطی، انبوه برنامه‌های تربیتی، بخشنامه‌ها و جلسات نمی‌توانند گره‌گشا باشند. همان‌طور که در بحران‌ها، حضور نیرو‌های دلسوز در کنار مردم می‌تواند آنها را از زمین بلند کند، مدارس هم برای عبور از مشکلات به همراهی و مشارکت کسانی نیاز دارند که در درون این مجموعه، برای بهتر شدن اوضاع قدم بردارند.

سجاد صدیقی، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به نقش بسیج در ایجاد فضای امید و نشاط در مدارس گفت: «یکی از دغدغه‌های جدی ما ایجاد حال خوب در مدارس است و بسیج می‌تواند این مهم را محقق کند.»

باید از معلم دغدغه‌مند حمایت شود

خبرنگار «جوان» در نشست خبری اصحاب رسانه با رئیس سازمان بسیج فرهنگیان پرسید: «ریشه مشکلات مدرسه را پیدا کرده‌ایم و بار‌ها هم درباره آنها صحبت شده. می‌دانیم که مشکلات مدارس فقط با توصیه‌ها و برنامه‌ریزی‌های تربیتی و فرهنگی حل نمی‌شود. سازمان بسیج فرهنگیان برای تبدیل این مسائل به مطالبه‌های مشخص و پیگیری‌شده چه برنامه‌ای دارد؟»

صدیقی در پاسخ، با اشاره به ظرفیت کار داوطلبانه و خدمت بی‌منت در بسیج اظهار کرد: «هیچ چیز مثل کار داوطلبانه نمی‌تواند انگیزه‌ها را متفاوت کند، اما یک واقعیت در بسیج وجود دارد که آن را از هر چیز دیگری متمایز می‌کند. آن هم خدمت بی‌منت است؛ تعبیر خاصی که رهبر شهیدمان درباره بسیج به کار می‌بردند.»

او در ادامه، با تشبیه شرایط دشوار مدارس به روز‌های پس از وقوع حوادثی مانند سیل و زلزله، توضیح داد: «در همه‌جا، مثل همین سیل و زلزله، وقتی می‌بینید ویرانی بسیار شدید شده یا سیل آمده و تمام زندگی را از بین برده است، آن لحظه بسیار دردناکی است. در چنین شرایط سختی، اولین دست گرمی که به شما برسد، می‌تواند شما را از جا بلند کند. ما برای حل مسائل مدرسه و آموزش و پرورش، به همین حال خوب برای بلند شدن نیاز داریم.»

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان در عین حال، با اشاره به محدودیت ظرفیت آموزش و پرورش برای حل همه مشکلات خاطر نشان کرد: «البته همه کار‌ها از دست آموزش و پرورش برنمی‌آید. آموزش و پرورش دستگاه بسیار سنگینی است و کمک همه را می‌طلبد، هم کمک همه ارکان و اجزا و هم کمک مردم را. موفقیت‌هایی هم که تاکنون داشته، از همین جنس بوده‌است.»

او همچنین از ضرورت حضور معلمان دغدغه‌مند در متن تحولات مدرسه سخن گفت: «اگر قرار است حال مدرسه خوب شود، وقتی چنین نرم‌افزاری در اختیار داریم، چرا آن را در عمق مدرسه پیاده نکنیم؟ آن لحظه که یک معلم بلند می‌شود تا حال دل مدرسه را خوب کند، ببینید چه انگیزه‌ای می‌تواند در دیگران ایجاد کند.»

صدیقی با اشاره به شناسایی معلمان داوطلب و دغدغه‌مند در مدارس تصریح کرد: «ما در حال شناسایی معلمان این‌چنینی در مدارس هستیم و تعدادشان هم کم نیست. فقط باید بستری برای این کار فراهم کنیم. معلمی که انگیزه دارد و حاضر است برای بهبود وضعیت مدرسه کمک کند، به حمایت نیاز دارد. عنوانی که برای این کار در نظر گرفته‌ایم، گروه پیشرفت است. مسئله ما پیشرفت، تعالی و بهبود اوضاع مدرسه است. یعنی باید بازوی قدرتمندی از خود معلمان برای ارتقای وضعیت مدرسه ایجاد کنیم.»

۴ میدان نقش‌آفرینی معلمان

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان در تشریح برنامه این سازمان برای بهره‌گیری از ظرفیت معلمان، چهار حوزه نقش‌آفرینی آنها را برشمرد و توضیح داد: «معلم در مدرسه با چهار مؤلفه مواجه است. اول، معلم برای معلم. بخشی از طراحی‌های معلم می‌تواند برای همکاران خودش باشد. ما اردوی نشاط داریم و معلمان باانگیزه‌ای وجود دارند که فقط به پشتیبانی و حمایت نیاز دارند تا بتوانیم در زمان مناسبی اردوی نشاطی برای معلمان خودمان برگزار کنیم و حال‌وهوای آنها را تغییر دهیم. دوم، معلم برای خانواده. یکی از فرصت‌های جدی، تعامل با خانواده برای حل مسائل کشور، مسائل نسلی و مشکلات مدرسه و جلب اعتماد خانواده‌های دانش‌آموزان است. واقعیت این است که هیچ خانواده‌ای هنوز به کسی بیشتر از معلم اعتماد ندارد. وقتی معلم خانواده‌ای را برای حل مسئله‌ای در مدرسه دعوت می‌کند، خانواده پای کار می‌آید. وقتی به‌صورت رسمی از خانواده دعوت می‌شود، حضور پیدا می‌کند، اما تصور کنید یک معلم دغدغه‌مند از سر دلسوزی با خانواده صحبت کند. چقدر می‌تواند برای مدرسه یار و همراه ایجاد کند.»

