جوان آنلاین: فيلم سينمايي اوديسه نولان از لحاظ فرمي هيچ آورده جديدي جز خالي شدن ميزانسن و كاراكترها از روح حاكم بر اوديسه هومر ندارد. قريب به اتفاق صحنه‌ها و نماها هيچ روحي ندارند و تكنولوژي نتوانسته اثر حماسي اوديسه را به درستي به مخاطب منتقل كند. لوكيشن‌ها جامد و منفعل و پالت رنگي بيش از حد سرد اغلب نماها نتوانست عظمت و شكوه قلمرو فرماندهي اوديسيوس را نمايندگي بصري كند.

براي مثال صحنه پاياني نبرد اوديسيوس با شورشيان را اگر نيك بنگريد، مي‌بينيد فضاي داخلي قصر با يك سوله تفاوتي ندارد. پرش‌هاي مداوم نولان هم در عدم شكل‌گيري شخصيت‌ها نقش پررنگي داشت. تنها كاراكتري كه توانست به نسبت خوب از عهده بربيايد پنه‌لوپه با بازي خوب آن هاتاوي بود. ساير نقش‌ها هم به‌دليل آشفتگي در نگارش نقش‌هايشان نتوانستند درست ايفا شوند. شايد بپرسيد اين آشفتگي نتيجه چه چيزي در فيلمنامه است؟

اگر كارگردان بتواند خوانش خود را صرف‌نظر از فاصله‌اي كه با اصل داستان مورد اقتباس دارد، به شكل سينمايي ارائه كند، قابل پذيرش است. اوديسه نولان يك بازآفريني و ري‌برندينگ از حماسه يوناني هومر بود به نفع مدرنيزاسيون انسان مسيحي حاضر. نولان، اديسه هومر را بر پايه اخلاقيات در الهيئت مسيحي بازنويسي كرده است.

در اثر اصلي ما خدايان و الهه‌هاي يوناني را به شكل كاراكتر تصوير كرده بوديم، چيزي كه ما در اوديسه نسخه ۱۹۹۷ به شكل درستي ديديم، اما شما در اوديسه نولان هيچ خدا يا الهه يوناني را نمي‌بينيد و آنها به شكل شخصيت‌هايي زميني‌شده و ضداسطوره‌اي تصوير شدند.

سير روايت نولان از اوديسه ما را به نوعي اخلاق انتزاعي مسيحي حواله مي‌دهد، مخصوصاً جايي كه قهرمان ما، بيش از آنكه به نيرنگ براي برون‌رفت از گرفتاري‌اش بپردازد، درگير فائق آمدن بر گناهي است كه انجام داده و مي‌پندارد مشكلات او ريشه در گناه خود او دارد و اين يعني همان گناهكار بودن دائمي كه در مسيحيت مي‌بينيم. تلاش تلماخوس براي جانشيني پدرش در داستان اصلي هومر، به جست‌وجوي پدر غايب و پدر آسماني در سنت مسيحي تبديل شده است.

اوديسيوس نولان برخلاف انگيزه اوديسيوس هومر، وارد سفري دروني و اگزيستانسياليستي و دروني مي‌شود و در اين مسير رنج‌هاي فراواني را تحمل مي‌كند كه در پايان سفر با بسته شدنش به بادبان و فريادهايش، بيش از پيش ما را به ياد مسيح بر صليب كشيده‌شده مي‌اندازد. سفري كه تجلي همان غسل تعميد و پاك‌سازي است و پس از آن پاداش آن پاكي، سيطره مجدد بر مركز فرماندهي و سركوب شورشيان است. در اين ميان قرار داشتن كاراكترهايي سياه‌پوست، دورگه و زردپوست، در روايت اوديسه نولان نشان مي‌دهد كارگردان نگاهي فراتر از تغييرات در اوديسه هومري دارد.

اوديسه نولان در حال ارائه و القاي مانيفست و جهان‌بيني است كه در آن، اين كشتي طوفان‌زده جهاني با تمام طبقات و مردم رنگارنگش را فقط پست‌مدرنيسم مسيحي مي‌تواند به سرمنزل مقصود برساند. عبور نولان از اوديسه هومر نشان مي‌دهد انسان كلاسيك اروپايي نيز نمي‌تواند اين مأموريت را داشته باشد و صرفاً اين گونه مسيحيت با قرائت پست‌مدرنيزم خود است كه مي‌تواند چنين مأموريتي را ايفا كند. اين جهان‌بيني سابق بر اين در اوپنهايمر او نيز با يك قرائت فاشيستي از انسان صهيونيستي رونمايي شده بود. فاشيزمي كه انسان امريكايي را محق و توانا براي نجات بشريت مي‌داند.