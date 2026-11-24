بسیج از ابتکارات مبارک و معجزه‌گون امام (ره) برای حضور سازمان‌یافته مردم در عرصه‌های مختلف است. ابتکاری که فراتر از ایجاد یک تشکیلات، راهی برای به میدان آوردن ظرفیت‌های مردمی در صیانت از کشور، پیشرفت جامعه و مواجهه با مسائل و چالش‌های ملی گشود. اهمیت این ابتکار را باید در این واقعیت جست‌و‌جو کرد که قدرت یک ملت تنها به امکانات اقتصادی، تجهیزات دفاعی و ساختار‌های رسمی آن وابسته نیست، بخش مهمی از اقتدار کشور از «اراده، ایمان، آگاهی و مسئولیت‌پذیری مردمی» سرچشمه می‌گیرد که خود را در برابر سرنوشت جامعه مسئول می‌دانند.

از همین منظر است که بسیج را نمی‌توان صرفاً یک سازمان یا مجموعه‌ای با مأموریت‌های مشخص اداری و تشکیلاتی دانست. بسیج یک فرهنگ است، یک گفتمان است و یک تفکر است، فرهنگی برخاسته از متن مردم و متکی بر انگیزه‌های الهی، احساس تعهد و روحیه مسئولیت‌پذیری. در این نگاه، بسیجی بودن پیش از آنکه به عنوان و جایگاه سازمانی وابسته باشد، به نگرش و شیوه مواجهه انسان با مسائل جامعه مربوط است. روحیه بسیجی یعنی احساس مسئولیت در برابر سرنوشت کشور و جامعه، یعنی انسان در برابر مشکلات صرفاً تماشاگر نباشد، دشواری‌ها را به دیگران واگذار نکند و برای بهبود شرایط، متناسب با توانایی و موقعیت خود وارد میدان شود.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این فرهنگ، ناسازگاری آن با ناامیدی، احساس ناتوانی و تصور بن‌بست است. روحیه بسیجی به معنای انکار مشکلات یا نادیده گرفتن محدودیت‌ها نیست، بلکه به معنای نپذیرفتن این تصور است که مشکلات بزرگ‌تر از توان و اراده یک ملت هستند. جامعه‌ای که در آن «احساس مسئولیت، امید، ابتکار و مشارکت» زنده باشد، حتی در دشوارترین شرایط نیز امکان حرکت، تحول و تغییر را از دست نمی‌دهد. در واقع، نقطه مقابل تفکر بسیجی، صرفاً بی‌عملی نیست، بلکه نوعی نگاه منفعلانه است که مشکلات را می‌بیند، اما خود را در برابر حل آنها مسئول نمی‌داند.

بر این اساس، منطق بسیج، حداکثرسازی امکان مقاومت کشور در مقابل هر خطر و تهدید است. این مقاومت تنها به معنای ایستادگی در برابر تهدید‌های نظامی و امنیتی نیست، بلکه هر عاملی که «استقلال، پیشرفت، امنیت، انسجام اجتماعی و توان ملی کشور» را با مخاطره مواجه کند، نیازمند تقویت ظرفیت‌های مقابله و عبور از آن است. هر اندازه مردم در عرصه‌های مختلف از «آمادگی، آگاهی، مهارت و قدرت مشارکت بیشتری» برخوردار باشند، امکان مواجهه کشور با بحران‌ها افزایش می‌یابد و وابستگی آن به ظرفیت‌های محدود و متمرکز کاهش پیدا می‌کند. از این‌رو، بسیج را باید یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای «تبدیل توان پراکنده مردم به قدرت سازمان‌یافته ملی» دانست. از همین‌جا ضرورت بازنگری در حوزه نقش‌آفرینی بسیج روشن می‌شود. ظرفیت بسیج نباید صرفاً در عرصه‌های نظامی و دفاعی تعریف شود. این ظرفیت در علم، فناوری، تولید، اقتصاد و خدمات اجتماعی باید پیش از گذشته قابل استفاده باشد. کشوری که با مسائل پیچیده اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی، چالش‌های علمی، مشکلات تولید و نیاز‌های متنوع نسل جوان مواجه است، نمی‌تواند از سرمایه انسانی و انگیزه‌های مردمی خود غفلت یا تعلل کند. همان روحیه‌ای که در عرصه دفاعی به ایستادگی و مقاومت منجر می‌شود، در میدان علم نیز می‌تواند به نوآوری، در اقتصاد به کارآفرینی و تولید، در عرصه اجتماعی به محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی و در مدیریت بحران به همبستگی و سرعت عمل تبدیل شود. اهمیت این ظرفیت زمانی آشکارتر می‌شود که بسیج بتواند میان «انگیزه‌های مردمی، دانش تخصصی و نیاز‌های واقعی جامعه» پیوند برقرار کند.

