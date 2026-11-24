جوان آنلاین: مرد ۳۳ ساله‌ای که چهار سال قبل بر سر جای پارک خودرو در همدان با پسر جوانی درگیر شده و او را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود، پس از فرار به شهر‌های جنوبی و زندگی با هویت جعلی، وقتی تصور می‌کرد جنایتش به فراموشی سپرده شده‌است، برای دیدار خانواده‌اش به تهران برگشت، اما با گزارش یکی از بستگان مقتول شناسایی و دستگیر شد.

یکی از روز‌های اسفندماه سال ۱۴۰۱، مأموران پلیس همدان در پی تماس یکی از شهروندان از وقوع درگیری خونین در یکی از خیابان‌های شهر باخبر شدند و برای بررسی موضوع به محل حادثه رفتند.



درگیری بر سر جای پارک خودرو

بررسی‌های اولیه نشان داد لحظاتی قبل چند برادر با گروهی از پسران جوان در محله خود درگیر شده‌اند که در جریان این نزاع، پسر ۲۶ ساله‌ای به نام وحید با ضربه چاقو مجروح و به بیمارستان منتقل شده‌است.

مأموران بلافاصله راهی بیمارستان شدند، اما ساعاتی بعد تیم پزشکی اعلام کرد وحید به دلیل خونریزی شدید جان باخته و تلاش‌ها برای نجات او بی‌نتیجه مانده‌است.

با اعلام خبر قتل، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی همدان تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان جنایت آغاز کردند. مأموران در نخستین مرحله از تحقیقات، دو نفر از شرکت‌کنندگان در درگیری را که برادر بودند، بازداشت کردند، اما مشخص شد برادر سوم آنها به نام شایان پس از حادثه متواری شده‌است.

دو متهم در جریان بازجویی‌ها مدعی شدند درگیری به دلیل اختلاف بر سر جای پارک خودرو و از سوی شایان آغاز شده است. آنها گفتند برای حمایت از برادرشان وارد نزاع شده‌اند، اما ضربه مرگبار را شایان به مقتول وارد کرده و سپس از محل گریخته‌است.

فرار قاتل به شهر‌های مرزی

تحقیقات کارآگاهان، اظهارات دو برادر را تأیید کرد و شایان به عنوان متهم اصلی پرونده تحت تعقیب قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌داد او پس از قتل، مدارک و وسایل شخصی‌اش را برداشته و از استان همدان خارج شده‌است. ردیابی‌های بعدی حکایت از آن داشت که متهم پس از فرار به یکی از شهر‌های مرزی رفته تا از کشور خارج شود، اما استعلام‌های پلیسی نشان داد او موفق به عبور از مرز نشده‌است. با وجود ادامه تحقیقات، کارآگاهان سرنخی از مخفیگاه متهم به دست نیاوردند تا اینکه چند روز قبل اطلاعات تازه‌ای از حضور او در تهران به پلیس رسید.



شناسایی قاتل در میدان شوش

چند روز قبل مردی با پلیس تهران تماس گرفت و از مشاهده قاتل فراری در نزدیکی میدان شوش خبر داد. او در توضیح ماجرا گفت: «شایان چهار سال قبل در همدان یکی از نزدیکان ما را به قتل رساند و پس از آن فرار کرد. ساعتی قبل او را در نزدیکی میدان شوش دیدم. تعقیبش کردم و متوجه شدم در یک مسافرخانه اقامت دارد.»

پس از دریافت این گزارش، کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت موضوع را از پلیس همدان استعلام کردند و با تطبیق مشخصات به دست آمده، متوجه شدند مرد مشاهده‌شده همان متهم فراری پرونده قتل وحید است. به این ترتیب، مأموران وارد عمل شدند و شایان را در مخفیگاهش بازداشت کردند.



اعتراف به قتل پس از ۴ سال فرار

متهم پس از دستگیری در جریان بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد. از آنجا که جنایت در شهر همدان اتفاق افتاده بود، به دستور قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، متهم برای ادامه تحقیقات و انجام بررسی‌های قضایی در محل وقوع جنایت، تحویل مأموران پلیس همدان شد.

فکر نمی‌کردم بعد از ۴ سال دستگیر شوم

مرد ۳۳ ساله که پس از چهار سال فرار بازداشت شده‌است، در جریان بازجویی‌ها گفت: تصور می‌کردم با گذشت چهار سال، آب‌ها از آسیاب افتاده و ماجرا به فراموشی سپرده شده‌است، به همین دلیل فکر نمی‌کردم پلیس هنوز در تعقیبم باشد و روزی دستگیر شوم.



گفت‌و‌گو با متهم

خودت را معرفی کن؟

شایان هستم، ۳۳ ساله.

به چه اتهامی دستگیر شدی؟

به اتهام قتل عمد.

مقتول را می‌شناختی؟

نه، روز حادثه برای اولین‌بار او را دیدم. با هم درگیر شدیم و این اتفاق افتاد.

علت درگیری چه بود؟‌

می‌خواستم خودروی خودم را نزدیک خانه‌مان پارک کنم که متوجه شدم یک خودرو درست جلوی خانه ما و در همان محلی که همیشه ماشینم را پارک می‌کردم، توقف کرده‌است. پرس‌وجو کردم و فهمیدم راننده‌اش پسر جوانی است که برای دیدن دختر مورد علاقه‌اش به آنجا آمده بود. دختر از خودرو پیاده شده و رفته بود و پسر جوان منتظر او بود. به خاطر جای پارک با هم مشاجره کردیم، اما درگیری اول بدون دردسر تمام شد.



پس چرا دوباره با هم درگیر شدید؟

بعد از مشاجره اول، با میانجیگری رهگذران و اهالی محل از هم جدا شدیم، اما ساعتی بعد مقتول همراه چند نفر از دوستانش برای درگیری به محل برگشت. آنها با چوب، چماق و چاقو به من حمله کردند. برادرانم هم برای حمایت از من وارد درگیری شدند. دعوا بالا گرفت و من چاقو را از دست یکی از آنها گرفتم و چند بار به سمتشان پرتاب کردم تا بترسانمشان، اما یکی از ضربه‌ها به پسر جوان برخورد کرد و او خونین روی زمین افتاد. بعد از آن درگیری تمام شد.

بعد از زخمی شدن مقتول چه کردی؟

فکر نمی‌کردم فوت کند، اما وقتی فهمیدم به قتل رسیده‌است، از ترس دستگیر شدن فرار کردم.

قصد داشتی از کشور خارج شوی؟

بله، به همین دلیل به یکی از شهر‌های مرزی رفتم تا از کشور خارج شوم، اما قاچاقچیان انسان به من حمله کردند و تمام پول‌هایم را گرفتند. دست خالی ماندم و دیگر نتوانستم از مرز خارج شوم.

بعد از آن کجا رفتی؟

تصمیم گرفتم به جنوب کشور بروم. مدتی با هویت جعلی کارگری کردم و بعد به شغل ماهیگیری روی آوردم. کم‌کم به صیادی علاقه زیادی پیدا کردم و مدتی همان‌جا ماندم.

چرا بعد از چهار سال به تهران برگشتی؟

دلم برای خانواده‌ام تنگ شده‌بود. با خودم فکر کردم بعد از چهار سال آب‌ها از آسیاب افتاده و همه چیز فراموش شده‌است. تصمیم گرفتم به تهران برگردم و با خانواده‌ام تماس بگیرم و از آنها بخواهم به تهران بیایند تا ببینمشان، اما پلیس خیلی زود رد مرا زد و دستگیر شدم.