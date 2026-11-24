جوان آنلاین: «آقای قـاضـی» از‌مجموعه‌های تلویزیونی در ژانر درام اجتماعی و حقوقی است که با محوریت پرونده‌های قضایی و اختلافات حقوقی و اجتماعی، تلاش می‌کند بخشی از مسائل و چالش‌های زندگی روزمره مردم را به تصویر بکشد. این مجموعه با ساختاری پرونده‌محور، در هر قسمت مخاطب را با ماجرایی تازه در فضای دادگاه همراه می‌کند؛ جایی که شاکیان و متهمان با روایت اتفاقات و ارائه دفاعیات خود، ابعاد مختلف یک اختلاف یا شکایت را آشکار می‌کنند و قاضی با بررسی اظهارات و شواهد، درباره پرونده تصمیم می‌گیرد. فصل سوم این سریال با عنوان «قاضی بیگی» ادامه‌ای بر مسیر داستانی دو فصل قبلی محسوب می‌شود و تلاش دارد با روایت پرونده‌های تازه، ارتباط خود را با مخاطبان حفظ کند. در ادامه گفت‌وگوی «جوان» با محمد خیری از بازیگران فصل سوم «آقای قاضی» را می‌خوانید.



نقشی که در فصل سوم سریال «آقای قاضی» ایفا کردید، چه ویژگی‌هایی داشت و داستان شخصیت شما از کجا آغاز می‌شد؟

نقشی را ایفا کردم که در آن، موتورسیکلت شخصیت داستان از محل سکونتش به سرقت رفته بود. او به دلیل رفت‌وآمد‌های مشکوک به آرایشگاه غیرمجاز صاحب‌ملک در ساختمان، این موضوع را عامل سرقت موتورش می‌دانست.

این شخصیت فردی بود که حساسیت زیادی نسبت به موتورش داشت، زیرا وسیله اصلی امرار معاش او محسوب می‌شد و بخش مهمی از درآمد و زندگی‌اش به آن وابسته بود. به همین دلیل، برای پیدا کردن عامل سرقت و رسیدن به حق خود تلاش زیادی می‌کرد و سعی داشت همسایه‌ها را نیز برای پیگیری موضوع و شکایت همراه کند.

حساسیت این شخصیت نسبت به موتور به اندازه‌ای بود که گاهی حتی بیش از خود موضوع سرقت، نسبت به اظهارنظر دیگران درباره وسیله‌اش واکنش نشان می‌داد. او نسبت به هرگونه ایراد یا انتقادی که درباره موتورش مطرح می‌شد، موضع می‌گرفت و حاضر نبود کسی درباره آن بدگویی کند. این وسیله برایش فقط یک موتور نبود، بلکه ابزار کسب درآمد و تأمین زندگی‌اش به شمار می‌رفت. خودم موتورسوار بودم و کیومرث مرادی نیز از این موضوع اطلاع داشتند. به همین دلیل، از نظر تجربه زیستی تا اندازه‌ای به فضای این شخصیت نزدیک بودم. البته تجربه دزدیده شدن موتور را نداشتم، ولی با شرایط زندگی فردی که وسیله نقلیه‌اش بخش مهمی از فعالیت روزانه و درآمد او را تشکیل می‌دهد، آشنایی داشتم.

همین نزدیکی به فضای نقش برایم جذاب بود و از طرفی لطف و اعتمادی که آقای مرادی به من داشتند نیز در پذیرش این همکاری تأثیرگذار بود.

چقدر میان ویژگی‌های شخصیتی خودتان و کاراکتری که در این قسمت بازی کردید، شباهت وجود داشت؟

یکی از ویژگی‌هایی که در این شخصیت برایم آشنا بود، روحیه حق‌خواهی و نپذیرفتن حرف زور بود. او در مواجهه با صاحب ملک نوعی لجاجت داشت و زیر بار خواسته‌ها و رفتار‌های تحمیلی او نمی‌رفت. حتی برای راضی کردن همسایه‌ای که تمایلی به شکایت نداشت، تلاش می‌کرد و می‌خواست او را با خود همراه کند.

این روحیه در خود من نیز وجود دارد و معمولاً در برابر رفتار‌هایی که آنها را ناعادلانه می‌دانم، به‌راحتی کوتاه نمی‌آیم.

تغییر بازیگر نقش قاضی و حضور مهدی بهرام‌بیگی به جای بهزاد خلج چه تأثیری بر مجموعه گذاشته است؟

از مهم‌ترین تفاوت‌های فصل سوم، تغییر بازیگر نقش قاضی است. مخاطبان در دو فصل قبلی این شخصیت را با بازی بهزاد خلج می‌شناختند و تغییر این نقش طبیعتاً اتفاقی بود که بیشتر به چشم می‌آمد.

مهدی بهرام‌بیگی توانست به‌خوبی از عهده این نقش برآید و شخصیت قاضی را با شیوه بازی خود ارائه کند. از آنجا که سایر شخصیت‌ها در هر اپیزود تغییر می‌کنند، تغییر بازیگر نقش اصلی تأثیر بیشتری بر فضای کلی مجموعه داشت.