البته برخورداری از چنین ظرفیتی به‌تنهایی کافی نیست، مسئله اساسی، چگونگی به‌کارگیری مؤثر آن است. بسیج باید در عرصه‌های مورد نیاز کشور، «حضوری مؤثر، آگاهانه و مسئله‌محور» داشته باشد. حضور مؤثر به معنای تشخیص درست اولویت‌ها و دستیابی به نتیجه ملموس است، حضور آگاهانه مستلزم شناخت واقعیت‌ها، استفاده از دانش و پرهیز از اقدامات شتاب‌زده است و حضور مسئله‌محور یعنی فعالیت‌ها از نیاز‌های واقعی مردم و کشور آغاز شوند و با حل مشکلات و ایجاد ارزش عمومی به نتیجه برسند. معیار ارزیابی چنین حضوری نیز نباید صرفاً «میزان فعالیت‌ها، تعداد برنامه‌ها یا گستردگی تشکیلات» باشد، بلکه باید دید کدام مسئله از زندگی مردم حل شده، چه ظرفیتی در جامعه فعال شده و چه گره‌ای از مسیر پیشرفت کشور گشوده شده است.

در کنار این ضرورت، انتقال فرهنگ بسیجی به نسل‌های بعدی، ضرورتی برای استمرار این حرکت مردمی است. هیچ فرهنگ پویایی صرفاً با تکیه بر خاطرات و دستاورد‌های گذشته ماندگار نمی‌شود. هر نسل باید بتواند «معنای این فرهنگ» را در شرایط زندگی، مسائل و نیاز‌های زمانه خود درک کند، و آن را با «زبان، دانش و ابزار‌های متناسب با روزگار خویش» ادامه دهد. برای نسل جوان، فرهنگ بسیجی زمانی معنا و جذابیت واقعی پیدا می‌کند که فرصت حضور، ابتکار، یادگیری، مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری در اختیار او قرار گیرد، نه اینکه صرفاً از او انتظار تکرار تجربه‌ها و الگو‌های نسل‌های پیشین وجود داشته باشد.

از این‌رو، بسیج باید در نسل‌های متوالی کشور «بالنده، مستمر، کامل‌تر و قوی‌تر» شود. استمرار این حرکت، در گرو «حفظ هویت و آرمان‌های بنیادین آن» از یک سو و «نوسازی روش‌ها، ارتقای مهارت‌ها و شناخت تحولات جامعه» از سوی دیگر است. بسیجی که نتواند زبان نسل جدید را بفهمد، استعداد‌های تازه را شناسایی کند، و خود را با مسائل متحول جامعه هماهنگ سازد، به‌تدریج ظرفیت اثرگذاری خود را از دست خواهد داد. در مقابل، بسیجی که «ریشه‌های فکری و هویتی خود» را حفظ کند و هم‌زمان به «استقبال دانش، فناوری، ابتکار و نیاز‌های جدید» برود، می‌تواند همچنان «نیرویی زنده و پیش‌برنده در جامعه» باقی بماند. مسئله‌ای که باید جدی گرفته شود

امروز پرسش اساسی این نیست که بسیج چه پیشینه‌ای دارد یا در گذشته چه خدمات و دستاورد‌هایی به ثبت رسانده است، پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توان این سرمایه بزرگ مردمی را با نیاز‌های امروز و فردای ایران پیوند زد؟ چگونه می‌توان فرهنگ مسئولیت‌پذیری را از سطح شعار به رفتار اجتماعی تبدیل کرد؟ چگونه می‌توان استعداد جوانان را به میدان حل مسائل کشور آورد و ظرفیت‌های پراکنده مردم را در مسیر پیشرفت ملی به هم پیوند داد؟

پاسخ به این پرسش‌ها در گرو آن است که بسیج، بیش از آنکه خود را با تعداد برنامه‌ها و گستردگی فعالیت‌های تشکیلاتی تعریف کند، با میزان اثرگذاری بر زندگی مردم و توانایی‌اش در حل مسائل کشور شناخته شود. ابتکار امام (ره) زمانی به‌درستی استمرار می‌یابد که مردم همچنان محور این حرکت باشند، «مسئولیت‌پذیری جایگزین انفعال» شود، «امید به نیروی محرک اقدام» تبدیل گردد و نسل‌های جدید فرصت یابند با حفظ هویت بسیجی، میدان‌های تازه‌ای برای خدمت و پیشرفت بگشایند.

بسیج زمانی به معنای واقعی کلمه یک سرمایه راهبردی برای ایران خواهد بود و خواهد ماند، که فرهنگ آن در متن جامعه جاری باشد، ظرفیت‌هایش در خدمت حل مسائل مردم قرار گیرد و هر نسل بتواند آن را متناسب با نیاز‌های زمان خود کامل‌تر و توانمندتر سازد. این همان گذار ضروری از بسیج به‌عنوان یک ظرفیت موجود، به بسیج به‌عنوان نیرویی اثرگذار در ساختن آینده است.