او ادامه داد: «در بسیاری از نقاط کشور، معلمان دغدغه‌مندی وجود دارند که حمایت جدی نشده‌اند و فعالیت‌هایشان هم به‌درستی روایت نشده‌است. می‌توانیم برای این افراد فرصت سازماندهی و ظهور ایجاد کنیم. این فرصتی است که بسیج می‌تواند فراهم کند.»

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان اظهار کرد: «مؤلفه بعدی، معلم برای دانش‌آموز و چهارمین مؤلفه هم معلم برای محله است. یعنی ظرفیت‌هایی که اگر از بسیاری از معلمان دلسوز بپرسید، می‌بینید از خارج مدرسه، فارغ از کادر رسمی، ظرفیت‌های خوبی برای کمک به مدرسه آورده‌اند یا برعکس، از ظرفیت مدرسه برای حل مشکلات محله استفاده کرده‌اند.»

معلم، مجتهد تربیتی است

صدیقی در ادامه پاسخ به سؤال «جوان»، به چگونگی نقش‌آفرینی معلمان در این چهار حوزه پرداخت و با بیان اینکه نباید برای همه مدارس نسخه واحدی پیچید، گفت: «در طراحی ما این چهار بعد وجود دارد، اما چگونگی نقش‌آفرینی به چه چیزی وابسته است؟ ما معتقدیم معلم، مجتهد تربیتی است. قرار نیست با معلمی که در یک مدرسه حضور دارد، به شکل تجویزی رفتار شود. من برخی از اتفاقاتی را که به‌صورت یکسان و با تأکید بر یک نقطه واحد در مدارس اعلام می‌شود، قبول ندارم. اتفاقاً معلمی که در عمق مدرسه حضور دارد، بهتر از هر کسی شرایط را می‌شناسد.»

او افزود: «بله، من مسئول آموزش و پرورش برای توانمندی و نقش‌آفرینی معلم در مدرسه سهم دارم و باید سهم خودم را ایفا کنم، اما ادامه کار چیست؟ ادامه‌اش این است که هر کسی در هر نقطه‌ای که ایستاده، بنا بر ظرفیت و استعدادش و حتی پذیرش مسئولیت خودش نقش‌آفرینی کند. این همان چیزی است که ذات بسیج است. شما نمی‌توانید چیزی را تحمیل کنید. عنصر بسیج باید متناسب با دغدغه خود، سهمی از مسئولیت را بپذیرد، اما به تشخیص خودش.»

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان تصریح کرد: «هیچ‌کس بهتر از معلم نمی‌داند که در مدرسه به چه چیزی نیاز دارد. به گفت‌و‌گو با خانواده نیاز دارد؟ به طراحی موقعیت تربیتی برای دانش‌آموز نیاز دارد؟ به گفت‌و‌گو با همکار یا دانش‌آموزانش نیاز دارد؟ هیچ‌کس بهتر از او نمی‌داند. بنابراین، طراحی ما مبتنی بر توسعه اختیار باید باشد، نه محدود کردن آن.»

پیامدسنجی برای ارزیابی عملکرد مدارس

صدیقی در بخش پایانی پاسخ خود خطاب به «جوان»، به موضوع ارزیابی اقدامات و سنجش میزان اثرگذاری برنامه‌ها در مدارس اشاره کرد و از آغاز طرحی با عنوان پیامدسنجی خبر داد.

او در این باره توضیح داد: «سنجش طراحی‌های تربیتی، کار سختی است. ما از سال گذشته کار خوبی را با عنوان پیامدسنجی آغاز کرده‌ایم. پیامدسنجی یعنی بررسی پیامد اقدامات و عملکرد خودمان، اینکه در هر دوره وضعیت ما چگونه بوده و در سال بعد یا یک سال بعد به کجا رسیده‌ایم. این موضوع را در حال پیگیری هستیم.»

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان، با بازگشت به مسئله اصلی یعنی بهبود حال مدارس، راهکار تحقق این هدف را نه در نسخه‌های بیرونی، بلکه در ظرفیت‌های درونی مدرسه دانست و اظهار داشت: «یک موضوع را خیلی خوب می‌دانیم و آن اینکه اگر می‌خواهیم حال مدارسمان خوب شود، بهترین راه و بهترین نرم‌افزار، تجویز‌های بیرونی نیست، بلکه جوشش‌های درونی است.»

مسئله امروز بسیاری از مدارس، کمبود برنامه و دستورالعمل نیست، بلکه جای خالی انگیزه، همدلی و مشارکت در راهرو‌ها و کلاس‌های درس است که دیده می‌شود. تغییری که قرار است حال مدرسه را بهتر کند، پیش از هر چیز باید از آدم‌های همان مدرسه آغاز شود، از معلمی که دغدغه دارد، دانش‌آموزی که آینده‌ساز است و خانواده‌ای که خود را بخشی از مدرسه می‌داند؛ و هیچ بخشنامه‌ای به‌اندازه حال خوب آدم‌هایی که در مدرسه نفس می‌کشند، نمی‌تواند مدرسه را زنده و سرپا کند.