یکی از ویژگی‌های «آقای قاضی» پرداختن به پرونده‌هایی است که به مسائل و مشکلات واقعی مردم نزدیک هستند. به نظر شما داستان‌های این مجموعه تا چه اندازه ریشه واقعی دارند؟

به اعتقاد من، حدود ۹۰ درصد پرونده‌هایی که در این مجموعه روایت می‌شوند، ریشه واقعی دارند. سجاد مهرگان نیز بر واقعی بودن موقعیت‌ها و نزدیک شدن داستان‌ها به تجربه‌های زندگی مردم تأکید زیادی داشت. در بسیاری از مواقع، حتی اگر بخشی از اتفاقات با فیلمنامه اولیه تفاوت پیدا می‌کرد، از بازیگر خواسته می‌شد تجربه زیستی خود را به قصه اضافه کند تا موقعیت طبیعی‌تر و باورپذیرتر شود.

گاهی در جریان اجرا احساس می‌کردیم که بخشی از داستان از حالت واقعی فاصله گرفته و به سمت نمایشی شدن پیش می‌رود. در چنین شرایطی، آقای مهرگان تأکید می‌کردند که اگر بازیگر تجربه‌ای واقعی از آن موقعیت دارد و می‌تواند آن را به شکل طبیعی اجرا کند، استفاده از آن در روند داستان اشکالی ندارد.

همین موضوع باعث می‌شد در بعضی مواقع فیلمنامه تغییر کند و بخش‌هایی از تجربه شخصی بازیگران نیز وارد قصه شود. این رویکرد برای ما جذاب بود؛ چراکه همه عوامل تلاش می‌کردند واقعیت اتفاقات بیش از پیش در تصویر دیده شود.

داستان اپیزودی که خودتان در آن حضور داشتید نیز بر اساس یک پرونده واقعی شکل گرفته بود؟

بله، داستانی که من در آن بازی کردم نیز بر اساس یک موقعیت واقعی شکل گرفته بود. به همین دلیل، امکان برقراری ارتباط با فضای آن برایم وجود داشت و می‌توانستم با شناخت بیشتری به شخصیت نزدیک شوم. بخش مهمی از جذابیت مجموعه به این موضوع بازمی‌گردد که پرونده‌ها و اپیزود‌های آن از دل زندگی طبیعی مردم بیرون می‌آیند. بسیاری از مشکلاتی که در سریال مطرح می‌شوند، شاید در ظاهر کوچک و کم‌اهمیت به نظر برسند، ولی برای افرادی که با آنها درگیر هستند، به یک معضل جدی تبدیل شده‌اند.

گاهی مردم با مسئله‌ای مواجه می‌شوند که مدت‌ها کسی درباره آن صحبت نکرده یا فرصتی برای مطرح شدنش در رسانه‌ها وجود نداشته است. وقتی چنین موضوعی در سریال به تصویر کشیده می‌شود، مخاطب احساس می‌کند بالاخره کسی به مسئله و دغدغه او توجه کرده است.

طبیعی بودن داستان‌ها و ارتباط آنها با زندگی روزمره مردم، از دلایل اصلی استقبال از این مجموعه است. مخاطب زمانی با یک اثر ارتباط برقرار می‌کند که بتواند بخشی از تجربه‌های شخصی یا مشکلات اطرافیانش را در آن ببیند. بسیاری از پرونده‌های «آقای قاضی» از همین جنس هستند و به همین دلیل برای بینندگان ملموس و قابل درک به نظر می‌رسند.

در هر قسمت از «آقای قاضی» با گروهی از بازیگران متفاوت روبه‌رو هستیم که بسیاری از آنها چهره‌های شناخته‌شده‌ای نیستند. این ویژگی را چقدر در جذابیت مجموعه مؤثر می‌دانید؟

حضور بازیگران کمترشناخته‌شده در هر اپیزود از دیگر عوامل جذابیت مجموعه است. در هر قسمت با گروهی از بازیگران مواجه می‌شویم که ممکن است بسیاری از آنها برای مخاطب شناخته‌شده نباشند یا به‌تازگی وارد عرصه بازیگری شده باشند.

همین موضوع باعث می‌شود بیننده هر بار با چهره‌های تازه‌ای روبه‌رو شود و از دیدن بازیگرانی که همیشه در آثار تلویزیونی حضور دارند، فاصله بگیرد.

فرصت حضور و دیده شدن این هنرمندان را کیومرث مرادی، سجاد مهرگان و میثم مهدوی در اختیار گروهی از بازیگران قرار دادند که توانایی‌هایشان کمتر مجال نمایش پیدا کرده بود.

«آقای قاضی» علاوه بر جنبه سرگرم‌کننده، رویکردی آموزشی دارد و تلاش می‌کند مخاطبان را با مسائل حقوقی آشنا کند. به نظر شما این مجموعه تا چه اندازه در افزایش آگاهی حقوقی مردم موفق بوده است؟

تأثیر سریال در این زمینه بسیار زیاد بوده است. این موضوع را می‌توان از واکنش‌های مردم و نظراتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، متوجه شد.

