در حال حاضر یکی از وسایل نقلیه‌ای که بار حمل بار و مسافر را بر دوش می‌کشد، موتورسیکلت است؛ این در حالی است که بسیاری از آنها تحت پوشش برخی از شرکت‌های پیک موتوری فعالیت دارند؛ موضوعی که می‌طلبد پلیس راهور فراجا با ملزم کردن مدیران این شرکت‌ها، راکبان را به سوی رانندگی قانونمند سوق دهد.

تردد بیش از اندازه خودرو‌ها در خیابان‌ها موجب شده تا در حال حاضر برای رهایی از ترافیک شهری، موتورسیکلت‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل نقلیه برای حمل بار و مسافر تردد داشته باشند. این در حالی است که طبق یک قانون نانوشته، برخی از راکبان آنها خود را مقید به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ندانسته و اقدام به ارتکاب تخلفات مختلف از جمله عبور از چراغ قرمز، خط ویژه، حرکت خلاف جاده و خیابان، حرکت در مسیر‌های ورود ممنوع می‌کنند؛ و حتی برخی از آنها به راحتی پلاک خود را مخفی یا دستکاری کرده تا از اعمال قانون شدن از سوی پلیس بگریزند.

از آنجا که بسیاری از آنها تحت پوشش شرکت‌های خدمات فعالیت دارند، لذا این موضوع می‌طلبد برای مقید کردن آنها به رعایت قوانین، شرکت‌هایی که با آنها قرارداد منعقد می‌کنند از سوی پلیس راهور فراجا ملزم به رعایت قوانین پیک موتوری استخدامی باشند تا در صورت تخلف آنها، مدیران پیک‌های موتوری ملزم به پاسخگویی باشند. این روز‌ها شرکت‌های بسیاری از جمله اسنپ، تپسی، الوپیک و دیگر شرکت‌ها موتورسیکلت‌ها را برای ارائه خدمات به کار می‌گیرند؛ اما سؤال این است که این شرکت‌ها تا چه میزان ملزم به رعایت ضوابط ترافیکی هستند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از صاحبان این شرکت‌ها برای کسب درآمد بیشتر فقط به تعداد بالای ارسال کالا به دست مشتری توجه دارند و از آنجا که پیک موتوری برای کسب درآمد بیشتر و بالا رفتن امتیازاتش برای گرفتن جایزه‌های تعیین‌شده از سوی شرکت‌ها، بالا بردن میزان کرایه بیشتر که جزء قوانین این شرکت‌هاست، مجبور می‌شود به هر اقدام خلاف قانونی دست بزند تا درآمد قابل توجهی به دست آورد. موضوعی که در بیشتر مواقع به قیمت از دست دادن جان خود یا دیگران شده و علاوه بر آن موجب بروز خسارت‌های مادی و معنوی بسیاری می‌شود؛ بنابراین برای قانونمند نمودن پیک‌های موتوری نیاز است تا پلیس، صاحبان این شرکت‌ها و پیک‌های موتوری در یک همکاری مشترک در این راه گام بردارند، تا این حرکت در درازمدت به قانونمندی رانندگان موتورسیکلت‌ها منجر شود.