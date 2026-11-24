جوان آنلاین: اینکه چند نفر برای تحمیل خواسته خود، مانع برگزاری صحن مجلس شوند، رویه‌ای بسیار خطرناک است؛ امر روشن مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان را باید آویزه گوشمان کنیم که اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنیم. هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارند برای جلوگیری از تکرار این بدعت‌ها ترتیباتی اتخاذ کنند.

به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس، در نطق پیش از دستور خود، گفت: متأسفانه روز یک‌شنبه اتفاق بی‌سابقه‌ای رقم خورد و نمایندگانی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست، با جنجال، سر و صدا و تهدید به بی‌نظمی اجازه برگزاری جلسه علنی مجلس را ندادند. مجلس محل تضارب آرا است و قانون آیین‌نامه داخلی، ساز و کار‌های متنوعی برای بیان و پیگیری اعتراض نمایندگان محترم را در نظر گرفته است و مردم بار‌ها و بار‌ها شاهد تندترین اعتراضات از تریبون مجلس بوده‌اند و همچنان این امکان برای نمایندگان وجود داشته و خواهد داشت، اما اینکه چند نفر برای تحمیل خواسته خود، مانع برگزاری صحن مجلس شوند، رویه‌ای بسیار خطرناک است که نباید اجازه داد به امری عادی و کم‌هزینه تبدیل شود تا از تکرار آن برای همیشه جلوگیری کرد.

وی گفت: آنچه ناپسندی این کار را بیشتر می‌کند این است که اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و هم دشمنان ما چشم طمع به این قبیل اختلاف‌افکنی‌ها دوخته‌اند، هم مردم در میانه مشکلات معیشتی نظاره‌گر رفتار مسئولان کشور هستند و هم دستور صریح از رهبری معظم انقلاب داریم که باید مراقب وحدت و انسجام بین مسئولان بود. امر روشن مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان را باید آویزه گوشمان کنیم که اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنیم. هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارند برای جلوگیری از تکرار این بدعت‌ها ترتیباتی اتخاذ کنند. قالیباف افزود: مردم و رهبر معظم انقلاب از ما انتظار دارند توجه خود را به مسائل اصلی مخصوصاً معیشت مردم اختصاص دهیم و تک‌تک نمایندگان وظیفه دارند پیشگام حل مشکلات باشند و از هرگونه حاشیه و جنجال جلوگیری کنند.

بسیج فرزند زمانه خویش است

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از نطق خود به هفته بسیج اشاره کرد و گفت: در هفته‌ای قرار داریم که روزهایش متبرک به نام بسیج است؛ نهادی که یادگار امام عظیم‌الشأن و فرزندان جان‌برکف اوست. بسیج فراتر از یک سازمان، شبکه‌ای فراگیر از ایمان، انگیزه و تخصص برخاسته از بطن توده‌های مردم است؛ چنان‌که امام کبیر انقلاب (رضوان‌الله تعالی علیه) فرمودند که دست و بازوی بسیجیان را می‌بوسند و امام شهید انقلاب نیز فتح‌الفتوح امام را پرورش جوانان خداجوی بسیجی دانستند. یعنی بسیج، پیش از آنکه یک تشکیلات اداری باشد، یک فرهنگ است؛ فرهنگ مسئولیت‌پذیری، پیش‌قدم‌بودن در میدان‌های سخت و خدمت بی‌منت و جهادی به همه مردم با هر سلیقه و نگاهی.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیج فرزند زمانه خویش و فلسفه وجودی آن، ایستادن در نقطه نیاز‌های واقعی جامعه است؛ روزی در جبهه‌های دفاع مقدس هشت ساله، خاکریز دفاع از شرافت این ملت شد و روزی دیگر در خط مقدم سازندگی، محرومیت‌زدایی و گره‌گشایی از زندگی مردم حضور یافت و این روز‌ها که دشمن می‌خواهد جنگ را به داخل کشور و به شهر‌ها بکشاند، بسیج باید نقطه اتکای امنیت مردم ایران در گوشه و کنار کشور باشد. امنیت و آرامش محلات مرهون حضور و فداکاری نیرو‌های بسیج است. قالیباف ادامه داد: البته وقتی از همراهی بسیج و مردم سخن می‌گوییم، معنای آن حلقه‌های محدود و گروه‌های محصور نیست؛ بلکه همراهی بسیج با ملت ۹۰ میلیونی است. همان ایرانیانی که همگی با هر سلیقه و نگاهی، دل‌بسته ایران بزرگ و عزت و امنیتش هستند و بعد از جنگ ۱۲ روزه و، به‌خصوص جنگ ۴۰ روزه به خیابان‌ها آمدند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد. مأموریت امروز بسیج، تقویت این همبستگی فراگیر میان همه مردم ایران است.

پیش از شروط ایران مذاکره‌ای درکار نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پایان و در مواجهه با یاوه‌گویی‌ها و تهدید‌های اخیر رئیس‌جمهور امریکا، لازم است تصریح کنم که موضع ما روشن و تغییرناپذیر است. تهدید‌ها و توهین‌ها به مردم سرافراز و سربلند ایران و تأکید بر فشار‌های اقتصادی، بیش از هر چیز از نشانه‌های درماندگی امریکایی‌ها در مقابل ملت عزیز و مقاوم و مستقل ماست. حرف ما همان است که قبلاً گفته‌ایم؛ پیش از اجرای هفت شرط ایران هیچ اقدام و مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و در مقابل تحرکات دشمن نیز آماده پاسخ‌گویی قاطع و تغییر جغرافیای نبرد در صورت خطای دشمن هستیم.