حتی صفحه‌هایی که در زمینه مسائل حقوقی فعالیت می‌کنند، از داستان‌ها و موضوعات مطرح‌شده در سریال برای آگاه کردن مخاطبان خود استفاده می‌کنند. همین اتفاق نشان می‌دهد که مجموعه توانسته است در جلب توجه مردم به مسائل حقوقی و اجتماعی مؤثر باشد.

یکی از اهداف اصلی مجموعه افزایش اطلاعات عمومی مردم در زمینه مسائل حقوقی است. این موضوع در مراحل مختلف تولید و حتی در بازبینی‌ها مورد تأکید قرار داشت و عوامل تلاش می‌کردند جنبه آموزشی پرونده‌ها به‌درستی به مخاطب منتقل شود.

در کنار این هدف، سرگرم کردن مردم نیز اهمیت زیادی دارد. در شرایطی که مخاطبان به دنبال محتوای مناسب برای تماشا هستند، ارائه یک مجموعه جذاب که در کنار سرگرمی، آموزش هم داشته باشد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

در میان پرونده‌هایی که در فصل سوم روایت شده‌اند، کدام اپیزود برای شما تأثیرگذارتر بود؟

اپیزود نخست فصل سوم با عنوان «دختران غریب» برایم بسیار تأثیرگذار بود. اتفاقاتی که در این قسمت روایت می‌شد، واقعاً تلخ و قابل تأمل بود.

موضوع درباره کودکانی بود که شرایط خانوادگی دشواری داشتند و در فرآیند واگذاری حضانت و سرپرستی با مشکلاتی مواجه می‌شدند. در بخشی از داستان، امکان همراه شدن همه این کودکان با یک سرپرست وجود نداشت و همین مسئله موجب جدایی آنها از یکدیگر می‌شد. این قصه برایم بسیار دردناک بود. در جریان بازی نیز لحظه‌به‌لحظه با اتفاقات داستان درگیر می‌شدم و حتی در بعضی بخش‌ها اشک می‌ریختم. پس از پایان کار نیز درباره تأثیر این پرونده با دوستان و عوامل صحبت کردم.

تصور اینکه کودکانی به دلیل شرایط زندگی و محدودیت‌های مربوط به سرپرستی از یکدیگر جدا شوند، واقعاً ناراحت‌کننده است. این اپیزود از جمله قسمت‌هایی بود که تأثیر عاطفی زیادی بر من گذاشت.

حضور در سریالی با محوریت پرونده‌های قضایی، تا چه اندازه بر دانسته‌های حقوقی خود شما تأثیر گذاشت؟

از ابتدای پخش سریال، فصل اول و دوم را دنبال می‌کردم و از علاقه‌مندان مجموعه بودم. هنگام تماشای بعضی پرونده‌ها، با خودم فکر می‌کردم اگر چنین مشکلی برای من پیش بیاید، باید به کجا مراجعه کنم و چه راه قانونی برای پیگیری آن وجود دارد.

یکی از نکات جالب سریال این بود که نشان می‌داد حتی برخی مسائل به ظاهر ساده نیز می‌توانند از مسیر قانونی قابل پیگیری باشند و افراد برای رسیدن به حق خود راه‌هایی در اختیار دارند که شاید از آنها اطلاع نداشته باشند. پرونده‌های مربوط به انحصار وراثت و موضوعات مشابه نیز برایم نکات تازه‌ای داشتند. در مجموع، هر قسمت اطلاعاتی به مخاطب اضافه می‌کند و گاهی با دیدن یک پرونده متوجه می‌شویم که برای پیگیری یک مشکل، مسیر‌های قانونی مشخصی وجود دارد که پیش از آن از آنها اطلاع نداشتیم.

پیشنهاد می‌کنم این سریال را ببینند؛ چراکه مجموعه‌ای آموزشی است و مردم را با موضوعاتی آشنا می‌کند که ممکن است در زندگی روزمره با آنها روبه‌رو شوند، ولی اطلاعات کافی درباره آنها نداشته باشند.

برای مثال، در اپیزودی که خودم در آن حضور داشتم، مسئله‌ای مطرح می‌شود که ممکن است بعضی افراد تصور کنند در محدوده زندگی شخصی خود اختیار کامل دارند و می‌توانند هر کاری انجام دهند. در حالی که مسائل حقوقی و محدودیت‌های قانونی در این زمینه نیز وجود دارد. «آقای قاضی» می‌تواند خوراک مناسبی برای افزایش اطلاعات حقوقی مردم باشد. بسیاری از موضوعاتی که در این مجموعه مطرح می‌شوند، شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسند، ولی آگاهی از ابعاد قانونی آنها می‌تواند در زندگی افراد بسیار مؤثر باشد. به همین دلیل، تماشای این سریال را به مخاطبانی که علاقه‌مند به شناخت حقوق و مسئولیت‌های خود هستند، پیشنهاد می‌کنم.