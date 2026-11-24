جوان آنلاین: در حالی که امریکا با دو روش تبلیغات فزاینده درباره باز بودن تنگه هرمز و همچنین تقویت اسکورت هوایی و دریایی در مسیر عمانی تلاش دارد اقتدار سیاسی و نظامی ایران را در مدیریت تنگه هرمز متأثر کند، خبر‌ها همچنان بر آسیب‌های جدی بر شناور‌های متخلف دلالت دارد. افزایش آمار ضربات به نفتکش‌ها و کشتی‌ها نشان می‌دهد که اتکا به تضمین‌های امریکا و همچنین جایگزین کردن مسیر تردد، نمی‌تواند امنیت کشتی‌ها را تأمین کند.

روز گذشته، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، دو فروند نفتکش متخلف، که با غیرفعال کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری وارد محدوده ممنوعه در شرق تنگه هرمز شده بودند، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار حریق شدند و از حرکت بازماندند. هم‌زمان چهار فروند نفتکش متخلف در آب‌های تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین‌های دریایی، دچار انفجار و آتش‌سوزی بسیار شدید شدند. طبق اطلاعیه سپاه، این نفتکش‌ها در حالی که تحت پوشش و اسکورت هوایی گسترده ارتش تروریستی امریکا قرار داشتند، با مین‌های دریایی برخورد کردند و در پی انفجار‌های شدید، طعمه حریق شدند.

در حالی که این تحولات، بن‌بست امریکا در تنگه هرمز و ناتوانی واشینگتن در یافتن راهی برای خروج از آن را تشدید کرده است، ایران نیز در کنار اقدامات عملی، سطح هشدار‌های خود به امریکا را افزایش می‌دهد. این هشدار‌ها که با پشتوانه سیاسی و، هم‌زمان با تداوم عملیات بازدارنده نظامی ایران در آب‌های خلیج فارس مطرح می‌شوند، حامل پیامی راهبردی و پایدار هستند که دامنه آن فقط به معادلات تنگه هرمز محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر چشم‌انداز و سرنوشت کلی جنگ نیز تأثیرگذار باشد. روز گذشته سردار عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران پیامی هشدارآمیز به کشتی‌ها، شناور‌ها و نفتکش‌های متخلف در تنگه هرمز نوشت: «تنگه هرمز محل آزمودن مسیر‌های غیرمجاز و نادیده گرفتن هشدار‌های دریایی نیست.»

در کنار ادعا‌های خیالی و مکرر ترامپ درباره تسلط امریکا بر تنگه هرمز، سایر مقام‌های امریکایی نیز با تکرار و بازتاب این مواضع، تلاش دارند تصویری هماهنگ از موفقیت واشینگتن در قبال مدیریت و کنترل این آبراه راهبردی ارائه دهند. این هم‌سویی در مواضع، در واقع تلاشی برای تثبیت روایت رسمی امریکا درباره وضعیت تنگه هرمز و در ادامه، مدیریت معادلات آن است.

برد کوپر، فرمانده تروریستی سنتکام، در جریان بازدید هوایی از تنگه هرمز طی ماه گذشته مدعی شد که مسیر‌های اصلی کشتیرانی در این آبراه از مین‌های دریایی ایران پاک‌سازی شده و همچنان عاری از مین هستند. این فضاسازی تبلیغاتی با هدف انحراف افکار عمومی از تبعات افزایش قیمت انرژی صورت گرفت، اما تأثیر ملموس آن بر زندگی مردم و پیامد‌های انتخاباتی آن برای ترامپ و هم اسلافش، در کنار تشدید حوادث دریایی، ادعای امریکا درباره کنترل تنگه هرمز را زیر سؤال برده و با مخدوش کردن اعتبار سایر روایت‌های واشینگتن، کارزار تبلیغات علیه قدرت ایران را زیر سؤال برده است.

جنگ به گفته بسیاری از ناظران سیاسی اکنون در ابعاد جدال تنگه هرمز قرار گرفته است. از این‌رو، شکست سد تنگه هرمز برای امریکا نخستین مسیر پیش رو برای جنگ احتمالی بعدی خواهد بود. گرچه امریکا در نظر دارد با استفاده از ظرفیت محاصره و محدودسازی مسیر‌های حیاتی تجارت ایران، قدرت مانور تهران را کاهش دهد، تشدید حملات نشان می‌دهد که محاصره نمی‌تواند بر توان دفاعی کشور سایه بیندازد و آن را متأثر کند. ایران همچنان در حال افزایش سطوح آمادگی خود است و توان موشکی خود را با بازنگری در محدودیت برد موشک‌ها و افزایش آن، تقویت کرده است.

علاوه بر آن، مدیریت تنگه هرمز به‌عنوان کانون رویارویی با امریکا، موازنه را در برابر محاصره و در ابعاد کلان‌تر، جنگ احتمالی به نفع ایران تغییر داده است. علاوه بر آن، ایران با به‌کارگیری شیوه‌های جایگزین صادرات، از شدت اثرگذاری محاصره کاسته و منابع دیگری را از طریق ابتکارات تجاری فراهم کرده است. در همین حال، افزایش هزینه‌های گزاف حفظ شرایط محاصره، بار مالی امریکا را تشدید کرده و مشکلات جدی‌تری را در راه سرنوشت جنگ قرار داده است. در نتیجه، افزایش آمار آسیب به کشتی‌های متخلف، هر روزه این موازنه را طوری تغییر می‌دهد که هم محاصره را به‌عنوان ابزار کارآمد به چالش می‌کشاند و هم با اثبات توانایی نظامی ایران، هرگونه موفقیت‌آمیز بودن رویارویی احتمالی را با تردید مواجه می‌سازد. این در حالی است که در کنار عملیات‌های نظامی برای کنترل تردد در تنگه هرمز، اخباری نیز در مورد حملات سایبری به کشتی‌ها روز گذشته منتشر شده است.

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات دولت تروریست امریکا اعلام کرد که حدود ۵۰ فروند کشتی حامل نفت، گاز و مواد شیمیایی مورد حملات سایبری قرار گرفته‌اند. این رسانه در ادامه گزارش داد که تحقیقات درباره احتمال نقش ایران در حملات سایبری به نفتکش‌ها آغاز شده، اما همان مقامات اعتراف کرده‌اند مدرکی دال بر دست داشتن ایران پیدا نکرده‌اند.